https://ukraina.ru/20260709/1081273271.html

Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации

Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации - 10.07.2026 Украина.ру

Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации

Если после ударов по Украины ракетно-дроновые атаки на нашу территорию сократятся, можно будет сказать, что задача выполнена. А если после наших налетов количество дальних БПЛА у противника не снизится, нам придется сделать следующий шаг по лестнице эскалации – рассматривать европейские дроновые заводы из списка Минобороны как законные цели

2026-07-09T19:30

2026-07-09T19:30

2026-07-10T11:27

интервью

европа

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

нато

ракеты

дроны

пво

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона", выпускник Харьковского высшего военного инженерно-авиационного училища Алексей Леонков- Алексей Петрович, как вы с военно-политической точки зрения оцениваете расклад сил в треугольнике "Украина-Европа-Трамп" по итогам саммита НАТО в Анкаре? Мы наблюдаем тот же процесс, который длится с 2025 года? Или в этом есть нечто принципиально новое?- Все было ожидаемо.Трамп продолжает прежнюю свою политику "ни мира, ни войны". Он не может повышать градус эскалации настолько, чтобы произошло немедленное столкновение США и России. При этом он не хочет достичь мира, который бы привел к завершению СВО на условиях России. И он оставляет помощь Украине для того, чтобы иметь хоть какой-то рычаг давления на нас.Кроме того, Трамп подписал с Европой множество документов, которые сформировали новый контур НАТО. Саммит в Анкаре показал, что разногласия между Европой и США носили чисто декоративный характер. Просто европейцы выпрашивали себе более привлекательные условия в этом новом Альянсе. И вся структура НАТО сейчас переформатируется по той стратегии, которая принималась еще во времена предыдущего президентства Трампа.Тогда речь шла о том, что НАТО должен стать монолитным военно-политическим блоком с определенной автономией, когда будут учитываться не национальные интересы стран-участниц, а интересы евроатлантической безопасности. И на итоговом коммюнике саммита в Анкаре как раз и прозвучала эта фраза: "Евроатлантическая безопасность у нас в приоритете. Главный ее противник – Россия".Таким образом, вектор на милитаризацию Европы направлен против нас. Дальнейшее развитие событий покажет, к чему это приведет. Это может привести либо к новой холодной войне, либо к новому витку эскалации, о котором периодически предупреждает Россия ("Действия Европы показывают на ее соучастие в украинском конфликте. Наша терпение не бесконечно").- Все-таки, идет ли сейчас речь о том, что через полтора года Европа выведет ракетно-дроновое хозяйство Украины на новый уровень, когда СВО перейдет в противостояние европейской экономики с российской армией?- Модель Украины как прокси-страны не предполагает окончательного участия в блоке НАТО. Это инструмент, который ломают о российскую оборону, не считаясь с потерями киевского режима на фронте и в тылу. Запад стремится окончательно разрушить Украину, оставив там выжженное поле, которое нам придется восстанавливать. По их мнению, это ослабит нашу экономику и позволит им через какое-то время начать боевые действия с нами.Как это будет выглядеть? Обратите внимания на учения НАТО, которые происходят у наших границ. Они всегда подразумевают аннексию двух наших регионов: Калининграда и Крыма.Если Украина не справится с функциями ослабляющего элемента, и Европа не будет успевать со своей милитаризацией, у них будет запасной план – Прибалтика. И процессы, которые там происходят, говорят о том, что этот план может быть задействован.Во-первых, еще в начале 2026 года Трамп говорил, что США прекращают финансовую поддержку стран Прибалтики по военно-техническим вопросам. Во-вторых, Эстония стала первой страной, из которой был выведен американский контингент. Там остались только некоторые части европейских стран.Их тоже можно в случае чего вывести, чтобы первоначальный этап конфронтации не втянул в конфликт остальной блок НАТО, который к полномасштабной войне пока не готов.- Выходит, ситуация настолько серьезная, что проблемы с бензином могут показаться нам цветочками?