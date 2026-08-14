https://ukraina.ru/20260814/zrada-ekspress-mezhdunarodnaya-busifikatsiya-evropeyskiy-ray-stal-myshelovkoy-dlya-bezhentsev-1082494337.html

Зрада Экспресс: международная "бусификация". Европейский рай стал мышеловкой для беженцев

Зрада Экспресс: международная "бусификация". Европейский рай стал мышеловкой для беженцев - 14.08.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: международная "бусификация". Европейский рай стал мышеловкой для беженцев

Никогда такого не было, и вот опять! Поляки, чехи и прочие "лучшие друзья" Киева резко сняли маски солидарности и устали притворяться. В свежем выпуске "Зрады... Украина.ру, 14.08.2026

2026-08-14T16:03

2026-08-14T16:03

2026-08-14T16:03

видео

польша

киев

прага

сикорский

мид

вооруженные силы украины

илон маск

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Никогда такого не было, и вот опять! Поляки, чехи и прочие "лучшие друзья" Киева резко сняли маски солидарности и устали притворяться. В свежем выпуске "Зрады Экспресс" Дарина Боровик расскажет классический украинский сюжет: сначала беженцам обещали защиту, а теперь Прага требует предъявить приложение "Резерв+" прямо европейским чиновникам. За что глава МИД Польши Сикорский публично наехал на Илона Маска и пригрозил отобрать деньги у ВСУ, и почему в Польше под предлогом "атаки ботов" запретили даже Борщ-фестиваль — смотрите в свежей "Зраде Экспресс"

польша

киев

прага

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, польша, киев, прага, сикорский, мид, вооруженные силы украины, илон маск, видео