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Энергетики работают круглосуточно: Балицкий рассказал о ходе восстановления после атак ВСУ

Энергетики работают круглосуточно: Балицкий рассказал о ходе восстановления после атак ВСУ - 10.08.2026 Украина.ру

Энергетики работают круглосуточно: Балицкий рассказал о ходе восстановления после атак ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что энергетики в авральном режиме устраняют последствия атак ВСУ, уничтоживших ключевые узлы электроснабжения региона. Об этом 10 августа он написал на платформе "Макс"

2026-08-10T15:00

2026-08-10T15:00

2026-08-10T15:00

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украина.ру

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"Ориентировочно процесс займёт ещё несколько дней. Работы ведутся круглосуточно и усложняются непрекращающимися угрозами БПЛА. Задействуем все резервные источники питания, перебрасываются дополнительные силы", — заявил Балицкий.По его словам, бригады энергетиков трудятся в авральном режиме, перебрасываются дополнительные силы.4 августа в большей части Запорожской области произошло отключение электричества после атаки ВСУ на региональную энергосистему. 7 августа в регионе был введён режим ЧС техногенного характера из-за продолжительного отключения электроснабжения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, запорожская область, украина, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина.ру