Граждане Узбекистана погибли при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск – МИД - 10.08.2026 Украина.ру
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Граждане Узбекистана погибли при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск – МИД
Граждане Узбекистана погибли при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск – МИД - 10.08.2026 Украина.ру
Граждане Узбекистана погибли при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск – МИД
Семь граждан Узбекистана погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск. Об этом 10 августа сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД азиатской постсоветской республики Омоннула Файзиев
2026-08-10T14:24
2026-08-10T14:24
новости
узбекистан
россия
мид
вооруженные силы украины
следственный комитет
всу
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бпла сегодня
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"Да, семь наших граждан погибло", - сказал дипломат МИД Узбекистана, подтвердив сообщение пресс-службы главы российской Республики Татарстан.Ранее пресс-служба главы Рустама Минниханова сообщила, что в понедельник утром 10 августа Нижнекамск атаковали украинские БПЛА. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что всем пострадавшим будет оказана вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь."Погибшие - 13 человек. Обратились за помощью к врачам 75 человек, госпитализировали в больницу 21 человека", - сказано в официальном сообщении пресс-службы главы республики.В республике объявлен траур. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске.Подробности в публикации После атаки БПЛА на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек
узбекистан
россия
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новости, узбекистан, россия, мид, вооруженные силы украины, следственный комитет, всу, бывший ссср, бпла сегодня, атака бпла, татарстан
Новости, Узбекистан, Россия, МИД, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, ВСУ, бывший СССР, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Татарстан

Граждане Узбекистана погибли при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск – МИД

14:24 10.08.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
Государственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Семь граждан Узбекистана погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск. Об этом 10 августа сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД азиатской постсоветской республики Омоннула Файзиев
"Да, семь наших граждан погибло", - сказал дипломат МИД Узбекистана, подтвердив сообщение пресс-службы главы российской Республики Татарстан.
Ранее пресс-служба главы Рустама Минниханова сообщила, что в понедельник утром 10 августа Нижнекамск атаковали украинские БПЛА.
Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что всем пострадавшим будет оказана вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.
"Погибшие - 13 человек. Обратились за помощью к врачам 75 человек, госпитализировали в больницу 21 человека", - сказано в официальном сообщении пресс-службы главы республики.
В республике объявлен траур. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске.
Подробности в публикации После атаки БПЛА на Нижнекамск за медпомощью обратились 75 человек
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