https://ukraina.ru/20260810/-on--shestrka-uzhe-sozrel-v-gosdume-otvetili-na-vopros-o-vozmozhnoy-likvidatsii-zelenskogo-1082351851.html
"Он — шестёрка, уже созрел": в Госдуме ответили на вопрос о возможной ликвидации Зеленского
"Он — шестёрка, уже созрел": в Госдуме ответили на вопрос о возможной ликвидации Зеленского - 10.08.2026 Украина.ру
"Он — шестёрка, уже созрел": в Госдуме ответили на вопрос о возможной ликвидации Зеленского
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что нелегитимный президент Украины давно должен понимать, что его участь предрешена. Об этом 10 августа он сказал в комментарии NEWS.ru
2026-08-10T13:07
2026-08-10T13:07
2026-08-10T13:07
новости
украина
запад
россия
владимир зеленский
дмитрий медведев
госдума
совбез
вооруженные силы украины
константин сивков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082348888_0:130:3076:1860_1920x0_80_0_0_168817d956e3892edaeae044d9ae92dd.jpg
"Думаю, Зеленский уже созрел. Он — шестёрка. От него мало что зависит, управление идёт с Запада. Надо сделать так: где появляется Зеленский, там жизнь становится намного хуже", — заявил парламентарий.Ранее доктор военных наук Константин Сивков отмечал, что Зеленский затягивает боевые действия, чтобы сохранить себе жизнь, а после завершения конфликта западные союзники могут его устранить. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также заявлял, что карьера Зеленского подходит к концу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
запад
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082348888_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_6ff39ff0c82a713bf0e37c6f4d435bf9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, госдума, совбез, вооруженные силы украины, константин сивков
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Госдума, Совбез, Вооруженные силы Украины, Константин Сивков
"Он — шестёрка, уже созрел": в Госдуме ответили на вопрос о возможной ликвидации Зеленского
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что нелегитимный президент Украины давно должен понимать, что его участь предрешена. Об этом 10 августа он сказал в комментарии NEWS.ru