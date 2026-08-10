https://ukraina.ru/20260810/10-avgusta-2026-goda-utrenniy-efir-1082354481.html
Медицинские подвиги под обстрелами, национальные блюда Новороссии. 10 августа, утренний эфир
Медицинские подвиги под обстрелами, национальные блюда Новороссии. 10 августа, утренний эфир - 10.08.2026 Украина.ру
Медицинские подвиги под обстрелами, национальные блюда Новороссии. 10 августа, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 10.08.2026
2026-08-10T14:39
2026-08-10T14:39
2026-08-10T14:43
новороссия
донецкая народная республика
россия
рафаэль ордуханян
нато
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" рестораторы из ДНР получили гранты на популяризацию уникальных национальных блюд при поддержке центра "Мой Бизнес". Гость: Любовь Луговая – руководитель Центра "Мой бизнес" в ДНР* Помогаем своим. Помощь военным и фронту. Гость: Ольга Леонова - военный волонтер с позывным "Колос"* Мы живем в России. Пенсия после смерти: почему суд в ДНР заменил тюремный срок на штраф и что это говорит о правовой системе в Новороссии. Гость: Геннадий Конышев – юрист* Лица Новороссии. Медицинские подвиги под обстрелами. Гость: Валерий Бибик — проректор по учебной работе Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки* Большое интервью. О том, как США планируют побеждать Иран и зачем Вашингтону координация НАТО в помощи Украине. Гость: Рафаэль Ордуханян - политолог-американист
новороссия
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082354269_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_f30f4013d0cdbccaebcc63679c72d372.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, донецкая народная республика, россия, рафаэль ордуханян, нато, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Донецкая Народная Республика, Россия, Рафаэль Ордуханян, НАТО, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" рестораторы из ДНР получили гранты на популяризацию уникальных национальных блюд при поддержке центра "Мой Бизнес". Гость: Любовь Луговая – руководитель Центра "Мой бизнес" в ДНР
* Помогаем своим. Помощь военным и фронту. Гость: Ольга Леонова - военный волонтер с позывным "Колос"
* Мы живем в России. Пенсия после смерти: почему суд в ДНР заменил тюремный срок на штраф и что это говорит о правовой системе в Новороссии. Гость: Геннадий Конышев – юрист
* Лица Новороссии. Медицинские подвиги под обстрелами. Гость: Валерий Бибик — проректор по учебной работе Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки
* Большое интервью. О том, как США планируют побеждать Иран и зачем Вашингтону координация НАТО в помощи Украине. Гость: Рафаэль Ордуханян - политолог-американист