https://ukraina.ru/20260708/rossiya-maksimalno-zagruzhaet-npz-tramp-ostanovil-tankery-v-ormuzskom-prolive-novosti-k-etomu-chasu-1081225729.html

Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часу

Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часу - 08.07.2026 Украина.ру

Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часу

Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с США, которые спровоцировали эскалацию в Ормузском проливе, приведшую к остановке прохода танкеров с нефтью. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-08T18:33

2026-07-08T18:33

2026-07-08T18:33

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Ранее президент США Дональд Трамп в ходе разговора с Владимиром Зеленским, упомянул, что американская армия готовится продолжить удары по Ирану сегодняшним вечером. Также известно, что танкерное судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось и резко подорожали страховки.Другие новости к этому часу:🟦 Правительство России увеличило загрузку действующих НПЗ до максимума и сократило сроки ремонтов предприятий, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина. Также он заявил, что сегодня был введен запрет на экспорт дизельного топлива. В июле будут поставки импортных нефтепродуктов;🟦 Минтранс делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров, заявил глава министерства Андрей Никитин. Он заверил президента Путина в том, что "транспортная система России выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет устойчивость";🟦 Трамп заявил, что не собирается направлять войска на иранскую территорию. При этом ранее сегодня Трамп не исключил, что США могут взять под контроль иранский острова Харк - нефтяной хаб исламской республики;🟦 Нефть марки Brent превысила $80 за баррель, августовские фьючерсы на WTI приближаются к этому показателю;🟦 США получили в распоряжение долю украинской земли после подписания с Киевом договоренностей по полезным ископаемым, заявил Трамп;🟦 Трамп сообщил, что после разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху ожидает вывода из Ливана израильских войск;🟦 Эстония хочет лишить МОК европейского финансирования из-за допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Такое требование прибалтийский член ЕС направил еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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