Военный историк: Контрудары ВСУ на Запорожье — лишь попытка купировать наступление ВС РФ - 14.08.2026 Украина.ру
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Военный историк: Контрудары ВСУ на Запорожье — лишь попытка купировать наступление ВС РФ
Военный историк: Контрудары ВСУ на Запорожье — лишь попытка купировать наступление ВС РФ - 14.08.2026 Украина.ру
Военный историк: Контрудары ВСУ на Запорожье — лишь попытка купировать наступление ВС РФ
Славянск и Краматорск мы собираемся штурмовать, а осада Запорожья и Сум — вспомогательная функция. Украина уже не пытается выиграть на фронте, а старается создать проблемы в экономике РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин
2026-08-14T16:21
2026-08-14T16:21
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Рассуждая о том, что последует за падением Орехова, Норин пояснил, что осада Запорожья не имеет отношения к главной цели, а Славянск и Краматорск — это именно то, что решит исход войны.Историк подчеркнул, что контрудары противника на Запорожье лишены стратегической логики. "Контрудары ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях – это не более чем попытка купировать российское наступление. Падет Орехов или нет – это неважно. Это не имеет ни военного, ни политического значения", — заявил Норин.Эксперт обратил внимание на разницу в подходах, подчеркнув, что осада Запорожья не равна его штурму, а осада Сум выполняет лишь вспомогательную функцию."А Славянск и Краматорск мы собираемся именно штурмовать. "Нам вот это надо, чтобы закончить войну и сесть за стол переговоров", — пояснил эксперт.По его наблюдениям, тактика противника радикально изменилась: Киев делает ставку не на фронтовые успехи, а на экономическую войну против России. "Украина уже не пытается выиграть войну на линии фронта. Она пытается создать России тяжелые экономические проблемы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс" на сайте Украина.ру.
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Военный историк: Контрудары ВСУ на Запорожье — лишь попытка купировать наступление ВС РФ

16:21 14.08.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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Славянск и Краматорск мы собираемся штурмовать, а осада Запорожья и Сум — вспомогательная функция. Украина уже не пытается выиграть на фронте, а старается создать проблемы в экономике РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин
Рассуждая о том, что последует за падением Орехова, Норин пояснил, что осада Запорожья не имеет отношения к главной цели, а Славянск и Краматорск — это именно то, что решит исход войны.
Историк подчеркнул, что контрудары противника на Запорожье лишены стратегической логики. "Контрудары ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях – это не более чем попытка купировать российское наступление. Падет Орехов или нет – это неважно. Это не имеет ни военного, ни политического значения", — заявил Норин.
Эксперт обратил внимание на разницу в подходах, подчеркнув, что осада Запорожья не равна его штурму, а осада Сум выполняет лишь вспомогательную функцию.
"А Славянск и Краматорск мы собираемся именно штурмовать. "Нам вот это надо, чтобы закончить войну и сесть за стол переговоров", — пояснил эксперт.
По его наблюдениям, тактика противника радикально изменилась: Киев делает ставку не на фронтовые успехи, а на экономическую войну против России. "Украина уже не пытается выиграть войну на линии фронта. Она пытается создать России тяжелые экономические проблемы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс" на сайте Украина.ру.
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