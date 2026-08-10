https://ukraina.ru/20260810/ukraina-za-nedelyu-epatazh-zaluzhnogo-s-dvoynym-dnom-traditsionnaya-zhertva-stefanishinoy-i-pryatki-umerova-1082331647.html

Украина за неделю. Эпатаж Залужного с двойным дном, традиционная жертва Стефанишиной и прятки Умерова

Украина за неделю. Эпатаж Залужного с двойным дном, традиционная жертва Стефанишиной и прятки Умерова - 10.08.2026 Украина.ру

Украина за неделю. Эпатаж Залужного с двойным дном, традиционная жертва Стефанишиной и прятки Умерова

Минувшая на Украине неделя с 3 по 10 августа ярко высветила двойные стандарты режима Зеленского. Были отставки, новые назначения, громкие заявления, судебные решения и все это в столь характерных для Украины двусмысленности и откровенной лживости.

2026-08-10T06:38

2026-08-10T06:38

2026-08-10T11:58

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россия

владимир зеленский

валерий залужный

ольга стефанишина

нато

набу

сап

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Из альянса в альянсФронтменом оппозиционности режиму и в целом европейской военно-политической системе выступил экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.Собственно, Залужный уже не единожды показывал себя "непослушным мальчиком". "Мальчиком", потому что все заявления Залужного, якобы оппозиционно настроенного к Зеленскому, как к главе режима, и к самому режиму никогда не носили конструктивно-стратегический характер. Критикуя отдельные недостатки, Залужный практически никогда не касался главных пороков системы – нацистского характера украинской власти, в том числе военной, пренебрежения жизнями граждан ради достижения узко политических целей (воевать до последнего украинца), коррумпированности, пронизавшей весь нацистский режим.Тактика Залужного проста как хозяйственное мыло. Залужный всегда очень ловко критикует режим, обходя острые углы. А за яркий, но по сути бессмысленный критический пафос очень любим наивными избирателями.На этот раз Залужный "позарился на святое" - раскритиковал, во-первых, европейское целеполагание политического режима Украины, а, во-вторых, ударил по НАТО, как военизированной системе "миролюбивой Европы" и по наивным устремлениям Украины в НАТО, чего, по словам Залужного, не произойдет никогда."Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!", - заявил Залужный.За такие слова его, конечно, можно было бы привлечь к уголовной ответственности за распространение "российских нарративов", если бы не одно "но". Экс-главнокомандующий предложил создать в Европе вместо имеющегося НАТО, новый альянс. По его словам, к 2026 году Украина применила почти все доступные виды западных вооружений и военные доктрины, полностью исчерпав текущий "ресурс нововведений". Залужный подчеркнул, что Россия адаптировалась практически ко всем технологиям НАТО, в связи с чем альянсу необходимо переходить на принципиально новые стандарты и создавать новый оборонный блок в Европе.То есть, Украине не нужно вступать в НАТО. По мнению экс-главнокомандующего, необходимо учредить новый альянс, НАТО 2.0, в который Украина войдет автоматически и тогда война Украины с Россией станет… общеевропейским делом.Из послов в коррупционерыИнтересно, что свои резонансные заявления Залужный произносил на Совещании послов-2026, которое проходило в Киеве с 3 по 7 августа.Это ежегодная расширенная конференция всех зарубежных дипломатических миссий Украины, в которой традиционно участвуют главы украинских представительств (послы) и где они получают наставления главы режима.На этот раз Зеленский поручил им вести активный мониторинг наличия свободных ракет для систем ПВО в странах ЕС и НАТО с целью их оперативной передачи Киеву. То есть фактически глава украинского режима, ничуть не смущаясь, поручил руководителям дипломатических представительств Украины вести шпионскую деятельность на территории стран, где они работают и, не просто мониторить и собирать информацию, что вообще-то запрещено международным правом, так как в любой стране такая информация является секретной, но добиваться передачи этих систем ПВО Украине, что вообще похоже на слегка завуалированный шантаж союзников Украины.А для того, чтобы главы диппредставительств Украины не сомневались в серьезности намерений президента, в тот же день, 3 августа, когда началось совещание, своей дипломатической должности лишилась главный посол Украины Ольга Стефанишина – глава дипмиссии в США.Падение Стефанишиной развивалось стремительно: 3 августа увольнение, 5-го августа предъявление подозрения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в незаконном обогащении и умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию, 6-го августа суд, определившей экс-послу США арест с правом выхода под залог в 6 млн гривен. Стефанишина заплакала и сообщила, что таких денег у нее нет, но она их будет собирать.Следствие заявляет, что экс-посол Украины в США скрыла активы на общую сумму 13,9 млн гривен (около $310 тысяч). По версии НАБУ, она оформила на подругу две квартиры в киевском ЖК "Файна Таун", пользовалась незадекларированным автомобилем Mercedes-Benz, а также не указала в декларации элитную трехкомнатную квартиру матери, купленную в 2022 году в 4 раза дешевле рыночной стоимости. Официальные доходы экс-дипломата не покрывали такие расходы.Однако на то, что предъявленные ей обвинения не являются настоящей причиной увольнения и тем более результатом "очищения власти от коррупции", указывают следующие факты.1. Подозрения Стефанишиной в коррупции появились у НАБУ и САП не в августе 2026-го года, то есть не тогда, когда они были предъявлены, а в июле 2025 года. А 27 августе 2025 года, то есть уже будучи подозреваемой в коррупции, Стефанишина была назначена Зеленским послом в США, что позволило ей тогда избежать предъявления официальных обвинений. Об этом издание Украина.