https://ukraina.ru/20260810/grazhdane-uzbekistana-pogibli-pri-atake-bpla-vsu-na-nizhnekamsk--mid-1082354112.html

Граждане Узбекистана погибли при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск – МИД

Граждане Узбекистана погибли при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск – МИД - 10.08.2026 Украина.ру

Граждане Узбекистана погибли при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск – МИД

Семь граждан Узбекистана погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск. Об этом 10 августа сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД азиатской постсоветской республики Омоннула Файзиев

2026-08-10T14:24

2026-08-10T14:24

2026-08-10T14:24

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"Да, семь наших граждан погибло", - сказал дипломат МИД Узбекистана, подтвердив сообщение пресс-службы главы российской Республики Татарстан.Ранее пресс-служба главы Рустама Минниханова сообщила, что в понедельник утром 10 августа Нижнекамск атаковали украинские БПЛА. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что всем пострадавшим будет оказана вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь."Погибшие - 13 человек. Обратились за помощью к врачам 75 человек, госпитализировали в больницу 21 человека", - сказано в официальном сообщении пресс-службы главы республики.В республике объявлен траур. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске.Подробности в публикации После атаки БПЛА на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек

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новости, узбекистан, россия, мид, вооруженные силы украины, следственный комитет, всу, бывший ссср, бпла сегодня, атака бпла, татарстан