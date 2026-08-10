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Молдавский посол отозван в Кишинёв из-за БПЛА - МИД
Молдавский посол отозван в Кишинёв из-за БПЛА - МИД - 10.08.2026 Украина.ру
Молдавский посол отозван в Кишинёв из-за БПЛА - МИД
Министерство иностранных дел Молдавии отозвало своего посла из России для консультаций из-за инцидента с БПЛА на молдавской территории. Об этом 10 августа министерство сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-10T15:38
2026-08-10T15:38
2026-08-10T15:38
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"Министерство иностранных дел решительно осуждает инцидент, произошедший в районе Крокмаз района Штефан-Водэ, где упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. Этот инцидент представляет собой серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и ставит под угрозу безопасность наших граждан", - сказано в заявлении МИД Молдавии.Там также заявили об осуждении специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины, отметив её последствия для безопасности Молдавии "и всего региона". "В связи с этим Министерство иностранных дел отзывает посла Республики Молдова в Москве для консультаций", - заявили молдавские дипломаты.Ранее , 9 августа обломки БПЛА обнаружили около молдавского села. Предположительно, беспилотник прилетел с Украины и потерпел крушение.Ранее в Молдавии неоднократно обвиняли Россию в нарушении воздушного пространства постсоветской республики украинскими БПЛА. Работники МИД Молдавии использовали инсталляции для провокаций. Подробности в публикации Послу России в МИД Молдавии устроили перфомансВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кишинёв, молдавия, россия, мид, министерство иностранных дел, украина, дипломаты, международная политика, бывший ссср
Новости, Кишинёв, Молдавия, Россия, МИД, министерство иностранных дел, Украина, дипломаты, Международная политика, бывший СССР
Молдавский посол отозван в Кишинёв из-за БПЛА - МИД
Министерство иностранных дел Молдавии отозвало своего посла из России для консультаций из-за инцидента с БПЛА на молдавской территории. Об этом 10 августа министерство сообщило в своём телеграм-канале
"Министерство иностранных дел решительно осуждает инцидент, произошедший в районе Крокмаз района Штефан-Водэ, где упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. Этот инцидент представляет собой серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и ставит под угрозу безопасность наших граждан", - сказано в заявлении МИД Молдавии.
Там также заявили об осуждении специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины, отметив её последствия для безопасности Молдавии "и всего региона".
"В связи с этим Министерство иностранных дел отзывает посла Республики Молдова в Москве для консультаций", - заявили молдавские дипломаты.
Ранее , 9 августа обломки БПЛА обнаружили около молдавского села. Предположительно, беспилотник прилетел с Украины и потерпел крушение.
Ранее в Молдавии неоднократно обвиняли Россию в нарушении воздушного пространства постсоветской республики украинскими БПЛА. Работники МИД Молдавии использовали инсталляции для провокаций.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.