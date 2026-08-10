https://ukraina.ru/20260810/nuzhno-bit-po-prichalam-i-po-sukhogruzam-anpilogov-o-polnoy-blokade-ukrainskikh-portov-1082356593.html

"Нужно бить по причалам и по сухогрузам": Анпилогов о полной блокаде украинских портов

"Нужно бить по причалам и по сухогрузам": Анпилогов о полной блокаде украинских портов - 10.08.2026 Украина.ру

"Нужно бить по причалам и по сухогрузам": Анпилогов о полной блокаде украинских портов

Россия уже создала риск для судовладельцев, и теперь блокада украинских портов должна стать постоянной и зримой. Для этого не нужны военные корабли — достаточно регулярно бить по причалам и сухогрузам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-08-10T15:11

2026-08-10T15:11

2026-08-10T15:15

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Продолжая тему блокады украинских портов, Анпилогов заявил, что независимые судовладельцы уже потеряны для Украины. "Целый пласт независимых судовладельцев, который занимался вывозом зерна и металла, для Украины потеряны. Никто в эти гавани уже не пойдут. Это большой риск", — пояснил эксперт.По словам Анпилогова, созданный риск необходимо поддерживать, а блокада должна быть постоянной и зримой. Для этого, как он отметил, не требуется военных кораблей — достаточно регулярно наносить удары по причалам и сухогрузам.Эксперт подчеркнул, что Россия может действовать по примеру Ирана. "Так делал Иран, который перекрыл Ормузский пролив: "Проход закрыт. Хотите проверить? Проверяйте". И желающие проверить раз в неделю эпически горят где-то возле иранского побережья", — добавил Анпилогов.Анпилогов резюмировал, что такой подход создаст постоянную угрозу для судов. "Мы не можем гарантировать безопасность судам, которые замечены в таких-то районах Черного моря", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации в Европе — в материале "Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировой" на сайте Украина.ру.

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