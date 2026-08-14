https://ukraina.ru/20260814/ifq-lidery-evrosoyuza-utratili-svyaz-s-realnostyu-iz-za-antirossiyskoy-politiki-1082495959.html

IFQ: лидеры Евросоюза утратили связь с реальностью из-за антироссийской политики

IFQ: лидеры Евросоюза утратили связь с реальностью из-за антироссийской политики - 14.08.2026 Украина.ру

IFQ: лидеры Евросоюза утратили связь с реальностью из-за антироссийской политики

Антироссийская политика Евросоюза свидетельствует о том, что европейский правящий класс утратил связь с реальностью. Об этом 14 августа сообщило итальянское издание IL Fatto Quotidiano

2026-08-14T16:27

2026-08-14T16:27

2026-08-14T16:27

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"Европейский правящий класс сошёл с ума, перестав различать друзей и врагов, и, похоже, хочет повторения Хиросимы в Европе. Даже ребёнку ясно, что единственно возможная политика безопасности для Европы — это диалог с Россией", — говорится в материале.По данным издания, Евросоюз переживает кризис, однако председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские политики делают вид, что всё в порядке. Отмечается, что Брюссель фактически стал филиалом НАТО, ключевая цель которого — увеличение расходов на вооружение при подготовке к возможному конфликту с Россией.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ужесточит методы для разрушения машины военной поддержки Киева Западом в ответ на удары ВСУ вглубь территории страны и действия Евросоюза. Подробнее – в материале Москва ждет ответа от США по ударам вглубь РФ и готова принять посланников Трампа - ЛавровБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, европа, хиросима (город), урсула фон дер ляйен, ес, вооруженные силы украины, дональд трамп, еврокомиссия, сергей лавров