ру сообщило тогда же 27 августа 2025 года в статье Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США.2. Стефанишина в некотором смысле повторила судьбу предыдущего посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Обе женщины не имели дипломатического образования и опыта, обе пришли в дипломатическое ведомство из правительства Украины, где прошли проверку на преданность главе украинского режима. И обе не справились, с точки зрения Зеленского, с главными задачами. Маркарова была снята с должности посла после встречи Путина с Трампом в Анкоридже, где в тот момент были достигнуты договоренности России и США по урегулированию украинского конфликта на условиях России. Зеленский посчитал в августе 2025-го, что в этом виновата посол Украины и освободил ее от должности, назначив вместо нее Стефанишину.В нынешнем июле Зеленский рассчитывал получить от США лицензию на производство Patriot, однако на прошлой неделе, как мы сообщали в предыдущих публикациях, президент США Трамп передумал их предоставлять Украине и, более того, просто использовал главу украинского режима для достижения своих тактических целей. Подробнее об этом – здесь. И поэтому Стефанишина, как не оправдавшая доверие Зеленского, была уволена с последующей передачей под следствие и суд.Такое объяснение может показаться странным (как Стефанишина может влиять на решения Трампа?), но в свете вышеизложенного – увольнение после аналогичного провала Украины Маркаровой с той же должности посла США и назначение уже подозреваемой в коррупции Стефанишиной, а после очередного провала – увольнение ее с этой должности, такая парадигма кажется нам единственно точно объясняющей кадровую логику Зеленского.Из секретарей в секретоносителиВообще кадровая политика Зеленского не изобилует вариантами решений. Как правило, это двухходовка. Если близкий ему по духу и действиям человек попадает в некрасивую историю (например, ему выдвигаются обвинения в коррупции), Зеленский сделает всё, чтобы его спрятать под крышу неприкосновенности или отправить куда-то в другую страну, где у НАБУ и САП нет возможности вызвать его на допрос и отправить в СИЗО.Если же человек, которого назначил Зеленский, не смог доказать свою преданность на деле, он старается от него побыстрее избавиться. Так было и с Залужным, и с Федоровым, и с Маркаровой и теперь со Стефанишиной и многими другими экс-министрами и экс-чиновниками.В этом смысле достаточно типичной является судьба Рустема Умерова. На днях как сообщил один из депутатов Верховной Рады Украины (ВРУ), у НАБУ и САП появились основания для предъявления ему очередных обвинений. Умеров подозревается в организации завышенных цен на военное оборудование, коррупции и прочих злоупотреблениях в те времена, когда исполнял обязанности министра обороны. Такие обвинения предъявляются ему довольно регулярно и так же регулярно он от них с помощью Зеленского уходит.Пока идет следствие (а оно имеет ограничения по времени), Умерова отправляют в США на переговоры, или как сейчас, в ответ на очередные обвинения Зеленский мгновенно перевел Умерова из секретарей СНБО, где его могли достать и следователи и депутаты, на должность руководителя Службы внешней разведки, куда, в связи с особой секретностью ни у кого из противников Зеленского (и Умерова) нет входа.И, кстати, нынешний глава СВР Украины имеет двойное гражданство – Украины и США. Так что от США у украинской власти теперь точно не будет никаких секретов.И другие события неделиКоротко о тех событиях в жизни Украины и вокруг нее, которые характеризуют политическую обстановку в стране и отношение к ней в мире.- Тверской районный суд Москвы официально признал основателей ОУН-УПА* пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В списке — Степан Бандера, Роман Шухевич, Андрей Мельник и другие. Напомним, все эти доказанные документально нацисты и преступники, санкционировавшие массовые убийства русских, украинцев, поляков, евреев и граждан других национальностей и вероисповедования являются в нынешней Украине политическими иконами, а некоторые из них (Бандера и Шухевич), еще и Героями Украины.- Экс-министр обороны Федоров предъявил руководству страны требование о возвращении его на должность. "Срок назначения министра обороны – 18 августа, когда соберется Рада. Если наша с вами задача — остановить войну, то мы боремся за то, чтобы у меня были полномочия делать это на посту министра обороны", – заявил Фёдоров в интервью своему бывшему советнику Сергею Стерненко**. Напомним, что остановить войну Федоров предлагал своеобразно – планировал убивать в месяц по 50 тысяч русских (то есть не солдат на поле боя, а вообще русских, включая гражданское население)- Президент Польши Кароль Навроцкий, еще пару недель назад требовавший от Украины отказаться от наименования частей ВСУ в честь убийц из ОУН-УПА*, заявил 7 августа, что Польша всегда помогает Украине в противостоянии с Россией. "Там, где бьют москаля, там помогает Польша, даже если не принимает участия в войне", — заявил Навроцкий. Он также подчеркнул, что Польша заинтересована, чтобы Украина воевала "как можно дольше и эффективнее". То есть до последнего украинца.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической**внесен в РФ в список экстремистов и террористов В экспертном сообществе обсуждают, за что же на самом деле воюют ВСУ, долго ли им ещё воевать и при каких условиях может быть спасена Украина. Подробнее - в материале "Украину ждёт неминуемая гибель". Эксперты и политики о будущем страны

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украина, сша, россия, владимир зеленский, валерий залужный, ольга стефанишина, нато, набу, сап, mercedes f015, эксклюзив