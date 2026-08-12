При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали люди, в городе развернули ПВР - 12.08.2026 Украина.ру
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При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали люди, в городе развернули ПВР
При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали люди, в городе развернули ПВР - 12.08.2026 Украина.ру
При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали люди, в городе развернули ПВР
Обломки украинских БПЛА попали в шесть жилых домов в Новороссийске, есть пострадавшие, для лишившихся жилья развёрнут пункт временного размещения. Об этом региональный оперштаб утром 12 августа сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-08-12T06:07
2026-08-12T06:07
украина.ру
россия
краснодарский край
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
геленджик
бпла
бпла сегодня
атака бпла
беспилотники
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По всему черноморскому побережью Краснодарского края в течение ночи сохраняется режим тревоги по БПЛА."В Новороссийске обломки БПЛА попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. По предварительной информации, есть пострадавшие. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", — говорится в публикации оперчата Новороссийска.Кроме того, фрагменты дрона упали во дворе частного дома в посёлке Волна Темрюкского района. Один человек получил ранения, им также занимаются медики."Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", — уточняется в сообщении.Для лишившихся жилья жителей в Восточном районе Новороссийска развернули пункт временного размещения (ПВР)."Жители, чьи дома получили повреждения, могут обратиться туда за помощью и укрытием. ПВР на базе школы №32. Адрес: улица Первомайская, 7А. Для жителей Приморского района развернут пункт временного размещения на базе школы №34 по адресу: улица Видова, 155", — говорится в сообщении оперштаба со ссылкой на главу города Андрея Кравченко.Также в городе во время атаки БПЛА прекращал работать общественный транспорт. В настоящее время движение транспорта на ранее перекрытых участках открыто, общественный транспорт возобновил работу.Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают атаку БПЛА на Новороссийск, перекрыто движение в сторону Геленджика.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, краснодарский край, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), геленджик, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, пво, раненые, всу, вооруженные силы украины, дроны, спецоперация, сво
Украина.ру, Россия, краснодарский край, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Геленджик, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ПВО, раненые, ВСУ, Вооруженные силы Украины, дроны, Спецоперация, СВО

При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали люди, в городе развернули ПВР

06:07 12.08.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Обломки украинских БПЛА попали в шесть жилых домов в Новороссийске, есть пострадавшие, для лишившихся жилья развёрнут пункт временного размещения. Об этом региональный оперштаб утром 12 августа сообщает в канале на платформе "Макс"
По всему черноморскому побережью Краснодарского края в течение ночи сохраняется режим тревоги по БПЛА.
"В Новороссийске обломки БПЛА попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. По предварительной информации, есть пострадавшие. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", — говорится в публикации оперчата Новороссийска.
Кроме того, фрагменты дрона упали во дворе частного дома в посёлке Волна Темрюкского района. Один человек получил ранения, им также занимаются медики.
"Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", — уточняется в сообщении.
Для лишившихся жилья жителей в Восточном районе Новороссийска развернули пункт временного размещения (ПВР).
"Жители, чьи дома получили повреждения, могут обратиться туда за помощью и укрытием. ПВР на базе школы №32. Адрес: улица Первомайская, 7А. Для жителей Приморского района развернут пункт временного размещения на базе школы №34 по адресу: улица Видова, 155", — говорится в сообщении оперштаба со ссылкой на главу города Андрея Кравченко.
Также в городе во время атаки БПЛА прекращал работать общественный транспорт. В настоящее время движение транспорта на ранее перекрытых участках открыто, общественный транспорт возобновил работу.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают атаку БПЛА на Новороссийск, перекрыто движение в сторону Геленджика.
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