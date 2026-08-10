https://ukraina.ru/20260810/voennyy-ekspert-udary-po-azs--chast-sukhoputnoy-blokady-kiev-pereshl-k-moskitnoy-logistike-1082357556.html
Эксперт: Удары по АЗС — часть сухопутной блокады, Киев перешёл к "москитной логистике"
Эксперт: Удары по АЗС — часть сухопутной блокады, Киев перешёл к "москитной логистике" - 10.08.2026 Украина.ру
Эксперт: Удары по АЗС — часть сухопутной блокады, Киев перешёл к "москитной логистике"
Удары по АЗС — это не просто тактика, а системная работа по разрушению тыловой инфраструктуры ВСУ. Киев перешёл на "москитную логистику", превратив заправки в распределённую сеть хранения топлива. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-08-10T15:38
2026-08-10T15:38
2026-08-10T21:04
новости
киев
украина
днепропетровск
алексей анпилогов
украина.ру
главные новости
главное
нефтебазы
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/09/1081251737_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fcad00a2c1140596dca4193fca95232c.jpg
Отвечая на вопрос об ударах по АЗС, Анпилогов заявил, что они являются частью сухопутной блокады. По его словам, после вывода из строя НПЗ и крупных нефтебаз Киев перешёл к "москитной логистике", используя заправки в качестве распределённой сети хранения топлива.Он пояснил, что каждая заправка имеет мощное насосное оборудование и резервуары, позволяющие использовать её как временное хранилище. Он подчеркнул, что вся логистика ВСУ основана на использовании гражданских АЗС. "И они сразу же становятся военными целями. Если вы используете склады "Новой почты" для переправки дронов, по ним будут бить. Если на ваших АЗС открыто заправляются танки, их тоже будут выбивать", — добавил Анпилогов.Эксперт резюмировал, что на данный момент выведены из строя 800 заправок, преимущественно на Левобережье, и на ключевых магистралях, таких как Днепропетровск — Харьков, их уже практически не осталось.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.
киев
украина
днепропетровск
харьков
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/09/1081251737_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_17d838d28ccc59529de384147918ef04.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, днепропетровск, алексей анпилогов, украина.ру, главные новости, главное, нефтебазы, харьков, логистика, топливо, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Киев, Украина, Днепропетровск, Алексей Анпилогов, Украина.ру, Главные новости, главное, нефтебазы, Харьков, логистика, топливо, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация
Эксперт: Удары по АЗС — часть сухопутной блокады, Киев перешёл к "москитной логистике"
15:38 10.08.2026 (обновлено: 21:04 10.08.2026)
Удары по АЗС — это не просто тактика, а системная работа по разрушению тыловой инфраструктуры ВСУ. Киев перешёл на "москитную логистику", превратив заправки в распределённую сеть хранения топлива. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос об ударах по АЗС, Анпилогов заявил, что они являются частью сухопутной блокады. По его словам, после вывода из строя НПЗ и крупных нефтебаз Киев перешёл к "москитной логистике", используя заправки в качестве распределённой сети хранения топлива.
Он пояснил, что каждая заправка имеет мощное насосное оборудование и резервуары, позволяющие использовать её как временное хранилище.
"Всего на Украине около 5 тысяч АЗС. Этого достаточно, чтобы заменить железнодорожную логистику и хранение на крупных нефтебазах", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что вся логистика ВСУ основана на использовании гражданских АЗС. "И они сразу же становятся военными целями. Если вы используете склады "Новой почты" для переправки дронов, по ним будут бить. Если на ваших АЗС открыто заправляются танки, их тоже будут выбивать", — добавил Анпилогов.
Эксперт резюмировал, что на данный момент выведены из строя 800 заправок, преимущественно на Левобережье, и на ключевых магистралях, таких как Днепропетровск — Харьков, их уже практически не осталось.