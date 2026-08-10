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Суд сменил меру пресечения экс-главе ОП Ермаку

Суд сменил меру пресечения экс-главе ОП Ермаку - 10.08.2026 Украина.ру

Суд сменил меру пресечения экс-главе ОП Ермаку

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак получил послабление от суда: ему разрешили выезд в прифронтовые области. Об этом 10 августа сообщили в САП

2026-08-10T14:08

2026-08-10T14:08

2026-08-10T14:08

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Теперь ему разрешено выезжать из Киева в Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую и Херсонскую области без отдельного разрешения следователя или суда. Через другие регионы разрешён транзит. Защита ссылалась на "участие Ермака в проекте по помощи военнослужащим". Отметим, что электронный браслет суд решил оставить.Напомним, 14 мая Ермаку была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 140 миллионов гривен. Он подозревается в легализации 460 миллионов гривен при элитном строительстве под Киевом. 18 мая он вышел из СИЗО после внесения залога.О коррупционном скандале на Украине – подробнее в материале Коррупция как основа государства. Почему взяточников на Украине отпускают с миромБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, херсонская область, андрей ермак, офис президента, сизо, сап