Зюганов рассказал, как обсудил с Лукашенко мир, мигрантов и "все насущные проблемы" - 10.08.2026 Украина.ру
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Зюганов рассказал, как обсудил с Лукашенко мир, мигрантов и "все насущные проблемы"
Зюганов рассказал, как обсудил с Лукашенко мир, мигрантов и "все насущные проблемы" - 10.08.2026 Украина.ру
Зюганов рассказал, как обсудил с Лукашенко мир, мигрантов и "все насущные проблемы"
Вопросы "мира на нашей земле" и другие насущные вопросы обсудили 10 августа во дворце президента Белоруссии лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов с руководителем постсоветской республики Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии
2026-08-10T15:09
2026-08-10T15:57
новости
минск
россия
геннадий зюганов
александр лукашенко
кпрф
коммунистическая партия
фидель кастро
ии (искусственный интеллект)
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Председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко почетный нагрудный знак лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ с изображением профиля В.И.Ленина на золотистом фоне."Золото" партии… Наконец-то нашли. Спасибо", - сказал Лукашенко, принимая золотистый знак.Зюганов также вручил Лукашенко памятную медаль "100 лет Фиделю Кастро".Пресс-служба президента Белоруссии отметила, что эту памятную медаль он также вручал президенту России Владимиру Путину. "Зюганов подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала примером на постсоветском пространстве", - сказано в официальном сообщении.Зюганов вспомнил о состоявшемся в 1999 году выступлении Лукашенко в Госдуме."Вы блестяще выступили и убедили нас, что будет восстановлено славянское братство, восстановлены наши порушенные связи. Мы благодарны Вам, Вы всем показали пример своим мужеством и очень ярким выступлением", - цитирует президентская пресс-служба лидера КРПФ.По итогам двухчасовых переговоров Зюганов выступил перед президентским пулом и сообщил о важных темах, обсуждавшихся в президентском дворце."Встреча продолжалась практически два часа, и мы с Александром Григорьевичем обсудили все насущные проблемы. Мы обсудили прежде всего то, что касается мира на нашей земле", - сказал Зюганов.Его слова приводит белорусское государственное информагентство БелТА, допущенное к освещению официальных мероприятий. Зюганов похвалил Лукашенко за решения в сфере миграционной политики. Обсуждались также военные вопросы, искусственный интеллект и экология.Хваля Лукашенко за завоз азиатской рабочей силы, лидер российских коммунистов отметил разумные решения белорусского лидера и создание человеческих условий для мигрантов.Ранее власти Белоруссии анонсировали завоз более 100 тыс рабочих из Пакистана и пригласили тысячи специалистов из Узбекистана осваивать территории бывших белорусских колхозов. Подробности в публикации Белоруссия открывает двери для семей из Узбекистана — заявление Лукашенко Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, минск, россия, геннадий зюганов, александр лукашенко, кпрф, коммунистическая партия, фидель кастро, ии (искусственный интеллект), бывший ссср, трудовые мигранты, мигранты, узбекистан, пакистан
Новости, Минск, Россия, Геннадий Зюганов, Александр Лукашенко, КПРФ, коммунистическая партия, Фидель Кастро, ИИ (искусственный интеллект), бывший СССР, трудовые мигранты, мигранты, Узбекистан, Пакистан

Зюганов рассказал, как обсудил с Лукашенко мир, мигрантов и "все насущные проблемы"

15:09 10.08.2026 (обновлено: 15:57 10.08.2026)
 
© Фото : president.gov.by
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Фото : president.gov.by
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Вопросы "мира на нашей земле" и другие насущные вопросы обсудили 10 августа во дворце президента Белоруссии лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов с руководителем постсоветской республики Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко почетный нагрудный знак лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ с изображением профиля В.И.Ленина на золотистом фоне.
"Золото" партии… Наконец-то нашли. Спасибо", - сказал Лукашенко, принимая золотистый знак.
Зюганов также вручил Лукашенко памятную медаль "100 лет Фиделю Кастро".
Пресс-служба президента Белоруссии отметила, что эту памятную медаль он также вручал президенту России Владимиру Путину.
"Зюганов подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала примером на постсоветском пространстве", - сказано в официальном сообщении.
Зюганов вспомнил о состоявшемся в 1999 году выступлении Лукашенко в Госдуме.
"Вы блестяще выступили и убедили нас, что будет восстановлено славянское братство, восстановлены наши порушенные связи. Мы благодарны Вам, Вы всем показали пример своим мужеством и очень ярким выступлением", - цитирует президентская пресс-служба лидера КРПФ.
По итогам двухчасовых переговоров Зюганов выступил перед президентским пулом и сообщил о важных темах, обсуждавшихся в президентском дворце.
"Встреча продолжалась практически два часа, и мы с Александром Григорьевичем обсудили все насущные проблемы. Мы обсудили прежде всего то, что касается мира на нашей земле", - сказал Зюганов.
Его слова приводит белорусское государственное информагентство БелТА, допущенное к освещению официальных мероприятий.
Зюганов похвалил Лукашенко за решения в сфере миграционной политики. Обсуждались также военные вопросы, искусственный интеллект и экология.
Хваля Лукашенко за завоз азиатской рабочей силы, лидер российских коммунистов отметил разумные решения белорусского лидера и создание человеческих условий для мигрантов.
Ранее власти Белоруссии анонсировали завоз более 100 тыс рабочих из Пакистана и пригласили тысячи специалистов из Узбекистана осваивать территории бывших белорусских колхозов.
Подробности в публикации Белоруссия открывает двери для семей из Узбекистана — заявление Лукашенко
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