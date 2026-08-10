https://ukraina.ru/20260810/goncharenko-raskritikoval-kiev-za-ignorirovanie-energokrizisa-1082352479.html
Гончаренко* раскритиковал Киев за игнорирование энергокризиса
Гончаренко* раскритиковал Киев за игнорирование энергокризиса - 10.08.2026 Украина.ру
Гончаренко* раскритиковал Киев за игнорирование энергокризиса
Власти Украины не заботятся о подготовке к зимнему периоду, что продемонстрировали последствия ударов российских военных по Одессе, отметил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
2026-08-10T13:50
2026-08-10T13:50
2026-08-10T13:50
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алексей гончаренко
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"И все же интересно узнать, что мы делаем, чтобы у людей не была тяжелая зима?", — задался он вопросом.В минувшие выходные россияне провели массированную атаку на портовую и энергетическую инфраструктуру Одессы. Под удар попал ключевой автомобильный мост в Маяках, который является главным объектом Украины для морской торговли. Украинские паблики писали о перебоях с электричеством и водоснабжением.В понедельник ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х выразил обеспокоенность положением Украины, которая не сможет выжить зимой, если Россия будет наносить удары по энергетическим объектам страны.А командир дивизиона 45-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Лопачак призвал жителей крупных украинских городов серьезно относиться к рекомендациям властей и по возможности уезжать на зиму в сельскую местность из-за возможных тяжелых условий и проблем с инфраструктурой.Подробнее - в материале Зеленский заявил о катастрофическом состоянии энергетики Украины на сайте Украина.ру. * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесса, киев, алексей гончаренко, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Одесса, Киев, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины
Гончаренко* раскритиковал Киев за игнорирование энергокризиса
Власти Украины не заботятся о подготовке к зимнему периоду, что продемонстрировали последствия ударов российских военных по Одессе, отметил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
"И все же интересно узнать, что мы делаем, чтобы у людей не была тяжелая зима?", — задался он вопросом.
В минувшие выходные россияне провели массированную атаку на портовую и энергетическую инфраструктуру Одессы. Под удар попал ключевой автомобильный мост в Маяках, который является главным объектом Украины для морской торговли. Украинские паблики писали о перебоях с электричеством и водоснабжением.
В понедельник ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х выразил обеспокоенность положением Украины, которая не сможет выжить зимой, если Россия будет наносить удары по энергетическим объектам страны.
А командир дивизиона 45-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Лопачак призвал жителей крупных украинских городов серьезно относиться к рекомендациям властей и по возможности уезжать на зиму в сельскую местность из-за возможных тяжелых условий и проблем с инфраструктурой.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.