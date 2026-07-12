"Ситуация предкритическая": Леонков объяснил, почему СВО превратилась в "настоящую войну" - 12.07.2026 Украина.ру
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"Ситуация предкритическая": Леонков объяснил, почему СВО превратилась в "настоящую войну"
"Ситуация предкритическая": Леонков объяснил, почему СВО превратилась в "настоящую войну" - 12.07.2026 Украина.ру
"Ситуация предкритическая": Леонков объяснил, почему СВО превратилась в "настоящую войну"
Ситуация предкритическая — СВО фактически превратилась в "войну со странами НАТО". Россия начала подниматься по лестнице эскалации, последовательно уничтожая инфраструктуру, обеспечивающую удары БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
2026-07-12T05:00
2026-07-12T05:00
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Отвечая на вопрос о серьезности ситуации, Леонков подтвердил, что проблема с бензином "может показаться цветочками".Эксперт заявил, что ситуация предкритическая. "Не зря [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков произнес ключевую фразу: "Мы начинали СВО, а теперь она фактически превратилась в войну со странами НАТО", — пояснил он.По мнению аналитика, в публичном пространстве есть два признака, которые говорят о серьезности ситуации. "Во-первых, публикация [Минобороны РФ] списков предприятий на территории Европы, которые производят беспилотники в интересах киевского режима. Во-вторых, поручение президента [России Владимира Путина] изучить вопрос о степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт", — отметил Леонков.Он подчеркнул, что Россия тоже начала подниматься по лестнице эскалации. Это видно по происходящему на Украине, где последовательными мощными ударами уничтожается вся инфраструктура, обеспечивающая киевскому режиму удары беспилотниками и крылатыми ракетами, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, украина, владимир путин, нато, украина.ру, главные новости, главное, спецоперация, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, война, война на украине, дроны, конфликт, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво
Новости, Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, НАТО, Украина.ру, Главные новости, главное, Спецоперация, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, война, война на Украине, дроны, конфликт, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО

"Ситуация предкритическая": Леонков объяснил, почему СВО превратилась в "настоящую войну"

05:00 12.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Ситуация предкритическая — СВО фактически превратилась в "войну со странами НАТО". Россия начала подниматься по лестнице эскалации, последовательно уничтожая инфраструктуру, обеспечивающую удары БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
Отвечая на вопрос о серьезности ситуации, Леонков подтвердил, что проблема с бензином "может показаться цветочками".
Эксперт заявил, что ситуация предкритическая. "Не зря [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков произнес ключевую фразу: "Мы начинали СВО, а теперь она фактически превратилась в войну со странами НАТО", — пояснил он.
По мнению аналитика, в публичном пространстве есть два признака, которые говорят о серьезности ситуации. "Во-первых, публикация [Минобороны РФ] списков предприятий на территории Европы, которые производят беспилотники в интересах киевского режима. Во-вторых, поручение президента [России Владимира Путина] изучить вопрос о степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт", — отметил Леонков.
Он подчеркнул, что Россия тоже начала подниматься по лестнице эскалации. Это видно по происходящему на Украине, где последовательными мощными ударами уничтожается вся инфраструктура, обеспечивающая киевскому режиму удары беспилотниками и крылатыми ракетами, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале "Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды" на сайте Украина.ру.
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