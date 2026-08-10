https://ukraina.ru/20260810/zyuganov-rasskazal-kak-obsudil-s-lukashenko-mir-migrantov-i-vse-nasuschnye-problemy-1082354387.html

Зюганов рассказал, как обсудил с Лукашенко мир, мигрантов и "все насущные проблемы"

Зюганов рассказал, как обсудил с Лукашенко мир, мигрантов и "все насущные проблемы" - 10.08.2026 Украина.ру

Зюганов рассказал, как обсудил с Лукашенко мир, мигрантов и "все насущные проблемы"

Вопросы "мира на нашей земле" и другие насущные вопросы обсудили 10 августа во дворце президента Белоруссии лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов с руководителем постсоветской республики Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии

2026-08-10T15:09

2026-08-10T15:09

2026-08-10T15:57

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Председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко почетный нагрудный знак лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ с изображением профиля В.И.Ленина на золотистом фоне."Золото" партии… Наконец-то нашли. Спасибо", - сказал Лукашенко, принимая золотистый знак.Зюганов также вручил Лукашенко памятную медаль "100 лет Фиделю Кастро".Пресс-служба президента Белоруссии отметила, что эту памятную медаль он также вручал президенту России Владимиру Путину. "Зюганов подчеркнул, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко стала примером на постсоветском пространстве", - сказано в официальном сообщении.Зюганов вспомнил о состоявшемся в 1999 году выступлении Лукашенко в Госдуме."Вы блестяще выступили и убедили нас, что будет восстановлено славянское братство, восстановлены наши порушенные связи. Мы благодарны Вам, Вы всем показали пример своим мужеством и очень ярким выступлением", - цитирует президентская пресс-служба лидера КРПФ.По итогам двухчасовых переговоров Зюганов выступил перед президентским пулом и сообщил о важных темах, обсуждавшихся в президентском дворце."Встреча продолжалась практически два часа, и мы с Александром Григорьевичем обсудили все насущные проблемы. Мы обсудили прежде всего то, что касается мира на нашей земле", - сказал Зюганов.Его слова приводит белорусское государственное информагентство БелТА, допущенное к освещению официальных мероприятий. Зюганов похвалил Лукашенко за решения в сфере миграционной политики. Обсуждались также военные вопросы, искусственный интеллект и экология.Хваля Лукашенко за завоз азиатской рабочей силы, лидер российских коммунистов отметил разумные решения белорусского лидера и создание человеческих условий для мигрантов.Ранее власти Белоруссии анонсировали завоз более 100 тыс рабочих из Пакистана и пригласили тысячи специалистов из Узбекистана осваивать территории бывших белорусских колхозов. Подробности в публикации Белоруссия открывает двери для семей из Узбекистана — заявление Лукашенко Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, минск, россия, геннадий зюганов, александр лукашенко, кпрф, коммунистическая партия, фидель кастро, ии (искусственный интеллект), бывший ссср, трудовые мигранты, мигранты, узбекистан, пакистан