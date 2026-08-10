Издание Politico назвало уязвимое место у Мелони - 10.08.2026 Украина.ру
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Издание Politico назвало уязвимое место у Мелони
Издание Politico назвало уязвимое место у Мелони - 10.08.2026 Украина.ру
Издание Politico назвало уязвимое место у Мелони
Поддержка Украины стала уязвимым местом премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом 10 августа пишет Politico
2026-08-10T13:57
2026-08-10T13:57
новости
украина
италия
киев
джорджи мелони
politico
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Главным оппонентом премьера справа становится бывший генерал Роберто Ванначчи и его партия "Национальное будущее", поддержка которой приблизилась к 7%. Ванначчи выступает против дальнейших поставок оружия Украине и критикует рост оборонных расходов. Разногласия есть и внутри коалиции: партия "Лига" Маттео Сальвини занимает значительно более сдержанную позицию по военной помощи Киеву.В конце июля "Национальное будущее" внесло в парламент предложение полностью прекратить отправку оружия. Для Мелони это создаёт дилемму: попытка вернуть уходящих вправо избирателей может осложнить отношения с европейскими партнёрами, а сохранение текущего курса оставляет конкуренту пространство для критики.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, италия, киев, джорджи мелони, politico
Новости, Украина, Италия, Киев, Джорджи Мелони, Politico

Издание Politico назвало уязвимое место у Мелони

13:57 10.08.2026
 
© ФотоМелони удивленная
Мелони удивленная - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Фото
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Поддержка Украины стала уязвимым местом премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом 10 августа пишет Politico
Главным оппонентом премьера справа становится бывший генерал Роберто Ванначчи и его партия "Национальное будущее", поддержка которой приблизилась к 7%.
Ванначчи выступает против дальнейших поставок оружия Украине и критикует рост оборонных расходов. Разногласия есть и внутри коалиции: партия "Лига" Маттео Сальвини занимает значительно более сдержанную позицию по военной помощи Киеву.
В конце июля "Национальное будущее" внесло в парламент предложение полностью прекратить отправку оружия.
Для Мелони это создаёт дилемму: попытка вернуть уходящих вправо избирателей может осложнить отношения с европейскими партнёрами, а сохранение текущего курса оставляет конкуренту пространство для критики.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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