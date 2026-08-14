https://ukraina.ru/20260814/dobralis-do-osnovatelya-vdv-na-ukraine-voyuyut-s-pamyatnikami-osvobozhdavshikh-stranu-geroev-1082494631.html

Добрались до основателя ВДВ: на Украине воюют с памятниками настоящих героев

Добрались до основателя ВДВ: на Украине воюют с памятниками настоящих героев - 14.08.2026 Украина.ру

Добрались до основателя ВДВ: на Украине воюют с памятниками настоящих героев

В Днепропетровске (укр. название Днепр – Ред.) демонтируют памятник советскому генералу Василию Маргелову. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Украина.ру, 14.08.2026

2026-08-14T16:37

2026-08-14T16:37

2026-08-14T16:37

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В Днепропетровске (укр. название Днепр – Ред.) демонтируют памятник советскому генералу Василию Маргелову. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Днепровского городского совета и согласовал глава города Борис Филатов*. Соответствующий проект решения исполнительного комитета Днепровского городского совета был обнародован 10 августа 2026 года.Причина демонтажа – то, что памятник посвящён советскому военачальнику, которого чествуют и в современной России.Маргелов родился в 1908 году в Екатеринославе (Днепропетровск). В 1944 году стал Героем Советского Союза как командир дивизии, освободившей Херсон. В 1954-79 годах с перерывом более 20 лет возглавлял Воздушно-десантные войска. На посту командующего ВДВ он провёл десятки реформ: усилил подготовку десантников, изменил вооружение и тактику ведения боя, настоял на создании вооружений специально для десантников. Заслужил уважение десантников, а сами ВДВ стали расшифровывать как "войска дяди Васи". За время службы Маргелов получил звание генерала армии и стал одной из наиболее известных фигур в истории советских ВДВ. Генерал умер в 1990 году.Маргелов стал культовой фигурой для десантников в постсоветских государствах. Примечательно, что тот же памятник Маргелову в Днепропетровске был установлен в августе 2000 года.Теперь же памятник будут сносить. При этом в сносе будет задействованы бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславская бригада. Планируется, что на месте памятника Маргелову появится монумент славы украинским десантникам.Снос памятника Маргелову стал очередным шагом дистанцирования украинских десантников от советского наследия. Раньше, 21 ноября 2017 года украинские десантники сменили цвет своих беретов с голубого на тёмно-бордовый. К тому времени несколько раз изменилось и название украинских десантных войск: они успели побывать и аэромобильными войсками, и высокомобильными десантными войсками, и десантно-штурмовыми войсками. Под этим названием они существуют и сегодня.Однако снос памятника Маргелову – не столько шаг на пути отказа ДШВ ВСУ от своей советской родословной, сколько уже ставшей привычной на Украине практика.Против ветраВ начале лета, 4 июня, в Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову. Примечательно, что снос памятника у многих киевлян вызвал негативные чувства. Даже поддерживающий Вооружённые силы Украины бизнесмен Гарик Корогодский, после начала СВО перешедший в соцсетях на украинский язык, не выдержал. Он написал первый с начала спецоперации пост на русском языке, где заявил, что ему стыдно."Мне стыдно. Стыдно, будто я своими руками снес Булгакова. Стыдно, что я где-то промолчал, смалодушничал. И стыд этот не перед Булгаковым, ему вандализм добавит славы, войдет красной строкой в и так богатую жизнь писателя. И не перед людьми стыдно. Внутри стыдно, перед собой", – писал Корогодский.Ему ответила Юлия МакГаффи (девичья фамилия Дядченко – Ред.) – потомок переселившегося в Киев священника-раскольника. Она заявила об "испанском стыде" от заметки Корогодского."Я, когда-то русскоязычная коренная киевлянка, сейчас, уже 5 июня 2026 года, искренне не понимаю, как после всего <…> можно сокрушаться о Булгакове, для которого мы всегда были неполноценной Малороссией", – заявила она.Оправдали снос памятника и другие деятели искусств, например, ведущая и певица Анжелика Рудницкая.Решения о сносе памятника принял Киевсовет 19 декабря 2025 года. Во время этого же голосования депутаты городского совета приняли решения о демонтаже мемориальной доски Петру Чайковскому, памятников Дмитрию Мануильскому, Михаилу Глинке, Анне Ахматовой, символического знака "Киев – город-герой" с изображением пятиконечной звезды, памятного камня в честь 100-летия Ленина.