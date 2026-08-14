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IFQ: лидеры Евросоюза утратили связь с реальностью из-за антироссийской политики
IFQ: лидеры Евросоюза утратили связь с реальностью из-за антироссийской политики - 14.08.2026 Украина.ру
IFQ: лидеры Евросоюза утратили связь с реальностью из-за антироссийской политики
Антироссийская политика Евросоюза свидетельствует о том, что европейский правящий класс утратил связь с реальностью. Об этом 14 августа сообщило итальянское издание IL Fatto Quotidiano
2026-08-14T16:27
2026-08-14T16:27
2026-08-14T16:27
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"Европейский правящий класс сошёл с ума, перестав различать друзей и врагов, и, похоже, хочет повторения Хиросимы в Европе. Даже ребёнку ясно, что единственно возможная политика безопасности для Европы — это диалог с Россией", — говорится в материале.По данным издания, Евросоюз переживает кризис, однако председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские политики делают вид, что всё в порядке. Отмечается, что Брюссель фактически стал филиалом НАТО, ключевая цель которого — увеличение расходов на вооружение при подготовке к возможному конфликту с Россией.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ужесточит методы для разрушения машины военной поддержки Киева Западом в ответ на удары ВСУ вглубь территории страны и действия Евросоюза. Подробнее – в материале Москва ждет ответа от США по ударам вглубь РФ и готова принять посланников Трампа - ЛавровБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, европа, хиросима (город), урсула фон дер ляйен, ес, вооруженные силы украины, дональд трамп, еврокомиссия, сергей лавров
Новости, Россия, Европа, Хиросима (город), Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Сергей Лавров
IFQ: лидеры Евросоюза утратили связь с реальностью из-за антироссийской политики
Антироссийская политика Евросоюза свидетельствует о том, что европейский правящий класс утратил связь с реальностью. Об этом 14 августа сообщило итальянское издание IL Fatto Quotidiano
"Европейский правящий класс сошёл с ума, перестав различать друзей и врагов, и, похоже, хочет повторения Хиросимы в Европе. Даже ребёнку ясно, что единственно возможная политика безопасности для Европы — это диалог с Россией", — говорится в материале.
По данным издания, Евросоюз переживает кризис, однако председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские политики делают вид, что всё в порядке. Отмечается, что Брюссель фактически стал филиалом НАТО, ключевая цель которого — увеличение расходов на вооружение при подготовке к возможному конфликту с Россией.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ужесточит методы для разрушения машины военной поддержки Киева Западом в ответ на удары ВСУ вглубь территории страны и действия Евросоюза.
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