Киев не сможет приобрести оружие США на деньги ЕС — Bloomberg - 10.08.2026 Украина.ру
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Киев не сможет приобрести оружие США на деньги ЕС — Bloomberg
Киев не сможет приобрести оружие США на деньги ЕС — Bloomberg - 10.08.2026 Украина.ру
Киев не сможет приобрести оружие США на деньги ЕС — Bloomberg
Нехватка у США ракет наносит ущерб Украине, поскольку Киев надеялся получить их за европейские деньги, пишет агентство Bloomberg
2026-08-10T14:21
2026-08-10T14:21
новости
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"Нехватка американских ракет наносит ущерб Украине, которая надеялась приобрести больше американского оружия на европейские деньги", - говорится в материале агентства.Теперь же, как отмечается в публикации, американского вооружения просто не останется, либо его будет немного.На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. По информации СМИ, президент объяснил свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.Американские заводы просто не успевают за темпами боевых действий, а на запуск новых конвейеров уйдут годы. В итоге Киев физически не может быстро восполнить дефицит ракет для ПВО.О безнадежном положении - в материале Patriot не спасут: Зеленский признал, что ракет не хватит даже с поставками из США на сайте Украина.ру.
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новости, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, ес
Новости, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС

Киев не сможет приобрести оружие США на деньги ЕС — Bloomberg

14:21 10.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Нехватка у США ракет наносит ущерб Украине, поскольку Киев надеялся получить их за европейские деньги, пишет агентство Bloomberg
"Нехватка американских ракет наносит ущерб Украине, которая надеялась приобрести больше американского оружия на европейские деньги", - говорится в материале агентства.
Теперь же, как отмечается в публикации, американского вооружения просто не останется, либо его будет немного.
На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. По информации СМИ, президент объяснил свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.
Американские заводы просто не успевают за темпами боевых действий, а на запуск новых конвейеров уйдут годы. В итоге Киев физически не может быстро восполнить дефицит ракет для ПВО.
О безнадежном положении - в материале Patriot не спасут: Зеленский признал, что ракет не хватит даже с поставками из США на сайте Украина.ру.
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