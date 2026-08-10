https://ukraina.ru/20260810/vyshel-iz-doveriya-novaya-no-ne-strashnaya-problema-zelenskogo--1082356762.html

Вышел из доверия: новая проблема Зеленского

Вышел из доверия: новая проблема Зеленского - 10.08.2026 Украина.ру

Вышел из доверия: новая проблема Зеленского

Владимир Зеленский медленно, но верно теряет доверие украинцев. Таковы результаты последних опросов, которые периодически проводят местные социологические... Украина.ру, 10.08.2026

2026-08-10T15:11

2026-08-10T15:11

2026-08-10T15:45

эксклюзив

михаил федоров

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владимир зеленский

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украина

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Владимир Зеленский медленно, но верно теряет доверие украинцев. Таковы результаты последних опросов, которые периодически проводят местные социологические компании. Нынешний глава режима уже даже не в тройке лидеров. Но радоваться этому преждевременно.Так, Зеленскому к настоящему моменту доверяют чуть больше половины украинцев – 56%, это только четвертая позиция, говорится в результатах опроса, опубликованных 10 августа на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).Выше Зеленского по уровню доверия экс-главком, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный (66%), бывший министр обороны Михаил Федоров (63%), а также глава Офиса президента Кирилл Буданов* (61%).На пятой позиции по уровню доверия расположился мэр Харькова Игорь Терехов (47%), а на шестой – основатель "Азова"**, командующий 3-м армейским корпусом Андрей Билецкий* (37%). Аутсайдер рейтинга – экс-президент Петр Порошенко*** с 20%.Обращает на себя внимание, что в сравнении с аналогичным опросом КМИС от мая-июня этого года Зеленский потерял по показателю доверия 5%. Чемпионом же по росту доверия стал Федоров, которому два месяца назад доверяла лишь половина украинцев.Снижение уровня доверия Зеленскому – общий тренд украинской социологии. На прошлой неделе были опубликованы данные опроса центра "Социс", там у главы режима и вовсе только шестая позиция. Помимо все тех же Залужного, Федорова и Буданова, Зеленский уступил также командующему силами беспилотных систем Роберту Бровди (Мадьяр) и главкому ВСУ Михаилу Драпатому.За время, прошедшее с февраля 2022 года, украинская социология растеряла последний кредит доверия. Ни о каком реальном отражении настроений и политических предпочтений украинцев судить по ней не представляется возможным.Все эти цифры можно было бы легко проигнорировать, однако кое-какие выводы из потуг украинских социологов сделать все-таки можно.Любопытен в этой связи комментарий к последнему исследованию исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого."В вопросах внутренней политики мы видим запрос на новых лидеров. Сейчас есть консенсус, что сейчас проведение выборов невозможно и выборы должны быть после завершения войны. Однако анализ доверия к публичным лицам показывает высокое доверие (и, скорее всего, высокие ожидания) к таким новым лидерам, как М. Федоров, В. Залужный, К. Буданов. Кроме них высокие показатели имеют И. Терехов и А. Белецкий", - сказал он.По его словам, Зеленский по-прежнему демонстрирует высокие показатели доверия, однако прочие опросы сигнализируют, что "большинство желает, чтобы после войны кто-то другой занял пост президента".В этом, пожалуй, и состоит главный посыл подобных социсследований – раскачивать общественное мнение, формировать нужный для определенных персонажей антураж и оказывать таким образом давление на власть, которая в лице Зеленского крайне чувствительна к вопросам собственной популярности.Показательна оговорка про выборы, которых нет и пока не будет, и про то, что после завершения боевых действий граждане захотят перемен. Украинцы захотели бы перемен уже сейчас, да только ж кто им даст, это во-первых. А во-вторых, собственно, никаких выборов на горизонте поэтому и не видно – слишком велики риски для верхушки, которая под шумок войны продолжает линию на узурпацию власти.Получается, что такие опросы, в которых Зеленский получает психологически некомфортные для себя результаты на фоне взлета соперников, в действительности только цементируют режим, который еще больше закрывается и зацикливается на войне как единственной гарантии поддержания своей жизнеспособности.Украинские социологи могут сколь угодно долго упражняться в своих штудиях, накручивать проценты фаворитам кастингов в вашингтонских и брюссельских "обкомах", но реальный ресурс, позволяющий влиять на ситуацию здесь и сейчас, сконцентрирован на Банковой, где готовы юлить и интриговать, подавлять и репрессировать, казнить и миловать, лить елей и швыряться грозными словами, в общем делать все, чтобы продолжать уверенно сидеть в своих креслах.Даже "картонные Майданы", социологические и медийные залпы из всех орудий в поддержку Федорова позиции Зеленского особо пока не поколебали. Добавили нервозности и головной боли, разве что.Вряд ли вся эта возня способна реально повлиять на ситуацию и пошатнуть положение Зеленского, и уж тем более погрузить страну в полноформатный кризис с последующим скатыванием государства в штопор. Сделать это сейчас может разве что российская армия, и работа эта идет в ежедневном режиме.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ***Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаМинувшая на Украине неделя с 3 по 10 августа ярко высветила двойные стандарты режима Зеленского. Подробнее - в материале Украина за неделю. Эпатаж Залужного с двойным дном, традиционная жертва Стефанишиной и прятки Умерова

https://ukraina.ru/20260804/slaboe-mesto-zelenskogo-zachem-umerova-spryatali-v-sluzhbe-vneshney-razvedki-1082148960.html

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эксклюзив, михаил федоров, валерий залужный, владимир зеленский, кирилл буданов*, украина, украина.ру