Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июля - 04.07.2026 Украина.ру
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Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июля
Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июля - 04.07.2026 Украина.ру
Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июля
Владимир Зеленский отрицает потерю Константиновки, в России приводят доказательства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда Зеленский может приехать в Москву
2026-07-04T19:00
2026-07-04T19:02
эксклюзив
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
минобороны
вооруженные силы украины
совбез
константиновка
россия
москва
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Владимир Зеленский заявил, что Украина не теряла Константиновку. Так он прокомментировал совещание президента России Владимира Путина cруководством Генерального штаба ВС РФ и командующими группировками войск."Если Константиновка сейчас под контролем России, то, наверное, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец прекратить. Но всё-таки он фронт не перейдёт: правда очень отличается от путинских слов", – заявил Зеленский.При этом его не убедили даже и видео из Константиновки, ранее обнародованные Минобороны РФ. В российском же министерстве обороны отметили, что украинское руководство пыталось отвлечь общество от провала в Константиновке нанесением удара по России."Попытка Владимира Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана", — рассказали в Минобороны РФ.Так, дежурные средства ПВО под единым управлением главного командования ВКС России сбили более 500 воздушных целей, в том числе: десять крылатых ракет большой дальности "Фламинго"; девять реактивных снарядов HIMARS производства США в Белгородской области; 494 беспилотника большой дальности."Попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам Российской Федерации не останется без соответствующих ответных действий", — предупредили в российском военном ведомстве.Ранее в Минобороны также раскрыли подробности освобождения Константиновки."Подразделения Южной группировки, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. &lt;...&gt; Используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и овладели Константиновкой", —заявил на брифинге в Минобороны заявил первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.Бойцы полностью контролируют населённый пункт и завершают зачистку его кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, добавил Рудской.Константиновка — один из четырех "городов-крепостей" наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой. Учитывая стратегическую важность, Киев с 2014-го создавал там хорошо укрепленную систему позиций, отметил военачальник."Она &lt;...&gt; состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах", — уточнил Рудской.Для удержания города и окрестностей ВСУ собрали группировку из семи бригад: всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысячи военнослужащих, из которых 13,5 тысячи они по итогу потеряли. Также украинская армия лишилась 14 танков, 283 ББМ, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восьми пусковых установок РСЗО.Сейчас российские штурмовики ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки, подытожил Рудской.Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что фальшивая риторика Киева и его спонсоров, разгоняющих чушь о "переходе инициативы к Украине", нужна лишь для их самосохранения и выдачи денег на войну."Любопытно, какова будет реакция разных брехливых уродцев, разгоняющих чушь про "переход инициативы к Украине"?" – написал Медведев в "Макс", комментируя освобождение Константиновки.Он предположил, что Зеленский может сказать, что "сдача Константиновки - крупная победа ВСУ", а Брюссель должен заявить, что переход Константиновки под контроль России "свидетельствует о провале замыслов российских войск"."Фальшивая риторика бандеровского Киева и его оголтелых спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых денег на войну. Иначе как объяснить своим народам утрату 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?" – добавил зампред Совбеза РФ.Также Медведев посоветовал киевскому режиму и его спонсорам не обольщаться в их пропагандистской риторике, заявив, что правда все равно пробьет себе дорогу.Когда Зеленский сможет приехать в МосквуСреди тех, кто комментировал освобождение Константиновки, был и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал взятие Константиновки российскими бойцами очень важной победой."Это укрепрайоны, которые с 14-го года заливались бетоном и которые, как полагала и была уверена украинская сторона, являлись абсолютно неприступными. Наши военные доказали обратное", – сказал Песков в эфире Радио "КП".Также Песков прокомментировал заявление Зеленского по поводу переговоров в Константиновке."Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем, но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Всё-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка", – отметил Песков.По словам Пескова, Зеленский "может приехать в Москву, как только будет готов принять важное ответственное решение, какие именно киевскому режиму хорошо известно".О том, что происходит на фронте – в статье Дмитрия Ковалевича "Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
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https://ukraina.ru/20260704/osvobozhdenie-konstantinovki-ataka-na-sankt-peterburg-khronika-sobytiy-na-utro-4-iyulya-1081037453.html
https://ukraina.ru/20260703/ukrainka-kotoruyu-ischet-vsya-evropa-ataka-na-tokmak-itogi-3-iyulya-1081017056.html
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Егор Леев
Егор Леев
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, минобороны, вооруженные силы украины, совбез, константиновка, россия, москва
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Совбез, Константиновка, Россия, Москва

Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июля

19:00 04.07.2026 (обновлено: 19:02 04.07.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский отрицает потерю Константиновки, в России приводят доказательства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда Зеленский может приехать в Москву
Владимир Зеленский заявил, что Украина не теряла Константиновку. Так он прокомментировал совещание президента России Владимира Путина cруководством Генерального штаба ВС РФ и командующими группировками войск.
