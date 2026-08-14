https://ukraina.ru/20260814/voennyy-istorik-kontrudary-vsu-na-zaporozhe--lish-popytka-kupirovat-nastuplenie-vs-rf-1082495759.html

Военный историк: Контрудары ВСУ на Запорожье — лишь попытка купировать наступление ВС РФ

Военный историк: Контрудары ВСУ на Запорожье — лишь попытка купировать наступление ВС РФ - 14.08.2026 Украина.ру

Военный историк: Контрудары ВСУ на Запорожье — лишь попытка купировать наступление ВС РФ

Славянск и Краматорск мы собираемся штурмовать, а осада Запорожья и Сум — вспомогательная функция. Украина уже не пытается выиграть на фронте, а старается создать проблемы в экономике РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин

2026-08-14T16:21

2026-08-14T16:21

2026-08-14T16:21

новости

россия

запорожье

славянск

евгений норин

вооруженные силы украины

сво

новости сво

новости сво россия

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_0:31:1598:930_1920x0_80_0_0_fb780ec8a9a0208ba2a39d12c7d70516.jpg

Рассуждая о том, что последует за падением Орехова, Норин пояснил, что осада Запорожья не имеет отношения к главной цели, а Славянск и Краматорск — это именно то, что решит исход войны.Историк подчеркнул, что контрудары противника на Запорожье лишены стратегической логики. "Контрудары ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях – это не более чем попытка купировать российское наступление. Падет Орехов или нет – это неважно. Это не имеет ни военного, ни политического значения", — заявил Норин.Эксперт обратил внимание на разницу в подходах, подчеркнув, что осада Запорожья не равна его штурму, а осада Сум выполняет лишь вспомогательную функцию."А Славянск и Краматорск мы собираемся именно штурмовать. "Нам вот это надо, чтобы закончить войну и сесть за стол переговоров", — пояснил эксперт.По его наблюдениям, тактика противника радикально изменилась: Киев делает ставку не на фронтовые успехи, а на экономическую войну против России. "Украина уже не пытается выиграть войну на линии фронта. Она пытается создать России тяжелые экономические проблемы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс" на сайте Украина.ру.

россия

запорожье

славянск

запорожское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запорожье, славянск, евгений норин, вооруженные силы украины, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, главные новости, главное, экономика, российская экономика, война, война на украине, запорожское направление