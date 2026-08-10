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На Украине уже горюют о сгоревших книгах, но есть нюанс - Reuters

На Украине уже горюют о сгоревших книгах, но есть нюанс - Reuters - 10.08.2026 Украина.ру

На Украине уже горюют о сгоревших книгах, но есть нюанс - Reuters

Украинским издателям больно смотреть на миллионы сгоревших книг, отпечатанных на украинском языке. Об этом 10 августа сообщает агентство На Украине уже горюют о сгоревших книгах, но есть нюанс - Reuters

2026-08-10T13:56

2026-08-10T13:56

2026-08-10T13:56

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В результате удара российского беспилотника по складу издательства "Ранок" в Харькове 1 августа было уничтожено около 8 миллионов книг, что стало самым крупным ударом по украинской издательской индустрии за четыре года войны.Директор этого издательства Виктор Круглов с трудом сдерживал слезы, наблюдая, как стопки его книг превращаются в пепел, сказано в публикации агентства."Ужасное зрелище – видеть, как горят книги", – сказал он.За последние месяцы в результате нападений на склады было уничтожено более 10 миллионов книг, сообщили издатели. В публикации отмечено, что это "угрожает отрасли, которая первоначально извлекала выгоду из растущего спроса на украиноязычную литературу в начале конфликта"."Это было преднамеренное нападение на книжный склад", — пожаловался Круглов, чья компания печатает около трети учебников для школ Украины.Пострадали и другие издатели литературы на украинском языке."На рынке наблюдаются признаки кризиса. Пока неизвестно, как будет развиваться ситуация", — заявил главный редактор издательства BookChef Евгений Ширинос.Большинство экономистов ожидают ухудшение состояния экономики Украины в 2026 году в связи с усилением ударов России по инфраструктуре и логистике."Я ежедневно встречаюсь с представителями бизнеса, и такого отчаяния по поводу убытков не было... с 2022 года", — заявил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев украинскому телевидению.ВПК является одной из немногих областей роста благодаря огромному спросу со стороны поля боя. В 2026 году на оборону приходится около 60% госрасходов.НБУ ожидает, что вклад оборонной промышленности составит около 1,4% в общем экономическом росте Украины на уровне 1,8% в этом году. По мнению агентства "это означает, что остальная экономика, по сути, находится в состоянии стагнации"."В частности, испытывает трудности жизненно важный сельскохозяйственный сектор, на долю которого приходится большая часть украинского экспорта. Министр сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что российские атаки на инфраструктуру черноморских портов могут обойтись сельскохозяйственному сектору в этом году от 1,5 до 3 миллиардов долларов", - уточнило агентство.При этом издательское дело сталкивается с особыми трудностями, поскольку на создание книги может уйти от шести до восемнадцати месяцев. Отмечено, что "стоимость печати за последние два года выросла примерно на 40%, все меньше украинцев могут позволить себе регулярно покупать книги"."На самом деле, все наши сектора будут стагнировать и приходить в упадок, пока война не закончится. Война — это огромная, бездонная пропасть, которая поглощает все выделенные на нее средства", - констатировал Ширинос.В публикации Reuters упомянут также "запрет на импорт российской продукции". При этом не упомянуто ни об одной из массовых кампаний по уничтожению книг, которые годами проводились в отдельных регионах Украины и по всей постсоветской республике. Книги демонстративно сжигались только потому, что они отпечатаны на русском языке или на украинском языке были изданы авторы и сюжеты, не нравящиеся современным украинским шовинистам. Огромное количество русскоязычной литературы было изъято из украинских библиотек по решению властей.Ситуацию рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации В России "съели" Колобка, на Украине нашли нового русского врагаОна также обращала внимание на проблему в публикации На Украине топят квартиры русскими книгами - пример подали дочери советских композиторов и писателейВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, харьков, reuters, впк, русофобия, украинский неонацизм, книги, издательства, информационная война, русский язык, русскоязычные, деколонизация, украинский язык, украинские националисты