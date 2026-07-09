https://ukraina.ru/20260709/fedor-lukyanov-dlya-trampa-voyna-ukrainy-i-rossii--fon-chtoby-otmenit-ispaniyu-i-zarabotat-milliardy-1081256501.html

Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды

Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды - 09.07.2026 Украина.ру

Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды

Для рядового американца Россия когда-то была ближе, чем Франция. Но сегодня Белый дом поддерживает Киев, где чествуют пособников нацизма.

2026-07-09T12:12

2026-07-09T12:12

2026-07-09T14:33

интервью

сша

америка

россия

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переговоры

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Почему Трамп отбросил приличия, а град на холме превратился в подобие рынка, в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала “Россия в глобальной политике”, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба “Валдай” Федор Лукьянов.Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре 8 июля заявил, что введенный в апреле режим прекращения огня с Ираном больше не действует. На встрече в Турции также была принята итоговая декларация мероприятия, в которой Россия названа "долгосрочной угрозой" евроатлантическому миру. Страны-члены альянса пообещали Украине дополнительную поддержку и вооружение, а американский президент отметил, что Зеленский “проявляет мужество” в противостоянии с РФ.Ранее, 4 июля, Америка отметила 250-летний юбилей со дня обретения независимости. Российские лидеры, в том числе президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров, поздравили Дональда Трампа и США с этой датой.— Федор Александрович, Джефферсон и Вашингтон называли США "экспериментом". Спустя четверть тысячелетия, на фоне глобального противостояния, этот эксперимент все еще продолжается или он уже окончательно доказал свою жизнеспособность?— Сами американцы обычно говорят, что эксперимент продолжается. Это действительно необычный способ создания государства, когда почти полностью вытеснялось коренное население, а на его место пришли люди разного этнического происхождения, которые сплотились вокруг некоей идеи. Идея – это всегда нечто придуманное. Но в данном случае ее придумали очень удачно: "Мы убежали в Новый Свет от проблем Старого Света".Какие тогда были проблемы? С одной стороны, бедность и отсутствие перспектив для развития. С другой стороны, тирания и войны. Все то, что отличало европейскую политику на протяжении тысячелетий. И сама идея о построении града на холме, который будет не таким, как “эта прогнившая Европа, погрязшая в коррупции и религиозной вражде”, оказалась очень действенной.Что осталось от идеалов отцов-основателей США 250 лет спустя? Одни американцы говорят, что ничего не осталось. Америка в конце VIII века – это небольшая фермерская республика спартанского типа с большими внутренними амбициями, но хиленькая. США сегодня – это сверхдержава. Этот изначальный идеологический заряд продолжает действовать. Да, он деформировался и извращался веками. Тем не менее, пафос, на котором построили Америку, сохраняется.В общем, эксперимент продолжается. При этом он сталкивается с новыми вызовами. В частности, вопрос о том, что же такое американская нация, опять становится актуальным. Меняется этнический состав. Приток иммигрантов по-иному воспринимается, но продолжается. Через 50 лет, когда они 300-летие будут праздновать, Америка станет совсем другим государством в другом мире. Это относится ко всем странам: Америка тут не исключение.— Насчет идеалов. США всегда декларировали себя как эталон свободы и демократии. Причем насаждали этот тезис по всему миру. Удастся ли американцам сохранить этот статус сегодня, учитывая что США обвиняют в двойных стандартах?— Двойные стандарты всегда были и будут — это норма международных отношений. Можно называть это "двойными стандартами" США, а можно — "защитой национальных интересов страны в их понимании". Сейчас Трамп вообще отбросил все оболочки, в которые упаковывались агрессивно продвигаемые национальные интересы США, начиная с XIX века, когда республика защитилась от колонизаторов, укрепилась и начала более-менее экспансионистскую деятельность.Более того, доктрина Монро, которую Трамп хотел бы возродить, формулировалась в антиимпериалистических терминах: "Мы не экспансию осуществляем в соседние более слабые страны, а защищаем их от вмешательства европейских империй". А теперь Трамп это выбросил. Он с упоением рассказывает: "Америка в гробу видала весь мир. Ей плевать на всех. У нас есть свои национальные интересы". Это утрированное выражение американского духа, который у них был всегда.Что касается умозрительных идеалов демократии, то отцы-основатели Америки были бы в ужасе от того, к чему пришло их детище. Большинство из них считали, что стране не нужно было втягиваться в ту политику, которую осуществляла Европа. "Мы приехали сюда, чтобы больше этого не видеть". Град на холме всегда был идей исключительности и образцовости. Но не в том смысле, что "мы придем, наваляем вам и заставим", а в том, что "мы вам покажем своим примером, как надо жить".