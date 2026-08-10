"Он — шестёрка, уже созрел": в Госдуме ответили на вопрос о возможной ликвидации Зеленского - 10.08.2026 Украина.ру
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"Он — шестёрка, уже созрел": в Госдуме ответили на вопрос о возможной ликвидации Зеленского
"Он — шестёрка, уже созрел": в Госдуме ответили на вопрос о возможной ликвидации Зеленского - 10.08.2026 Украина.ру
"Он — шестёрка, уже созрел": в Госдуме ответили на вопрос о возможной ликвидации Зеленского
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что нелегитимный президент Украины давно должен понимать, что его участь предрешена. Об этом 10 августа он сказал в комментарии NEWS.ru
2026-08-10T13:07
2026-08-10T13:07
новости
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владимир зеленский
дмитрий медведев
госдума
совбез
вооруженные силы украины
константин сивков
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"Думаю, Зеленский уже созрел. Он — шестёрка. От него мало что зависит, управление идёт с Запада. Надо сделать так: где появляется Зеленский, там жизнь становится намного хуже", — заявил парламентарий.Ранее доктор военных наук Константин Сивков отмечал, что Зеленский затягивает боевые действия, чтобы сохранить себе жизнь, а после завершения конфликта западные союзники могут его устранить. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также заявлял, что карьера Зеленского подходит к концу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, госдума, совбез, вооруженные силы украины, константин сивков
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Госдума, Совбез, Вооруженные силы Украины, Константин Сивков

"Он — шестёрка, уже созрел": в Госдуме ответили на вопрос о возможной ликвидации Зеленского

13:07 10.08.2026
 
© AP / Teresa Suares
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© AP / Teresa Suares
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Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что нелегитимный президент Украины давно должен понимать, что его участь предрешена. Об этом 10 августа он сказал в комментарии NEWS.ru
"Думаю, Зеленский уже созрел. Он — шестёрка. От него мало что зависит, управление идёт с Запада. Надо сделать так: где появляется Зеленский, там жизнь становится намного хуже", — заявил парламентарий.
Ранее доктор военных наук Константин Сивков отмечал, что Зеленский затягивает боевые действия, чтобы сохранить себе жизнь, а после завершения конфликта западные союзники могут его устранить.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также заявлял, что карьера Зеленского подходит к концу.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августа
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