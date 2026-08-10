https://ukraina.ru/20260810/kto-sledit-za-antikorruptsionerami-glava-nabu-raskryl-fakty-nezakonnoy-proslushki-1082357284.html

Кто следит за антикоррупционерами? Глава НАБУ раскрыл факты незаконной прослушки

Кто следит за антикоррупционерами? Глава НАБУ раскрыл факты незаконной прослушки - 10.08.2026 Украина.ру

Кто следит за антикоррупционерами? Глава НАБУ раскрыл факты незаконной прослушки

Глава НАБУ Семён Кривонос обвинил украинские правоохранительные органы в незаконной слежке за своими детективами. Об этом 10 августа он заявил на брифинге, который транслировал YouTube-канал НАБУ

2026-08-10T15:30

2026-08-10T15:30

2026-08-10T15:30

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"У нас конфликтов ни с кем нет — ни с СБУ, ни с генпрокуратурой, ни с Офисом президента. Но есть незаконные действия в отношении наших работников. Огромное количество ресурса задействовано, чтобы узнать, с кем мы встречаемся, что расследуем, какие следственные действия планируем. Две недели назад установлен факт слежки за сотрудником НАБУ", — заявил Кривонос.Он усомнился, что коллеги из других правоохранительных органов действуют по закону: "Одно дело — расследовать возможную противоправную деятельность, другое — когда контрразведывательные действия направлены не на разоблачение шпионов, а на то, чтобы узнать наши планы". Ранее, в июне, в квартире руководителя одного из подразделений НАБУ были обнаружена прослушка.О том, как разгорался конфликт между двумя структурами, — в материале "Снова разгорается конфликт НАБУ и СБУ".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, кривонос, набу, сбу, офис президента