Молдавский посол отозван в Кишинёв из-за БПЛА - МИД - 10.08.2026 Украина.ру
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Молдавский посол отозван в Кишинёв из-за БПЛА - МИД
Молдавский посол отозван в Кишинёв из-за БПЛА - МИД - 10.08.2026 Украина.ру
Молдавский посол отозван в Кишинёв из-за БПЛА - МИД
Министерство иностранных дел Молдавии отозвало своего посла из России для консультаций из-за инцидента с БПЛА на молдавской территории. Об этом 10 августа министерство сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-10T15:38
2026-08-10T15:38
новости
кишинёв
молдавия
россия
мид
министерство иностранных дел
украина
дипломаты
международная политика
бывший ссср
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"Министерство иностранных дел решительно осуждает инцидент, произошедший в районе Крокмаз района Штефан-Водэ, где упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. Этот инцидент представляет собой серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и ставит под угрозу безопасность наших граждан", - сказано в заявлении МИД Молдавии.Там также заявили об осуждении специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины, отметив её последствия для безопасности Молдавии "и всего региона". "В связи с этим Министерство иностранных дел отзывает посла Республики Молдова в Москве для консультаций", - заявили молдавские дипломаты.Ранее , 9 августа обломки БПЛА обнаружили около молдавского села. Предположительно, беспилотник прилетел с Украины и потерпел крушение.Ранее в Молдавии неоднократно обвиняли Россию в нарушении воздушного пространства постсоветской республики украинскими БПЛА. Работники МИД Молдавии использовали инсталляции для провокаций. Подробности в публикации Послу России в МИД Молдавии устроили перфомансВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, кишинёв, молдавия, россия, мид, министерство иностранных дел, украина, дипломаты, международная политика, бывший ссср
Новости, Кишинёв, Молдавия, Россия, МИД, министерство иностранных дел, Украина, дипломаты, Международная политика, бывший СССР

Молдавский посол отозван в Кишинёв из-за БПЛА - МИД

15:38 10.08.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско
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Министерство иностранных дел Молдавии отозвало своего посла из России для консультаций из-за инцидента с БПЛА на молдавской территории. Об этом 10 августа министерство сообщило в своём телеграм-канале
"Министерство иностранных дел решительно осуждает инцидент, произошедший в районе Крокмаз района Штефан-Водэ, где упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. Этот инцидент представляет собой серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и ставит под угрозу безопасность наших граждан", - сказано в заявлении МИД Молдавии.
Там также заявили об осуждении специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины, отметив её последствия для безопасности Молдавии "и всего региона".
"В связи с этим Министерство иностранных дел отзывает посла Республики Молдова в Москве для консультаций", - заявили молдавские дипломаты.
Ранее , 9 августа обломки БПЛА обнаружили около молдавского села. Предположительно, беспилотник прилетел с Украины и потерпел крушение.
Ранее в Молдавии неоднократно обвиняли Россию в нарушении воздушного пространства постсоветской республики украинскими БПЛА. Работники МИД Молдавии использовали инсталляции для провокаций.
Подробности в публикации Послу России в МИД Молдавии устроили перфоманс
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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