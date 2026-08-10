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Гончаренко* раскритиковал Киев за игнорирование энергокризиса

Гончаренко* раскритиковал Киев за игнорирование энергокризиса - 10.08.2026 Украина.ру

Гончаренко* раскритиковал Киев за игнорирование энергокризиса

Власти Украины не заботятся о подготовке к зимнему периоду, что продемонстрировали последствия ударов российских военных по Одессе, отметил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*

2026-08-10T13:50

2026-08-10T13:50

2026-08-10T13:50

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вооруженные силы украины

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"И все же интересно узнать, что мы делаем, чтобы у людей не была тяжелая зима?", — задался он вопросом.В минувшие выходные россияне провели массированную атаку на портовую и энергетическую инфраструктуру Одессы. Под удар попал ключевой автомобильный мост в Маяках, который является главным объектом Украины для морской торговли. Украинские паблики писали о перебоях с электричеством и водоснабжением.В понедельник ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х выразил обеспокоенность положением Украины, которая не сможет выжить зимой, если Россия будет наносить удары по энергетическим объектам страны.А командир дивизиона 45-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Лопачак призвал жителей крупных украинских городов серьезно относиться к рекомендациям властей и по возможности уезжать на зиму в сельскую местность из-за возможных тяжелых условий и проблем с инфраструктурой.Подробнее - в материале Зеленский заявил о катастрофическом состоянии энергетики Украины на сайте Украина.ру. * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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новости, украина, одесса, киев, алексей гончаренко, верховная рада, вооруженные силы украины