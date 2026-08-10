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После атаки БПЛА на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек

После атаки БПЛА на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек - 10.08.2026 Украина.ру

После атаки БПЛА на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек

Более 10 человек погибли и более 70 обратились за медпомощью в результате атака беспилотника на Нижнекамск. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба главы Республики Татарстан

2026-08-10T13:15

2026-08-10T13:15

2026-08-10T14:21

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"Сегодня утром наша республика подверглась очередной варварской атаке. Вражеские беспилотники совершили налет на гражданские объекты и мы, к сожалению, потеряли людей", - сообщил утром глава Татарии Рустам Минниханов.Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что всем пострадавшим будет оказана вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.После этого пресс-служба главы республики уточнила данные о пострадавших."Погибшие - 13 человек. Обратились за помощью к врачам 75 человек, госпитализировали в больницу 21 человека", - сказано в официальном сообщении.БПЛА ВСУ атаковали Нижнекамск в понедельник утром. Нападению подверглись производственные и гражданские объекты. Пострадали гражданские лица.В республике объявлен траур. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске.Подробности в публикации СК РФ расследует террористическую атаку ВСУ на НижнекамскБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ск рф, всу, бпла сегодня, атака бпла, татарстан, теракт, мирные жители, украина