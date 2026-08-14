https://ukraina.ru/20260814/lyudi-i-delfiny--fantastika-i-gumanizm-ot-kievnauchfilma-1082492165.html

"Люди и дельфины" – фантастика и гуманизм от Киевнаучфильма

"Люди и дельфины" – фантастика и гуманизм от Киевнаучфильма - 14.08.2026 Украина.ру

"Люди и дельфины" – фантастика и гуманизм от Киевнаучфильма

Кроме киностудии Довженко была в Киеве ещё одна студия, которую знал весь Союз – это Киевнаучфильм. В первую очередь её любили за неповторимые мультфильмы ("Приключения капитана Врунгеля" и др.) Кроме них и документальных лент студия снимала и художественные, некоторые из которых приобрели зрительское признание. Например, "Люди и дельфины"

2026-08-14T16:00

2026-08-14T16:00

2026-08-14T16:00

история

история

история ссср

ссср

киев

дельфинарии

черное море

кино

кинематограф

актер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082493923_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4f6f7a198a1c5003893e115114162282.jpg

В 80-е годы в мире была очень популярна идея невероятного интеллектуального уровня развития дельфинов. Особенно горячие головы даже приравнивали их по уровню развития к людям и на полном серьёзе обсуждали вероятность существования скрытой от нас под толщами морских вод дельфиньей цивилизации*. Другие рассуждали о внеземном происхождении этих симпатичных животных. Особый интерес вызывала способность дельфинов общаться между собой в ультразвуковом диапазоне и слаженная командная работа, когда они атакуют рыбные косяки. Обсуждались их телепатические способности.Например, в США в середине XX века провели эксперимент. Дельфин, которому заклеили глаза, безошибочно обнаружил находившегося в бассейне человека, хотя они были в разных его концах. Это был только один эксперимент из большого исследования, неоднозначного по своему подходу и результатам. Исследователь Джон С. Лилли в 1965 году, работая в лаборатории Научно-исследовательского института коммуникации на Вирджинских островах, запер в одном двухкомнатном доме, частично заполненном водой, дельфина Питера и молодую ассистентку Маргарет Хоув на десять недель. Тогда считалось, что дети учатся говорить в результате постоянного контакта с матерью, и таким образом Питер научится понимать человеческую речь. Уровень воды был достаточно низким, чтобы Маргарет могла передвигаться по комнатам, и достаточно высоким, чтобы Питер мог по ним плавать.Женщина и дельфин постоянно взаимодействовали: вместе ели, вместе засыпали, работали и играли. Для сна Маргарет сделали погружённую в воду кровать, а для работы – плавающий стол, так что Питер мог обратиться к ней в любой момент. Они часами играли в мяч, чтобы дельфин начал произносить звуки, близкие по звукам к человеческим, и произносить простые слова.Однако скоро выяснилось, что дельфин воспринимает ассистентку не как мать, а как самку, в которую он… влюбился. Он приставал к женщине, кусал за ноги, толкал носом и ластами, мстя за отсутствие ответных чувств. Пришлось ей защищать ноги резиновыми сапогами. Когда приставания стали совсем невыносимыми, животному дали "спустить пар" вместе с самками своего вида. Вернувшись к Маргарет, он стал за ней ухаживать другим способом, поглаживать ноги движениями зубов вверх-вниз. Одним словом главным открытием проекта стала способность дельфина проявлять чувства к представителям прекрасного пола человеческого вида.Доктор Лилли думал, что "разговорить" дельфина у него всё же получится, и хотел запереть Маргарет в доме, но уже с другим дельфином, на более долгий срок. Однако из-за его довольно спорных экспериментов, в том числе и с использованием ЛСД, финансирование ему перекрыли – проект прекратился. Питер, которого разлучили с Маргарет, сначала впал в апатию, а потом просто перестал дышать. Поразительно, но каждый вдох у дельфинов осознанный, поэтому перестать дышать они могут сознательно. Чтобы дельфину сделать вдох, ему нужно подняться на поверхность. Если бы он дышал бессознательно, то задохнулся бы.Советские учёные проводили изучение телепатических способностей дельфинов, и даже добились в этом определённых результатов.За всеми этими исследованиями внимательно следила советская творческая интеллигенция, и писала фантастические рассказы и романы. В 1979 году была опубликована написанная на украинском языке повесть киевлян Юрия Аликова и Владимира Капустяна "Гонцы Нептуна". Она рассказывала об учёном-биологе Сергее Черненко, который четверть века изучал дельфинов, стараясь выяснить уровень их интеллекта, найти с ними контакт. В центре сюжета эксперимент, когда человек и дельфин длительное время живут вместе в условиях полной изоляции от внешнего мира. То есть фактически литературный герой повторяет эксперимент американского профессора Лилли, но уже с более глубокими и глобальными целями. В результате исследования выясняются практически фантастические телепатические способности дельфинов.Юрий Аликов давно трудился на "Киевнаучфильме". За сценарии научно-популярных фильмов "Язык животных" (1967) и "Думают ли животные?" он был награждён Государственной премией СССР. Однако самой его известной сценарной работой стал сценарий к… культовому мультфильму конца 80-х и 90-х "Остров Сокровищ" (1988). Владимир Капустян работал на "Киевнаучфильме" сценаристом с 1962 года, но был менее признанным и заслуженным автором.