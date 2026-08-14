https://ukraina.ru/20260814/vsu-atakovali-avtomobili-v-belgorodskoy-oblasti---postradali-mirnye-zhiteli-1082493599.html

ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области - пострадали мирные жители

ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области - пострадали мирные жители - 14.08.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области - пострадали мирные жители

Дроны ВСу продолжают атаковать мирных жителей Белгородской области. Об этом 14 августа заявили в оперштабе региона

2026-08-14T16:05

2026-08-14T16:05

2026-08-14T16:05

спецоперация

сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

новости сво россия

мирные жители

военные преступления

белгородская область

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b60d0832d80facd111d83793ef1958c2.jpg

Согласно сообщению оперштаба, в Ракитянском округе в районе хутора Семейный беспилотник атаковал автомобиль. "Мужчина в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт повреждён. От детонации второго FPV-дрона выбиты окна, посечены крыша и забор частного дома", - сообщили в штабе.Там также отметили, что в селе Солдатское вследствие удара дрона получил повреждения грузовой автомобиль. В селе Таврово Белгородском округа в результате детонации беспилотника повреждены окна, фасад коммерческого объекта и три автомобиля. В селе Максимовка Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона повреждён объект инфраструктуры. В селе Новая Таволжанка при взрыве дрона повреждены окна частного дома и хозпостройки. "В городе Грайворон FPV-дрон нанёс удар по коммерческому объекту — повреждены остекление и фасад. В селе Глотово Грайворонского округа частный дом подвергся атаке FPV-дрона — пробита крыша и посечена стена", - сказано в публикации телеграм-канала оперштаба.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Актуальное интервью: Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине

белгородская область

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, мирные жители, военные преступления, белгородская область, украина, россия, бпла сегодня, атака бпла, всу, кто