Суд рассмотрит дело украинского боевика, обвиняемого в террористической деятельности - 10.08.2026 Украина.ру
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Суд рассмотрит дело украинского боевика, обвиняемого в террористической деятельности
Суд рассмотрит дело украинского боевика, обвиняемого в террористической деятельности - 10.08.2026 Украина.ру
Суд рассмотрит дело украинского боевика, обвиняемого в террористической деятельности
Перед судом предстанет украинский боевик Евгений Гротт, обвиняемый в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщил 10 августа телеграм-канал Следственного комитета России
2026-08-10T14:15
2026-08-10T14:15
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Главным военным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Гротта. Он обвинён в участии в деятельности террористической организации, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).Следствием установлено, что в марте 2025 года Гротт, зная о том, что организация "Украинское военизированное националистическое объединение "Азов"* признана террористической, вступил в неё путем добровольного подписания контракта на прохождение военной службы.В период с марта по апрель 2025 года фигурант проходил обучение на полигоне 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов"* сухопутных войск ВСУ вблизи города Изюма Харьковской области. Там он приобрёл знания и умения, необходимые для осуществления террористической деятельности."В период с октября 2025 года по 7 января 2026 года Гротт, применяя полученные навыки и умения, в составе подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов"* сухопутных войск вооруженных сил Украины принимал непосредственное участие в террористической деятельности", - сообщили в СК РФ.Там также отметили, что в ходе расследования военными следователями получены доказательства, подтверждающие вину украинского боевика в инкриминируемых деяниях. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.* В тексте содержится упоминание запрещенной организации (Верховный Суд Российской Федерации, от 02.08.2022 № АКПИ22-411С, вступило в силу 10.09.2022)Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальшеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, изюм, харьковская область, "азов", вооруженные силы украины, ск рф, украина, терроризм
Новости, Россия, Изюм, Харьковская область, "Азов", Вооруженные силы Украины, СК РФ, Украина, терроризм

Суд рассмотрит дело украинского боевика, обвиняемого в террористической деятельности

14:15 10.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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Перед судом предстанет украинский боевик Евгений Гротт, обвиняемый в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщил 10 августа телеграм-канал Следственного комитета России
Главным военным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Гротта. Он обвинён в участии в деятельности террористической организации, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Следствием установлено, что в марте 2025 года Гротт, зная о том, что организация "Украинское военизированное националистическое объединение "Азов"* признана террористической, вступил в неё путем добровольного подписания контракта на прохождение военной службы.

В период с марта по апрель 2025 года фигурант проходил обучение на полигоне 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов"* сухопутных войск ВСУ вблизи города Изюма Харьковской области. Там он приобрёл знания и умения, необходимые для осуществления террористической деятельности.

"В период с октября 2025 года по 7 января 2026 года Гротт, применяя полученные навыки и умения, в составе подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов"* сухопутных войск вооруженных сил Украины принимал непосредственное участие в террористической деятельности", - сообщили в СК РФ.
Там также отметили, что в ходе расследования военными следователями получены доказательства, подтверждающие вину украинского боевика в инкриминируемых деяниях. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
* В тексте содержится упоминание запрещенной организации (Верховный Суд Российской Федерации, от 02.08.2022 № АКПИ22-411С, вступило в силу 10.09.2022)
Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше
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