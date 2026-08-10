https://ukraina.ru/20260810/izdanie-politico-nazvalo-uyazvimoe-mesto-u-meloni-1082353106.html

Издание Politico назвало уязвимое место у Мелони

Издание Politico назвало уязвимое место у Мелони - 10.08.2026 Украина.ру

Издание Politico назвало уязвимое место у Мелони

Поддержка Украины стала уязвимым местом премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом 10 августа пишет Politico

2026-08-10T13:57

2026-08-10T13:57

2026-08-10T13:57

новости

украина

италия

киев

джорджи мелони

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067180534_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_b735f681efafccde1fc37334b4c852ca.png

Главным оппонентом премьера справа становится бывший генерал Роберто Ванначчи и его партия "Национальное будущее", поддержка которой приблизилась к 7%. Ванначчи выступает против дальнейших поставок оружия Украине и критикует рост оборонных расходов. Разногласия есть и внутри коалиции: партия "Лига" Маттео Сальвини занимает значительно более сдержанную позицию по военной помощи Киеву.В конце июля "Национальное будущее" внесло в парламент предложение полностью прекратить отправку оружия. Для Мелони это создаёт дилемму: попытка вернуть уходящих вправо избирателей может осложнить отношения с европейскими партнёрами, а сохранение текущего курса оставляет конкуренту пространство для критики.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

италия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, италия, киев, джорджи мелони, politico