"Если Константиновка сейчас под контролем России, то, наверное, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец прекратить. Но всё-таки он фронт не перейдёт: правда очень отличается от путинских слов", – заявил Зеленский.
При этом его не убедили даже и видео из Константиновки, ранее обнародованные Минобороны РФ.
В российском же министерстве обороны отметили, что украинское руководство пыталось отвлечь общество от провала в Константиновке нанесением удара по России.
"Попытка Владимира Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана", — рассказали в Минобороны РФ.
Так, дежурные средства ПВО под единым управлением главного командования ВКС России сбили более 500 воздушных целей, в том числе: десять крылатых ракет большой дальности "Фламинго"; девять реактивных снарядов HIMARS производства США в Белгородской области; 494 беспилотника большой дальности.
"Попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам Российской Федерации не останется без соответствующих ответных действий", — предупредили в российском военном ведомстве.
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Ранее в Минобороны также раскрыли подробности освобождения Константиновки.
"Подразделения Южной группировки, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. <...> Используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и овладели Константиновкой", —заявил на брифинге в Минобороны заявил первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.
Бойцы полностью контролируют населённый пункт и завершают зачистку его кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, добавил Рудской.
Константиновка — один из четырех "городов-крепостей" наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой. Учитывая стратегическую важность, Киев с 2014-го создавал там хорошо укрепленную систему позиций, отметил военачальник.
"Она <...> состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах", — уточнил Рудской.
Для удержания города и окрестностей ВСУ собрали группировку из семи бригад: всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысячи военнослужащих, из которых 13,5 тысячи они по итогу потеряли. Также украинская армия лишилась 14 танков, 283 ББМ, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восьми пусковых установок РСЗО.
Сейчас российские штурмовики ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки, подытожил Рудской.
Пасмурная погода в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июляАрмия России освободила Константиновку. ВСУ атаковали Санкт-Петербург
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что фальшивая риторика Киева и его спонсоров, разгоняющих чушь о "переходе инициативы к Украине", нужна лишь для их самосохранения и выдачи денег на войну.
"Любопытно, какова будет реакция разных брехливых уродцев, разгоняющих чушь про "переход инициативы к Украине"?" – написал Медведев в "Макс", комментируя освобождение Константиновки.
Он предположил, что Зеленский может сказать, что "сдача Константиновки - крупная победа ВСУ", а Брюссель должен заявить, что переход Константиновки под контроль России "свидетельствует о провале замыслов российских войск".
"Фальшивая риторика бандеровского Киева и его оголтелых спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых денег на войну. Иначе как объяснить своим народам утрату 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?" – добавил зампред Совбеза РФ.
Также Медведев посоветовал киевскому режиму и его спонсорам не обольщаться в их пропагандистской риторике, заявив, что правда все равно пробьет себе дорогу.
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Когда Зеленский сможет приехать в Москву
Среди тех, кто комментировал освобождение Константиновки, был и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал взятие Константиновки российскими бойцами очень важной победой.
"Это укрепрайоны, которые с 14-го года заливались бетоном и которые, как полагала и была уверена украинская сторона, являлись абсолютно неприступными. Наши военные доказали обратное", – сказал Песков в эфире Радио "КП".
Также Песков прокомментировал заявление Зеленского по поводу переговоров в Константиновке.
"Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем, но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Всё-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка", – отметил Песков.
По словам Пескова, Зеленский "может приехать в Москву, как только будет готов принять важное ответственное решение, какие именно киевскому режиму хорошо известно".
О том, что происходит на фронте – в статье Дмитрия Ковалевича "Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
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