https://ukraina.ru/20260810/10-avgusta-2026-goda-utrenniy-efir-1082354481.html

Медицинские подвиги под обстрелами, национальные блюда Новороссии. 10 августа, утренний эфир

Медицинские подвиги под обстрелами, национальные блюда Новороссии. 10 августа, утренний эфир - 10.08.2026 Украина.ру

Медицинские подвиги под обстрелами, национальные блюда Новороссии. 10 августа, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 10.08.2026

2026-08-10T14:39

2026-08-10T14:39

2026-08-10T14:43

новороссия

донецкая народная республика

россия

рафаэль ордуханян

нато

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" рестораторы из ДНР получили гранты на популяризацию уникальных национальных блюд при поддержке центра "Мой Бизнес". Гость: Любовь Луговая – руководитель Центра "Мой бизнес" в ДНР* Помогаем своим. Помощь военным и фронту. Гость: Ольга Леонова - военный волонтер с позывным "Колос"* Мы живем в России. Пенсия после смерти: почему суд в ДНР заменил тюремный срок на штраф и что это говорит о правовой системе в Новороссии. Гость: Геннадий Конышев – юрист* Лица Новороссии. Медицинские подвиги под обстрелами. Гость: Валерий Бибик — проректор по учебной работе Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки* Большое интервью. О том, как США планируют побеждать Иран и зачем Вашингтону координация НАТО в помощи Украине. Гость: Рафаэль Ордуханян - политолог-американист

новороссия

донецкая народная республика

россия

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия, донецкая народная республика, россия, рафаэль ордуханян, нато, новороссия сегодня, видео