- Да. Ситуация предкритическая. Не зря Песков произнес ключевую фразу: "Мы начинали СВО, а теперь она фактически превратилась в войну со странами НАТО". В публичном пространстве можно выделить два признака, которые говорят о том, что российское военно-политическое руководство относится к этому очень серьезно.Во-первых, публикация списков предприятий на территории Европы, которые производят беспилотники в интересах киевского режима.Во-вторых, поручение президента изучить вопрос о степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт: насколько они вовлечены и насколько их вовлеченность нанесла нам ущерб.При этом Россия тоже начала подниматься по лестнице эскалации. Это видно по тому, что сейчас происходит на Украине. Мы уничтожаем всю инфраструктуру, обеспечивающую киевскому режиму удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Уничтожается она мощными ударами, последовательно и шаг за шагом.Это уже приносит результат. Украинские политики поднимают вой по поводу поставок тех же "Пэтриотов". Зеленский даже предложил европейцам: "Отдайте нам свои ЗРК. Вы же потом их получите от США". А США европейцам говорят совсем другое: "Отдайте свои комплексы украинцам. Вы же потом для себя их сами сделаете". Идет торг.Основной объем поставок на Украину включает в себя беспилотники, некоторые ракетные системы (тот же FirePoint-5 "Фламинго") и некоторые средства ПВО (но не те, которые хочет Зеленский). Речь идет о различных экспериментальных комплексах разных стран. Их тестируют в боевых условиях относительно того, способны ли они бороться с нашими "Геранями". Но результаты показали, что такая британская экспериментальная установка была уничтожена в ходе очередного удара по украинским объектам.Такой баланс показывает, что Европа в конфликте участвует. При этом она старается стоять в стороне, чтобы тень от этого конфликта на нее не попала.- Выходит, надо чаще бить по Киеву, чтобы не пришлось бить по Европе?- Удары, которые мы наносим по украинской инфраструктуре, должны принести результат. Если ракетно-дроновые атаки на нашу территорию сократятся, можно будет сказать, что задача выполнена. А если после наших налетов количество дальних БПЛА у противника не снизится, нам придется сделать следующий шаг по лестнице эскалации – рассматривать те самые европейские объекты из списка Минобороны как законные цели.- Если мы решимся бить по Европе, то с какой именно целью? Чтобы их запугать? Или чтобы эти заводы разнести, потому что уничтожать их на Украине уже недостаточно?- Если мы ступим на следующую ступень лестницы эскалации, то не остановимся до тех пор, пока Европа не выкинет белый флаг.Это не значит, что это будут прямые боестолкновения с Европой. Европа к ним не готова, чтобы они там ни заявляли. Почему я думаю, что они не готовы? У них нет единой системы ПВО-ПРО, которая у них была в 1991 году. Что-то вышло из строя, что-то отдали Украине, что-то потратили на войну против Ирана. Противовоздушный щит Европы превратился в решето.Они об этом знают. Но они считают, что Россия будет сдерживаться по принципу "Лишь бы не было войны". Только вот наш президент не раз говорил, что суверенитет и национальные интересы страны превыше всего. То международное право, о котором так любят поговорить на Западе, работает в интересах тех, кто пытается удержать власть однополярного мира. Сила права прекратила свое существование. Теперь действует право силы. И Россия способна эту силу применить.- Насчет того, как именно мы будем применять силу. Украинцы очень удивились, что для ударов по АЗС мы стали использовать "Молнии-2" с элементами искусственного интеллекта. Как это происходит? В режиме свободной охоты ("Лети в тот район – вдруг там что-то интересное")? Или они работают в связке с "Молнией-Р", которая наводит их на конкретную цель?- Министр обороны на встрече с военкорами прямо говорил, что в армии начинается массовое применение систем ИИ. Тестовые ее запуски мы наблюдали во время ударов по украинским тылам, когда дрон атакует какой-то объект ПВО, а следом за ним туда сразу же прилетает крылатая ракета. И теперь это будет использоваться по всей линии соприкосновения. В том числе для поражения топливно-энергетических объектов Украины.