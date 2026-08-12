https://ukraina.ru/20260812/rosaviatsiya-iz-za-ugrozy-bpla-zakryla-dlya-poltov-tri-aeroporta-1082411826.html

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта - 12.08.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в трёх аэропортах России из-за угрозы БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 12 августа сообщает в своём телеграм-канале

2026-08-12T06:26

2026-08-12T06:26

2026-08-12T06:27

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россия

росавиация

геленджик

новороссийск

сочи

краснодарский край

калужская область

аэропорты

аэропорт

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Росавиация вечером 11 августа ввела дополнительные временные ограничения на полёты в аэропорту Геленджика (21:49 мск)Ближе к утру 12 августа временные ограничения на взлёт и посадку были введены в аэропортах Сочи (5:26 мск) и Калуги (6:00 мск).Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов на фоне объявления в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что в Крыму и по всему Причерноморью Краснодарского края объявлена воздушная тревога. Вражеские беспилотники атаковали приморские города Керчь, Новороссийск, Туапсе, Севастополь, Мариуполь (ДНР). Крымский мост на несколько часов перекрывался для движения автотранспорта.Больше информации на эту тему - в публикации При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали люди, в городе развернули ПВР.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

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сочи

краснодарский край

калужская область

аэропорт

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