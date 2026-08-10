Издание Politico назвало уязвимое место у Мелони
© ФотоМелони удивленная
© Фото
Поддержка Украины стала уязвимым местом премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом 10 августа пишет Politico
Главным оппонентом премьера справа становится бывший генерал Роберто Ванначчи и его партия "Национальное будущее", поддержка которой приблизилась к 7%.
Ванначчи выступает против дальнейших поставок оружия Украине и критикует рост оборонных расходов. Разногласия есть и внутри коалиции: партия "Лига" Маттео Сальвини занимает значительно более сдержанную позицию по военной помощи Киеву.
В конце июля "Национальное будущее" внесло в парламент предложение полностью прекратить отправку оружия.
Для Мелони это создаёт дилемму: попытка вернуть уходящих вправо избирателей может осложнить отношения с европейскими партнёрами, а сохранение текущего курса оставляет конкуренту пространство для критики.
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