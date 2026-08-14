ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области - пострадали мирные жители - 14.08.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области - пострадали мирные жители
ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области - пострадали мирные жители - 14.08.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области - пострадали мирные жители
Дроны ВСу продолжают атаковать мирных жителей Белгородской области. Об этом 14 августа заявили в оперштабе региона
2026-08-14T16:05
2026-08-14T16:05
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Согласно сообщению оперштаба, в Ракитянском округе в районе хутора Семейный беспилотник атаковал автомобиль. "Мужчина в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт повреждён. От детонации второго FPV-дрона выбиты окна, посечены крыша и забор частного дома", - сообщили в штабе.Там также отметили, что в селе Солдатское вследствие удара дрона получил повреждения грузовой автомобиль. В селе Таврово Белгородском округа в результате детонации беспилотника повреждены окна, фасад коммерческого объекта и три автомобиля. В селе Максимовка Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона повреждён объект инфраструктуры. В селе Новая Таволжанка при взрыве дрона повреждены окна частного дома и хозпостройки. "В городе Грайворон FPV-дрон нанёс удар по коммерческому объекту — повреждены остекление и фасад. В селе Глотово Грайворонского округа частный дом подвергся атаке FPV-дрона — пробита крыша и посечена стена", - сказано в публикации телеграм-канала оперштаба.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Актуальное интервью: Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине
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ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области - пострадали мирные жители

16:05 14.08.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Дроны ВСу продолжают атаковать мирных жителей Белгородской области. Об этом 14 августа заявили в оперштабе региона
Согласно сообщению оперштаба, в Ракитянском округе в районе хутора Семейный беспилотник атаковал автомобиль.
"Мужчина в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт повреждён. От детонации второго FPV-дрона выбиты окна, посечены крыша и забор частного дома", - сообщили в штабе.
Там также отметили, что в селе Солдатское вследствие удара дрона получил повреждения грузовой автомобиль. В селе Таврово Белгородском округа в результате детонации беспилотника повреждены окна, фасад коммерческого объекта и три автомобиля.

В селе Максимовка Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона повреждён объект инфраструктуры. В селе Новая Таволжанка при взрыве дрона повреждены окна частного дома и хозпостройки.

"В городе Грайворон FPV-дрон нанёс удар по коммерческому объекту — повреждены остекление и фасад. В селе Глотово Грайворонского округа частный дом подвергся атаке FPV-дрона — пробита крыша и посечена стена", - сказано в публикации телеграм-канала оперштаба.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Актуальное интервью: Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине
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