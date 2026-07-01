"Москва не оставит нападение без ответа": Россия не зря разместила ТЯО в Белоруссии — эксперт - 01.07.2026 Украина.ру
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"Москва не оставит нападение без ответа": Россия не зря разместила ТЯО в Белоруссии — эксперт
"Москва не оставит нападение без ответа": Россия не зря разместила ТЯО в Белоруссии — эксперт - 01.07.2026 Украина.ру
"Москва не оставит нападение без ответа": Россия не зря разместила ТЯО в Белоруссии — эксперт
В случае возможного нападения Украины Россия будет защищать Белоруссию любыми имеющими силами и средствами, включая резервы и новые операционные направления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-07-01T05:00
2026-07-01T05:00
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Отвечая на вопрос о целях Владимира Зеленского, Насонов предупредил, что глава киевского режима ошибается, если рассчитывает на поддержку Запада в случае нападения на Белоруссию. "Может быть, страны ЕС и НАТО напичкали его уверенностью в том, что они готовы поддержать его во всем, что Украина сделает. Если так, то Зеленский ошибается", — заявил эксперт.По словам эксперта, Белоруссия — ближайший союзник России, и Москва не оставит нападение без ответа. "Белоруссия – самый ближайший союзник России. Мы не сможем просто так оставить факт нападения на него. Не зря же мы разместили там тактическое ядерное оружие", — подчеркнул Насонов.Эксперт подчеркнул, что в случае нападения Россия будет защищать Белоруссию всеми имеющимися средствами. "Понятно, что до этого не дойдет. Но любыми имеющими силами и средствами, включая резервы и новые операционные направления, мы Белоруссию защищать будем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.
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"Москва не оставит нападение без ответа": Россия не зря разместила ТЯО в Белоруссии — эксперт

05:00 01.07.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области
Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В случае возможного нападения Украины Россия будет защищать Белоруссию любыми имеющими силами и средствами, включая резервы и новые операционные направления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос о целях Владимира Зеленского, Насонов предупредил, что глава киевского режима ошибается, если рассчитывает на поддержку Запада в случае нападения на Белоруссию.
"Может быть, страны ЕС и НАТО напичкали его уверенностью в том, что они готовы поддержать его во всем, что Украина сделает. Если так, то Зеленский ошибается", — заявил эксперт.
По словам эксперта, Белоруссия — ближайший союзник России, и Москва не оставит нападение без ответа. "Белоруссия – самый ближайший союзник России. Мы не сможем просто так оставить факт нападения на него. Не зря же мы разместили там тактическое ядерное оружие", — подчеркнул Насонов.
Эксперт подчеркнул, что в случае нападения Россия будет защищать Белоруссию всеми имеющимися средствами. "Понятно, что до этого не дойдет. Но любыми имеющими силами и средствами, включая резервы и новые операционные направления, мы Белоруссию защищать будем", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.
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