Также с рынка "Житний" постановили убрать надписи "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" и цитаты "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов".Примечательно, что своё решение Киевсовет принял спустя несколько дней после того, как по западным, а затем и украинским СМИ прошла новость о готовящихся съёмках первой англоязычной экранизации романа Булгакова "Мастер и Маргарита". Как сообщило 10 декабря издание Variety продюсером нового фильма станет Джонни Депп. Знаменитый актёр может сыграть в фильме одну из главных ролей.По информации Variety режиссёр проекта не был определён. Фильм будет продюсироваться собственной компанией Деппа IN.2 Film совместно с исполнительными продюсерами фильма "Жанна дю Барри" Светланой Дали и Грейс Ло. О начале работы над лентой заявили на кинофестивале Red Sea Film Festival в Саудовской Аравии, где проект представили сам Депп и другие продюсеры.Ожидалось, что производство ленты начнётся в конце 2026 года. При этом, подчёркивало издание, фильм Деппа станет первой англоязычной экранизацией произведения, хотя раньше попытки снять картину по роману предпринимали Роман Полански, Федерико Феллини, Терри Гиллиам, Баз Лурман и другие кинематографисты."Это фантастическая, сатирическая история о любви, творческой свободе и вечной борьбе добра и зла. Это произведение, которое остается невероятно актуальным и сегодня, и вневременное напоминание о силе искусства бросать вызов, освещать и выдерживать испытание временем", – говорилось в синопсисе ленты.В марте издание сообщало, что режиссёр недавней экранизации "Мастера и Маргариты" Михаил Локшин вёл судебную тяжбу со Светланой Дали и Грейс Ло, обвиняя их в том, что они препятствуют выходу фильма в кинотеатрах США.Как утверждалось в иске компании Luminosity Pictures, продюсеры, планирующие собственную англоязычную экранизацию книги, не могут доказать право собственности на роман. В заявлении указывалось, что роман является общественным достоянием, что гарантирует, что кто-либо другой не может блокировать выход фильма.Несмотря на то, что Киев мог стать точкой притяжения для интересующихся творчеством Булгакова, депутаты Киевсовета решили памятник писателю всё же снести.Не только БулгаковПримечательна и судьба мемориальной доски Чайковскому, которого некоторые украинские деятели культуры поспешили записать в этнические украинцы – потомки "казака по прозвищу Чайка".Булгаков и Ахматова – не единственные писатели, памятники которым снесли на Украине. С начала СВО на Украине демонтировали более 30 памятников, бюстов и мемориальных досок Александра Пушкина. В некоторых городах, впрочем, памятники пытались спасти: в Одессе памятник Пушкину заколотили досками, сославшись на то, что он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.Ещё в декабре 2022 года в Шепетовке снесли памятник Николаю Островскому. И это несмотря на то, что это писатель популярен не только на постсоветском пространстве, но и, например, в Китае.В том же Днепропетровске в январе 2023 года снесли памятник Михаилу Ломоносову.Демонтировали на Украине и памятники писателю Максиму Горькому, полководцу Александру Суворову, основателям Одессы, в том числе императрице Екатерине II. В целом же за один лишь первый год СВО на Украине снесли больше восьмидесяти памятников, бюстов и монументов.Однако борьба с памятниками счастья на Украине не принесла. Более того, некоторые из снесённых монументов пропадают без следа. Вполне возможно, через несколько лет они всплывут, например, в британских частных коллекциях.* Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, как восприняли на Украине снос памятника Булгакову – в статье Дмитрия Ковалевича ""Бунт биологической простоты". Что на Украине говорят о сносе памятника Булгакову".

https://ukraina.ru/20250515/konstantin-basyuk-margelov-v-1944-godu-osvobozhdal-kherson-osvobodit-esche-odin-raz-teper-vmeste-s-nami-1063135224.html

https://ukraina.ru/20260813/ostorozhno-v-knige-russkie-ukraina-spuskaet-v-unitaz-literaturu-i-svoe-buduschee-1082447511.html

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эксклюзив, хроники, михаил булгаков, джонни депп, петр чайковский, вдв, киевсовет, вооруженные силы украины, украина, днепропетровск, киев