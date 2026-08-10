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Киев не сможет приобрести оружие США на деньги ЕС — Bloomberg

Киев не сможет приобрести оружие США на деньги ЕС — Bloomberg - 10.08.2026 Украина.ру

Киев не сможет приобрести оружие США на деньги ЕС — Bloomberg

Нехватка у США ракет наносит ущерб Украине, поскольку Киев надеялся получить их за европейские деньги, пишет агентство Bloomberg

2026-08-10T14:21

2026-08-10T14:21

2026-08-10T14:21

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"Нехватка американских ракет наносит ущерб Украине, которая надеялась приобрести больше американского оружия на европейские деньги", - говорится в материале агентства.Теперь же, как отмечается в публикации, американского вооружения просто не останется, либо его будет немного.На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. По информации СМИ, президент объяснил свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.Американские заводы просто не успевают за темпами боевых действий, а на запуск новых конвейеров уйдут годы. В итоге Киев физически не может быстро восполнить дефицит ракет для ПВО.О безнадежном положении - в материале Patriot не спасут: Зеленский признал, что ракет не хватит даже с поставками из США на сайте Украина.ру.

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новости, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, ес