Их повесть заметили – она пользовалась в СССР большой популярностью, и Госкомитет СССР по телевидению и радиовещанию заказал студии экранизацию. За написание сценария взялись всё те же писатели и кинодраматурги, а также режиссёр фильма Владимир Хмельницкий. Он работал на Киевнаучфильме с 1963 года, за 20 лет снял множество документальных лент, один кинофильм "Я – Водолаз-2" (на Одесской киностудии, собравший, правда, только 3,7 млн. зрителей), и 5-серийный телефильм о геологах-разведчиках, снятый "Киевнаучфильмом" совместно с западногерманским "Интер-Альянс фильмом" (ФРГ) при посредничестве внешнеторгового объединения "Совэкспортфильм". К съёмкам телефильма, который получил название "Люди и дельфины", приступили летом 1983 года.На главные роли были привлечены советские актёры первой величины – отец и сын Игорь и Вадим Ледогоровы, которые были в то время мега-популярны после выхода на экраны таких фантастических кинолент, как "Отроки во вселенной" (1974) и "Через тернии к звёздам" (1980). Ледогоров-старший сыграл главного героя телефильма, учёного-биолога Сергея Терентьевича Черникова в зрелом возрасте, а Ледогоров-младший – Черникова в молодости. Бывшую жену главного героя и его коллегу изобразила неотразимая Наталья Фатеева. Ассистента Черникова, Джанай, сыграла также московская актриса Галина Яцкина, а её экранного сына Сергея, настоящий сын – Василий. Евгений Леонов-Гладышев изобразил нового сотрудника лаборатории, студента-заочника, учащегося по специальности инженер-электронщик.В роли врача и ассистентки Черникова Светланы Роговой выступила латышская актриса с необычной внешностью и фамилией Милена Тонтегоде (настоящее имя – Людмила Викторовна Селезнёва). Отец у неё был русским, но она взяла более звучную, по её точке зрения, девичью фамилию своей латвийской бабушки, упоминавшуюся в ленной грамоте Ливонского ордена 1320 года. Эта роль для актрисы стала одной из наиболее известных. Озвучивала её Наталья Фатеева.Из известных украинских актёров стоит отметить работу Владимир Талашко, сыгравшего друга "Маэстро", лётчика-истребителя Сергея Скворцова в фильме "В бой идут одни старики" (1973) или китобоя Неда Ленда в "Капитане Немо" (1975), а теперь успешно бандерствующего. В "Людях и дельфинах" он снялся во второстепенной роли.Основная часть съёмок прошла в Крыму, на Карадагской биостанции (у подножия горы Карадаг). Там активные научные исследования дельфинов велись с конца 60-х годов. В тот же период был построен один из первых в стране бассейнов для исследования дельфинов, что и позволило съёмочной команде работать практически в реальных условиях.В кадре отметились работавшие на биостанции дельфины Персей, Ника и Малыш. Именно они и подводные съёмки дали фильму ту непередаваемую магию, которая удерживала внимание зрителей все четыре серии. Игоря Ледогорова поразила работа с этими невероятными животными, и он впоследствии вспоминал:"В фильме "Люди и дельфины" со мной работали два научных сотрудника из Батумского дельфинария. Общаясь много лет с дельфинами, они пришли к выводу, что те понимают нас лучше, чем мы сами друг друга. Я был просто поражён, когда дельфин Егор (экранное имя Персея – Авт.) в бассейне помогал мне почувствовать, что он мне не опасен, что он мой друг. И это было не волевое общение, а мыслительное".Показ четырёхсерийного фильма начался 14 августа 1984 года по Первой программе Центрального телевидения СССР. Отсутствие в те времена исследований зрительской аудитории не позволяет сделать выводы о количестве зрителей.Полудокументальное, полухроникальное и полухудожественное повествование в "Людях и дельфинах" с элементами фантастики и анимации, которое избрал Владимир Хмельницкий, сделало его фильм ни на что не похожим, резко выделяющимся из того, что снимали в то время в СССР, да и во всём мире. Именно поэтому всем, кто хотя бы раз видел его, он так или иначе глубоко врезался в память.Ну а к дельфинам отношение в мире, в том числе благодаря и таким фильмам, становится всё более и более человечным. В 2013 году Центральная зоопарковая комиссия Индии (Central Zoo Authority, CZA) приняла историческое решение – признала китообразных (включая дельфинов) "личностями нечеловеческого рода" (non-human persons), запретила их убийство. Автор очень надеется, что когда-нибудь такое решение будет принято правительствами всех стран планеты Земля.* Мозг дельфинов "заточен" под решение уникальных задач (в частности, под работу с биосонаром). Большая часть его ресурсов тратится именно на это. Абстрактным мышлением они обладают не в большей степени, чем другие животные. – Ред.

https://ukraina.ru/20260211/delfiny-na-voennoy-sluzhbe-60-let-sevastopolskomu-okeanariumu--1075513316.html

https://ukraina.ru/20230515/1046195422.html

https://ukraina.ru/20230821/1048845717.html

ссср

киев

черное море

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

история, история ссср, ссср, киев, дельфинарии, черное море, кино, кинематограф, актер, режиссер, сценарий, киностудия им. довженко, 1980-е, крым