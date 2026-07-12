https://ukraina.ru/20260712/situatsiya-predkriticheskaya-leonkov-obyasnil-pochemu-svo-prevratilas-v-nastoyaschuyu-voynu-1081367410.html

"Ситуация предкритическая": Леонков объяснил, почему СВО превратилась в "настоящую войну"

"Ситуация предкритическая": Леонков объяснил, почему СВО превратилась в "настоящую войну" - 12.07.2026 Украина.ру

"Ситуация предкритическая": Леонков объяснил, почему СВО превратилась в "настоящую войну"

Ситуация предкритическая — СВО фактически превратилась в "войну со странами НАТО". Россия начала подниматься по лестнице эскалации, последовательно уничтожая инфраструктуру, обеспечивающую удары БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков

2026-07-12T05:00

2026-07-12T05:00

2026-07-12T05:00

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Отвечая на вопрос о серьезности ситуации, Леонков подтвердил, что проблема с бензином "может показаться цветочками".Эксперт заявил, что ситуация предкритическая. "Не зря [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков произнес ключевую фразу: "Мы начинали СВО, а теперь она фактически превратилась в войну со странами НАТО", — пояснил он.По мнению аналитика, в публичном пространстве есть два признака, которые говорят о серьезности ситуации. "Во-первых, публикация [Минобороны РФ] списков предприятий на территории Европы, которые производят беспилотники в интересах киевского режима. Во-вторых, поручение президента [России Владимира Путина] изучить вопрос о степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт", — отметил Леонков.Он подчеркнул, что Россия тоже начала подниматься по лестнице эскалации. Это видно по происходящему на Украине, где последовательными мощными ударами уничтожается вся инфраструктура, обеспечивающая киевскому режиму удары беспилотниками и крылатыми ракетами, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды" на сайте Украина.ру.

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