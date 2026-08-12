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Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Приморье остаётся под ударом БПЛА

Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Приморье остаётся под ударом БПЛА - 12.08.2026 Украина.ру

Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Приморье остаётся под ударом БПЛА

Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое почти на пять часов перекрывали из-за угрозы БПЛА. Об этом в ночь на 12 августа сообщил Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру

2026-08-12T03:45

2026-08-12T03:45

2026-08-12T04:28

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с опасностью БПЛА было временно перекрыто с 22:06 мск."2:57 Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении центра от 3:13 мск.Отмечается, что по состоянию на 3:00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 400 автомобилей, со стороны Керчи — 300.В Крыму и по всему Причерноморью Краснодарского края продолжает действовать режим тревоги по БПЛА. Вражеские беспилотники в настоящее время атакуют приморские города Керчь, Севастополь, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Мариуполь (ДНР).Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто уже более трёх часов.Подробнее о ситуации на полуострове в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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