АЗС, которые сейчас выжигаются в 100-километровой зоне – это сложная цель. Поражать ее может только высокоточное оружие. Используется связка разведывательных и ударных БПЛА. Целеуказание осуществляется в режиме реального времени. И это процедуру сопровождают системы ИИ.Такие атаки идут синхронно в обход слабых очагов ПВО, которые пытаются прикрыть эти критические для ВСУ объекты. Результат впечатляющий. Дефицит топлива нарастает. Это сказывается на логистике войска противника и положительно влияет на ход наших наземных операций, которые мы проводим по всей линии соприкосновения.О своих проблемах на фронте украинская пропаганда не говорит. Более того, Зеленский на саммите НАТО заявляет о "величайшей победе в воздушном пространстве". Но "завоевание превосходства в воздухе" — это не количество запущенных БПЛА. Это авиация и средства ПВО. В этом плане все происходит с точностью до наоборот. Именно мы завоевываем превосходство в воздухе в оперативной, оперативно-тактической и даже в стратегической зоне. Украина этим похвастаться не может.Да, киевскому режиму поставили срок существования вплоть до 2027 года. Об этом говорит продление финансирования в размере 70 миллиардов долларов на следующий год. Тем не менее, Европа на всякий случай подстраховалась. Все предприятия, которые якобы входят в украинский ВПК, размещены на ее территории. Если Украина прекратит свое существование, они останутся в распоряжении европейцев. Но мы готовы и по ним бить.Повторюсь, реальные переговоры состоятся только тогда, когда поражение Украины и Европы будет неизбежно. Тогда это уже будет акт о капитуляции.- А нашу ПВО вы как оцениваете? С одной стороны, нам удается срывать массированные налеты в том числе по тому, что самолетов ДРЛО стало больше. С другой стороны, удары по Омскому НПЗ на фоне имеющихся проблем все равно воспринимаются очень остро.- Производство средств ПВО не такое быстрое, как производство беспилотников. На украинские дроны работают 500 предприятий, а на наши ЗРК – десятки. К тому же, ЗРК – это более сложное изделие. Процесс латания дыр в системе ПВО, которыми пользуются украинские беспилотники, происходит с максимально возможной скоростью.Более того, эти залеты обеспечивает американская спутниковая группировка "Старлинк" и "Старшилд". Они в режиме реального времени выявляют эти бреши. При этом самими полетами руководит искусственный интеллект. Система PRISMA разработала новую тактику волновых атак, которые пробивают эшелонированную оборону, а потом достигают окраин Москвы или попадают по Омскому НПЗ. Это ее работа. С другой стороны, когда такие атаки происходят, мы, опять-таки, выявляем новые дыры в ПВО и пытаемся их закрыть.Параллельно развиваются сразу несколько решений по защите неба. Это не только ЗРК, РЭБ и РЛС. Это мобильные группы и дроны-перехватчики. Главная задача – создать единое информационное поле, которая представляет все данные об обстановке в воздушном пространстве в режиме реального времени 24 в сутки. Надо сделать так, чтобы она покрывала всю территорию, находящуюся вне зоны СВО.Когда мы это поле создадим и объединим в единую информационную систему с элементами ИИ, обстановка изменится. Мы заранее будем видеть, где летят беспилотники. И за счет комплексов ДРЛО и комплексов космической разведки сможем встречать их на дальних рубежах, где их сбитие не приведет к побочным эффектам в виде падения обломков на гражданский сектор.- Придется ли сбивать спутники "Старлинка" когда-нибудь?- Только в случае глобального конфликта. То, что мы стали вдоль трасс размещать глушилки старлинковских спутников – это минимальная мера, которую мы делаем в рамках этого конфликта. Но есть и более глобальные меры. Их мы будем принимать по мере того, как будем подниматься по лестнице эскалации. Если обстоятельства нас вынудят следующий шаг, то будут приняты и эти меры.Дональд Трамп не даст Киеву и патрона бесплатно. Подробнее - в материале Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

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https://ukraina.ru/20260708/greg-vayner-o-sammite-nato-tramp-perevodit-voynu-na-ukraine-v-rezhim-vechnogo-dvigatelya-dlya-svoego-1081227562.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, европа, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, нато, ракеты, дроны, пво, топливо, спутник, киев, украина.ру