Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часу - 08.07.2026 Украина.ру
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Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часу
Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часу - 08.07.2026 Украина.ру
Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часу
Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с США, которые спровоцировали эскалацию в Ормузском проливе, приведшую к остановке прохода танкеров с нефтью. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-08T18:33
2026-07-08T18:33
новости
иран
сша
дональд трамп
владимир зеленский
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россия
александр новак
нпз
минтранс
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Ранее президент США Дональд Трамп в ходе разговора с Владимиром Зеленским, упомянул, что американская армия готовится продолжить удары по Ирану сегодняшним вечером. Также известно, что танкерное судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось и резко подорожали страховки.Другие новости к этому часу:🟦 Правительство России увеличило загрузку действующих НПЗ до максимума и сократило сроки ремонтов предприятий, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина. Также он заявил, что сегодня был введен запрет на экспорт дизельного топлива. В июле будут поставки импортных нефтепродуктов;🟦 Минтранс делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров, заявил глава министерства Андрей Никитин. Он заверил президента Путина в том, что "транспортная система России выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет устойчивость";🟦 Трамп заявил, что не собирается направлять войска на иранскую территорию. При этом ранее сегодня Трамп не исключил, что США могут взять под контроль иранский острова Харк - нефтяной хаб исламской республики;🟦 Нефть марки Brent превысила $80 за баррель, августовские фьючерсы на WTI приближаются к этому показателю;🟦 США получили в распоряжение долю украинской земли после подписания с Киевом договоренностей по полезным ископаемым, заявил Трамп;🟦 Трамп сообщил, что после разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху ожидает вывода из Ливана израильских войск;🟦 Эстония хочет лишить МОК европейского финансирования из-за допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Такое требование прибалтийский член ЕС направил еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, дональд трамп, владимир зеленский, россия, александр новак, нпз, минтранс, украина.ру, владимир путин, brent, нефть, война, война в иране, ближний восток, ливан, израиль
Новости, Иран, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Хочу жить в России!, Россия, Александр Новак, НПЗ, Минтранс, Украина.ру, Владимир Путин, Brent, нефть, война, война в Иране, Ближний Восток, Ливан, Израиль

Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часу

18:33 08.07.2026
 
© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Stringer
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Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с США, которые спровоцировали эскалацию в Ормузском проливе, приведшую к остановке прохода танкеров с нефтью. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе разговора с Владимиром Зеленским, упомянул, что американская армия готовится продолжить удары по Ирану сегодняшним вечером. Также известно, что танкерное судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось и резко подорожали страховки.
Другие новости к этому часу:
🟦 Правительство России увеличило загрузку действующих НПЗ до максимума и сократило сроки ремонтов предприятий, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина. Также он заявил, что сегодня был введен запрет на экспорт дизельного топлива. В июле будут поставки импортных нефтепродуктов;

🟦 Минтранс делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров, заявил глава министерства Андрей Никитин. Он заверил президента Путина в том, что "транспортная система России выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет устойчивость";

🟦 Трамп заявил, что не собирается направлять войска на иранскую территорию. При этом ранее сегодня Трамп не исключил, что США могут взять под контроль иранский острова Харк - нефтяной хаб исламской республики;
🟦 Нефть марки Brent превысила $80 за баррель, августовские фьючерсы на WTI приближаются к этому показателю;
🟦 США получили в распоряжение долю украинской земли после подписания с Киевом договоренностей по полезным ископаемым, заявил Трамп;

🟦 Трамп сообщил, что после разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху ожидает вывода из Ливана израильских войск;
🟦 Эстония хочет лишить МОК европейского финансирования из-за допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Такое требование прибалтийский член ЕС направил еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу.
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