До какой-то степени это сохраняется. Но по мере превращения в сверхдержаву США стали агрессивно проводить свою линию из соображений "Мы не просто вам покажем, а заставим вас быть такими, как мы". Это парадоксально. Хотя еще 20 лет назад нам это казалось не очень хорошим, но мы не видели в этом ничего странного.Американская демократия до сих пор существует. Да, есть проблемы коррупции, олигархического влияния и лобби, но механизм более-менее работает. Избрание Трампа несмотря ни на что это показало. Но эта демократия чрезвычайно особенная. Она отличается от Европы и России не тем, что американцы в свое время решили выпендриться, а тем, что устройство экспериментального государства требовало определенных подходов — чтобы через демократические процедуры обеспечить стабильное функционирование всей системы.Взять, например, кажущуюся многим нонсенсом коллегию выборщиков - когда американское население не выбирает президента напрямую. Были случаи, когда побеждал лидер, который не набрал большинство голосов избирателей. Трамп первый раз победил так. Второй раз он победил уже “вчистую”. Это было не потому, что там сидели недоумки или зловредные люди. Задача была в том, чтобы выровнять шансы. Чтобы не получилось так, что два самых густонаселенных штата выбрали бы президента за всех.В США много подобных специфических вещей, которые для них выглядят нормальными. Но предлагать эту модель в качестве образца для других — последнее дело. Правда, американцы не требовали, чтобы у всех было так, как у них. Скорее, они считали себя носителями духа демократии. "Да, вы можете делать что-то свое. Но только мы решаем, кто демократ, а кто — нет".Не думаю, что сейчас это работает. Трамп сделал все, чтобы всех избавить от этой иллюзии. И дело даже не в том, могут США кому-то навязывать модели или нет. Тут важно учесть, что Америка остается самой привлекательной в мире страной для иммигрантов. Эта модель более либеральная внутри с точки зрения самореализации. Там меньше ограничений, чем в Европе, и в США по-прежнему стремятся люди. Это серьезный критерий.— А как вы объясните историю, что к 250-летию США подошли в состоянии глубокой внутренней дискуссии о целесообразности внешней помощи: ЕС, НАТО, Украине и Израилю? Готова ли страна нести бремя мирового лидера или сегодня внутренние проблемы преобладает все больше?— Идее о том, что США должны быть арбитром и регулятором всего мира менее 100 лет. Большую часть своей истории в Америке спорили о том, надо им ввязываться в мировые дела или не стоит. И до периода между Первой и Второй мировыми войнами там доминировала идея, что этого делать на нужно. "Зачем нам эти безумные европейцы? Они только и умеют, что воевать. Мы должны извлекать из этого выгоду или быть арбитром. Но не вмешиваться".Все изменилось в 1917 году, когда США вступили в Первую мировую войну. Это был решающий фактор. После этого Германия потеряла шансы на успех. Далее началась Вторая мировая война, где дебаты продолжались вплоть до нападения японцев. И Вудро Вильсон, и Франклин Делано Рузвельт тогда сталкивались с серьезным сопротивлением большей части правящего класса Америки.США при Трампе тоже отходят от идеи "Мы должны всеми руководить" в пользу циничной и прагматичной политики. Может быть, без Трампа наиболее вопиющие ее формы уйду, а возможно и останутся. Просто многих в Америке раздражает то, как Трамп это делает: “Провинциальный купец, который творит, что хочет. Это как-то неудобно. Хотя он из Нью-Йорка”. Но, тем не менее, сама идея "Мы не должны всем платить. Мы им поможем, но главное – это Америка" становится опорной точкой зрения.Конечно, Трамп серьезно дискредитировал себя за эти полтора года. Он не выполнил большую часть того, ради чего его выбрали лидером США. Выборы в Конгресс республиканцы скорее всего проиграют. Но, с другой стороны, мы не видим вообще никого с другого фланга. Демократы как были в полном разладе и унижении после Байдена, так и остаются. Они не могут предложить ничего внятного. Единственное их активное крыло — мэр Нью-Йорка Мамдани и его соратники. Но это “левые” радикалы, которые преуспеть в США не смогут.В общем, Америка сильно разворачивается от Америки XX века.— Недавно мы обсуждали эту тему с американским политологом. Он сказал, что Трамп — это единственный лидер страны с предпринимательским уклоном, поэтому все остальные политики не могут его понять. Дескать, все, что он говорит, преследует бизнес-цель, и это ему помогает. Так ли это?— Конечно, мышление крупного бизнесмена построено на несколько иных принципах, чем мышление геополитика. В ряде случаев это шокирует. Мы же знали Америку как страну с большими пространствами и большими схемами. У Трампа этого нет. У этого есть плюсы и минусы.Плюс в том, что Трамп поразительный ванька-встанька. Меня его фиглярство начинает все больше раздражать, но у него есть фантастическое чутье на “нужных” людей и обстоятельства. Трамп спотыкается постоянно, и каждый раз кажется, что вот-вот упадет и не поднимется. Но он встает — и “как новенький”.Такое случалось с ним в его бытность бизнесменом, когда он обанкротился и интуитивно переквалифицировался в шоумена. Оказалось, что это тоже способ резко увеличить капитализацию себя и компании. Трамп буквально на всем зарабатывает. Можно даже посчитать, насколько он обогатился за эти 1,5 года.