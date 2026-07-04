https://ukraina.ru/20260704/spor-o-konstantinovke-kogda-zelenskiy-mozhet-priekhat-v-moskvu-itogi-4-iyulya-1081048205.html

Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июля

Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июля - 04.07.2026 Украина.ру

Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июля

Владимир Зеленский отрицает потерю Константиновки, в России приводят доказательства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда Зеленский может приехать в Москву

2026-07-04T19:00

2026-07-04T19:00

2026-07-04T19:02

эксклюзив

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков

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вооруженные силы украины

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россия

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Владимир Зеленский заявил, что Украина не теряла Константиновку. Так он прокомментировал совещание президента России Владимира Путина cруководством Генерального штаба ВС РФ и командующими группировками войск."Если Константиновка сейчас под контролем России, то, наверное, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец прекратить. Но всё-таки он фронт не перейдёт: правда очень отличается от путинских слов", – заявил Зеленский.При этом его не убедили даже и видео из Константиновки, ранее обнародованные Минобороны РФ. В российском же министерстве обороны отметили, что украинское руководство пыталось отвлечь общество от провала в Константиновке нанесением удара по России."Попытка Владимира Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана", — рассказали в Минобороны РФ.Так, дежурные средства ПВО под единым управлением главного командования ВКС России сбили более 500 воздушных целей, в том числе: десять крылатых ракет большой дальности "Фламинго"; девять реактивных снарядов HIMARS производства США в Белгородской области; 494 беспилотника большой дальности."Попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам Российской Федерации не останется без соответствующих ответных действий", — предупредили в российском военном ведомстве.Ранее в Минобороны также раскрыли подробности освобождения Константиновки."Подразделения Южной группировки, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. <...> Используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и овладели Константиновкой", —заявил на брифинге в Минобороны заявил первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.Бойцы полностью контролируют населённый пункт и завершают зачистку его кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, добавил Рудской.Константиновка — один из четырех "городов-крепостей" наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой. Учитывая стратегическую важность, Киев с 2014-го создавал там хорошо укрепленную систему позиций, отметил военачальник."Она <...> состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах", — уточнил Рудской.Для удержания города и окрестностей ВСУ собрали группировку из семи бригад: всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысячи военнослужащих, из которых 13,5 тысячи они по итогу потеряли. Также украинская армия лишилась 14 танков, 283 ББМ, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восьми пусковых установок РСЗО.Сейчас российские штурмовики ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки, подытожил Рудской.Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что фальшивая риторика Киева и его спонсоров, разгоняющих чушь о "переходе инициативы к Украине", нужна лишь для их самосохранения и выдачи денег на войну."Любопытно, какова будет реакция разных брехливых уродцев, разгоняющих чушь про "переход инициативы к Украине"?" – написал Медведев в "Макс", комментируя освобождение Константиновки.Он предположил, что Зеленский может сказать, что "сдача Константиновки - крупная победа ВСУ", а Брюссель должен заявить, что переход Константиновки под контроль России "свидетельствует о провале замыслов российских войск"."Фальшивая риторика бандеровского Киева и его оголтелых спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых денег на войну. Иначе как объяснить своим народам утрату 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?" – добавил зампред Совбеза РФ.Также Медведев посоветовал киевскому режиму и его спонсорам не обольщаться в их пропагандистской риторике, заявив, что правда все равно пробьет себе дорогу.Когда Зеленский сможет приехать в МосквуСреди тех, кто комментировал освобождение Константиновки, был и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал взятие Константиновки российскими бойцами очень важной победой."Это укрепрайоны, которые с 14-го года заливались бетоном и которые, как полагала и была уверена украинская сторона, являлись абсолютно неприступными. Наши военные доказали обратное", – сказал Песков в эфире Радио "КП".Также Песков прокомментировал заявление Зеленского по поводу переговоров в Константиновке."Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем, но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Всё-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка", – отметил Песков.По словам Пескова, Зеленский "может приехать в Москву, как только будет готов принять важное ответственное решение, какие именно киевскому режиму хорошо известно".О том, что происходит на фронте – в статье Дмитрия Ковалевича "Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

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https://ukraina.ru/20260704/osvobozhdenie-konstantinovki-ataka-na-sankt-peterburg-khronika-sobytiy-na-utro-4-iyulya-1081037453.html

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эксклюзив, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, минобороны, вооруженные силы украины, совбез, константиновка, россия, москва