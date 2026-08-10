После атаки БПЛА на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек - 10.08.2026 Украина.ру
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После атаки БПЛА на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек
После атаки БПЛА на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек - 10.08.2026 Украина.ру
После атаки БПЛА на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек
Более 10 человек погибли и более 70 обратились за медпомощью в результате атака беспилотника на Нижнекамск. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба главы Республики Татарстан
2026-08-10T13:15
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"Сегодня утром наша республика подверглась очередной варварской атаке. Вражеские беспилотники совершили налет на гражданские объекты и мы, к сожалению, потеряли людей", - сообщил утром глава Татарии Рустам Минниханов.Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что всем пострадавшим будет оказана вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.После этого пресс-служба главы республики уточнила данные о пострадавших."Погибшие - 13 человек. Обратились за помощью к врачам 75 человек, госпитализировали в больницу 21 человека", - сказано в официальном сообщении.БПЛА ВСУ атаковали Нижнекамск в понедельник утром. Нападению подверглись производственные и гражданские объекты. Пострадали гражданские лица.В республике объявлен траур. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске.Подробности в публикации СК РФ расследует террористическую атаку ВСУ на НижнекамскБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ск рф, всу, бпла сегодня, атака бпла, татарстан, теракт, мирные жители, украина
Новости, Россия, СК РФ, ВСУ, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Татарстан, теракт, мирные жители, Украина

После атаки БПЛА на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек

13:15 10.08.2026 (обновлено: 14:21 10.08.2026)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Более 10 человек погибли и более 70 обратились за медпомощью в результате атака беспилотника на Нижнекамск. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба главы Республики Татарстан
"Сегодня утром наша республика подверглась очередной варварской атаке. Вражеские беспилотники совершили налет на гражданские объекты и мы, к сожалению, потеряли людей", - сообщил утром глава Татарии Рустам Минниханов.
Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что всем пострадавшим будет оказана вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.
После этого пресс-служба главы республики уточнила данные о пострадавших.
"Погибшие - 13 человек. Обратились за помощью к врачам 75 человек, госпитализировали в больницу 21 человека", - сказано в официальном сообщении.
БПЛА ВСУ атаковали Нижнекамск в понедельник утром. Нападению подверглись производственные и гражданские объекты. Пострадали гражданские лица.
В республике объявлен траур. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске.
Подробности в публикации СК РФ расследует террористическую атаку ВСУ на Нижнекамск
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августа
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