Его посты и заявления выглядят безумными, но, наверное, он таким образом на бирже играет: уронил-поднял, уронил-поднял. Из воздуха появилось несколько миллиардов. Я бы этого не исключал.Но сводить все к жажде обогащения было бы неправильно. За 1,5 года президентства произошло много вещей, с которыми Трамп не справился. Во-первых, он обещал не заниматься внешней политикой, но мы видим обратное. Во-вторых, крики и угрозы Трампа приносят не такой результат, какой бы ему хотелось. На днях он сказал: "Мы Испанию отменим и больше с ней торговать не будем". Если бы это было год назад, все бы на уши встали, а теперь на это уже никто внимание не обращает. Но что-то Трамп, конечно, выбивает: курочка по зернышку клюет.С другой стороны, мировая политика — это не биржа и не участок под застройку в центре Манхэттена. Трамп сам раздражен тем, что у него не получается сделать так, как он хочет. И те же европейцы, которые не любят и опасаются Трампа, стараются его не злить, — но все же приспособились к его метанию грома и молний. Они даже научились этим в некоторой степени манипулировать, чтобы минимизировать урон, который Трамп может нанести Европе.В этом плане ваш американский политолог абсолютно прав. Понимаете, Трамп — не марсианин, которого катапультировали, чтобы он что-то такое сделал и улетел. Он плоть от плоти международной ситуации, в которой мы живем. Да, вот такая крайняя плоть получилась из Трампа, но это не с потолка взято. Он в утрированной форме выражает те тенденции, которые были и будут продолжаться.— В таком случае, как нам расценивать новый этап эскалации с Ираном, который Трамп анонсировал?— Посмотрим, какой будет эта эскалация или деэскалация. То, что он говорит, еще ничего не значит.Трамп уперся и никак не может добиться желаемого. Причем ему безразлично, что он эту войну проиграл: "Не вышло, и ладно". Но ему важно продавить вещи, связанные с Ормузским проливом, чтобы возобновился business as usual (бизнес как обычно - Ред.)У Ирана тоже своя специфика. Кстати, когда Трамп на Тегеран ругается за непостоянство, не исключаю, что это правда. Иранцы тяжелые переговорщик в том плане, что это изощренные и умелые люди, которые играют в тонкую.На мой взгляд, Трамп воевать не хочет, чтобы бы он там ни говорил, потому что понимает, что ничего этим не добьется. Просто будет новый раунд с расходами и потерями, и все придет к тому же, с чего начиналось. Да, Израиль будет провоцировать, но и там понимают пределы возможностей.Поэтому мне кажется, что этот алгоритм так и будет тянуться…— Вернемся к истории США, которые создавались как государство, отвергающее тиранию. А первая поправка к их Конституции гарантирует свободу слова и религии. Однако сегодня Вашингтон поддерживает киевский режим, который на законодательном уровне героизирует пособников нацизма, ограничивает права миллионов граждан по языковому и этническому признаку и запрещает каноническую Православную церковь. Не является ли это предательством идеалов декларации независимости США?— Все, что написано в Декларации независимости и конституции США, касается лишь самих американцев. Да, есть тенденция с мощным мессианским запалом в США, но это не означает, что они готовы преобразовать весь остальной мир и применяют свою конституцию к киевскому режиму. Какое им дело до героизации нацистских пособников на Украине?Трамп относится к Украине абсолютно безразлично и даже негативно. Ему Зеленский категорически не нравится. А в Канаде пособников нацизма сколько сидит? Но они туда приехали и стали "добропорядочными гражданами".При этом в Европе после Второй мировой войны была и сохраняется идея преследования нацистских пособников. В Америке не так: человек туда уехал и "перезагрузился". Так что по поводу отношения США к Украине, которую рассматривают как инструмент борьбы с Россией, иллюзий питать не надо.— Владимир Путин в разговоре с президентом США напомнил ему о вкладе России в становление американской государственности во время борьбы с Британской империй и о союзничестве в годы Второй мировой войны. Помнят ли об этом в США?— Специалисты об этом помнят, но для рядового американца это далекая история — в учебники это не входит. Российская империя внесла не главный вклад, но при случае это припоминают.Отношение к России в Штатах менялось, но были периоды, в том числе в XIX веке, когда оно было позитивным — в отличие от Европы. На рубеже XIX-XX веков шел большой приток мигрантов в США из Российской Империи, многие члены еврейской общины уезжали из-за погромов на юге России. Конечно, эти мигранты не несли позитива. Дальше была Октябрьская революция, которая тоже многих напугала.Но глубоко укорененной исторической русофобии тем не менее в Америке гораздо меньше, чем в Европе, которая ее испытывает по геополитическим причинам.Тем временем казначеи США выписывают чеки Зеленскому на годы вперед, а за закрытыми дверями саммита НАТО принята стратегия, которая ставит крест на любых надеждах на мирное урегулирование украинского кризиса. Об этом — в интервью Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК.

https://ukraina.ru/20230707/1047882806.html

https://ukraina.ru/20260706/tramp-putin-zelenskiy-i-250-let-ssha--1081103213.html

https://ukraina.ru/20260703/-perevodchik-smyslov-1080993767.html

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