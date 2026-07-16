https://ukraina.ru/20260716/dmitriy-gusev-udary-rossii-po-npz-ukrainy-ne-ostanovili-tanki-vsu-no-my-mozhem-eto-ispravit-1081510502.html

Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить

Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить - 16.07.2026 Украина.ру

Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить

Топливная отрасль России адаптируется к атакам на НПЗ, а будущее прифронтовых регионов за малой энергетикой, уверен Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" — организации, которая обеспечивает взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов.

2026-07-16T06:06

2026-07-16T06:06

2026-07-16T06:06

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бензин

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О новых механизмах импорта топлива, уязвимости украинской логистики и о том, поставит ли Россия "шах и мат" энергосистеме противника он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Владимир Путин 13 июля во время посещения московского форума Народного фронта "Все для Победы!" отметил, что украинские атаки создают "определенные проблемы с нефтепродуктами" в России, но заверил, что ситуация постепенно выправится. По его словам, у России мощная и надежная базовая основа энергетики. Также президент пригрозил ответными, но более мощными ударами по Украине.— Дмитрий, правительство и Дума пошли на беспрецедентный шаг — разрешили производство бензина "Евро-5" с измененными показателями по сере до конца 2026 года. Также Россия изменила механизм демпфера, чтобы стимулировать импорт бензина и стабилизировать внутренний рынок. Для стран ЕАЭС повышен коэффициент компенсаций, а для поставок из Индии (и других стран вне ЕАЭС) введен расчет на основе импортного паритета. Это признание того, что собственных мощностей переработки нам теперь не хватает для внутреннего рынка, а технологический суверенитет наших НПЗ пока не позволяет быстро восстанавливать установки после атак дронов ВСУ?— Корректировка механизма демпфера — это не признание нехватки мощностей, а создание превентивных инструментов для нейтрализации возможного дефицита. Наша ключевая задача — стабилизировать рынок, используя импорт как балансирующий фактор. Что касается технологического суверенитета: сегодня ни одна страна в мире не может полностью защитить свои промышленные объекты от внешних воздействий такого типа. Поэтому Россия формирует механизмы, которые позволят оперативно закрывать локальный спрос при любых непредвиденных обстоятельствах.Несмотря на закрытость части данных, можно констатировать: текущий объем импорта (в том числе из Белоруссии) полностью покрывает запросы населения России.— В ЛНР и ДНР сейчас наблюдается "эффект домино": отсутствие света ведет к остановке насосных станций и потере связи. Не считаете ли вы, что пора вводить прямое государственное управление энергетикой и топливным ритейлом в этих регионах, чтобы исключить дефицит для гражданского населения?— Я полагаю, что введение прямого госуправления в данных регионах не является панацеей. Напротив, текущая ситуация в ЛНР и ДНР делает их идеальной площадкой для развития распределенной энергетики.Во-первых, это локальная независимость, когда регионы должны стремиться к максимальной автономности. Мини-НПЗ и малогабаритные газовые установки — это хорошее подспорье, но приоритет должен быть за распределенной генерацией, включая возобновляемые источники, такие как солнечные батареи.Во-вторых, нужна электрификация. Рост числа электромобилей в ЛНР и ДНР может стать базой для формирования энергетической системы нового типа, более устойчивой к внешним угрозам. Это "пионерские" регионы, на примере которых мы поймем, как выстраивать энергобезопасность будущего.Третье — экономическая целесообразность. Безусловно, в Донбассе необходимо восстанавливать сети и крупные объекты генерации для нивелирования пиков спроса. Однако создание собственных мощностей малой генерации для конечных потребителей сегодня обходится дешевле и обеспечивает более высокий уровень безопасности.— Как вы оцениваете сроки выхода России из активной фазы кризиса? Ранее говорили, что это вопрос нескольких недель, но удары по нашей инфраструктуре продолжаются… Не станут ли так называемый топливный паек и QR-коды на заправках новой реальностью для юга России до конца года?— Прогнозировать точные сроки окончания кризиса сейчас сложно. Ответ на вызовы "новой реальности" лежит в трех плоскостях, на мой взгляд. Это технологическая, военная и геополитическая составляющие.Если говорить о технологической — это развитие распределенной энергетики и переход на альтернативные виды транспорта имею ввиду, как уже упомянул, электромобили, а также дизельные авто. С военной темой понятно — тут все зависит от продуктивности действий российской армии.Наконец, в рамка геополитической составляющей, мы видим, что события подтверждают необходимость расширения "санитарной зоны" на границе с Северным Причерноморьем. Учитывая дальнобойность западных ракет, эта зона безопасности должна быть максимально глубокой.— К середине 2026 года удары по украинской энергетике перешли в фазу окончательного демонтажа базовой генерации. Насколько такая тактика лишает киевский режим способности перебрасывать резервы по железным путям и производить ремонт техники в тыловых цехах? Можно ли сказать, что без света боевая машина Украины, наконец-то, войдёт в ступор?— Процесс идет, но давать окончательные оценки я не могу, это прерогатива Министерства обороны. С точки зрения энергетики ситуация на Украине выглядит следующим образом сейчас.Промышленность находится в уязвимом положении: в отличие от бытового сектора крупные оборонные предприятия не могут функционировать на малой распределенной генерации. Им нужны мощные узлы — АЭС, ТЭС, крупные подстанции.Кроме того, то, что в крупных городах Украины есть свет, означает, что генерации всё еще достаточно для страны. Реальный перелом наступит только при достижении "критической массы" уничтоженных трансформаторных мощностей и полной изоляции крупных электростанций.— После уничтожения последних крупных нефтехранилищ и НПЗ на западе Украины, противник полностью перешел на импортное топливо из Польши и Румынии. Какие слабые места здесь вы можете отметить?— Вопрос стоимости топлива для Украины сейчас не стоит — западные партнеры либо предоставляют его в кредит, либо оплачивают напрямую.Главная уязвимость здесь — логистическая, потому что Украина перешла на систему снабжения через сеть мелких нефтебаз и бензовозов. Это превращает одну крупную цель (НПЗ) в тысячи мелких и мобильных целей. Эффективность борьбы с западной бензиновой “пуповиной” Украины напрямую зависит от массовости производства наших дронов — сможем ли мы обеспечить такое количество аппаратов, чтобы охотиться за каждым отдельным бензовозом.— Да, это вопрос актуальный. Кстати, энергосистема Украины сейчас держится исключительно на импорте электричества из ЕС и работе АЭС. Если Россия решит вывести из строя открытые распределительные устройства атомных станций, не нарушая работу самих реакторов, станет ли это “шахом и матом” для всей украинской промышленности, работающей на фронт?— С технической точки зрения — да, вывод из строя таких устройств означает изоляцию станций от энергосистемы, что может стать решающим ударом. Однако экспертное мнение — это одно, а решения принимают лица, ответственные за боевые действия. Они руководствуются своей внутренней логикой и планами, которые нам до конца не известны. Возможно, это и станет “шахом и матом”, но всё зависит от реализации конкретной стратегии.Если говорить про механизм ударов России по АЗС на Украине, результат этих атак впечатляет, а дефицит топлива сказывается на логистике противника. Об этом в интервью Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации.

https://ukraina.ru/20221205/1041510428.html

https://ukraina.ru/20260715/ili-pobeda-ili-rabstvo-dmitriy-krasnov-o-defitsite-benzina-udarakh-po-rossii-i-kontse-kormleniya-zapada-1081471205.html

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Анна Черкасова

интервью, россия, украина, лнр, владимир путин, нпз, вооруженные силы украины, еаэс, бензин, энергетика, топливо, завод, польша, аэс, импорт, днр