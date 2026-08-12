https://ukraina.ru/20260812/pri-atake-bpla-na-novorossiysk-postradali-lyudi-v-gorode-razvernuli-pvr-1082411633.html

При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали люди, в городе развернули ПВР

При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали люди, в городе развернули ПВР - 12.08.2026 Украина.ру

При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали люди, в городе развернули ПВР

Обломки украинских БПЛА попали в шесть жилых домов в Новороссийске, есть пострадавшие, для лишившихся жилья развёрнут пункт временного размещения. Об этом региональный оперштаб утром 12 августа сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-08-12T06:07

2026-08-12T06:07

2026-08-12T06:07

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краснодарский край

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андрей кравченко (государственный служащий)

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По всему черноморскому побережью Краснодарского края в течение ночи сохраняется режим тревоги по БПЛА."В Новороссийске обломки БПЛА попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. По предварительной информации, есть пострадавшие. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", — говорится в публикации оперчата Новороссийска.Кроме того, фрагменты дрона упали во дворе частного дома в посёлке Волна Темрюкского района. Один человек получил ранения, им также занимаются медики."Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", — уточняется в сообщении.Для лишившихся жилья жителей в Восточном районе Новороссийска развернули пункт временного размещения (ПВР)."Жители, чьи дома получили повреждения, могут обратиться туда за помощью и укрытием. ПВР на базе школы №32. Адрес: улица Первомайская, 7А. Для жителей Приморского района развернут пункт временного размещения на базе школы №34 по адресу: улица Видова, 155", — говорится в сообщении оперштаба со ссылкой на главу города Андрея Кравченко.Также в городе во время атаки БПЛА прекращал работать общественный транспорт. В настоящее время движение транспорта на ранее перекрытых участках открыто, общественный транспорт возобновил работу.Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают атаку БПЛА на Новороссийск, перекрыто движение в сторону Геленджика.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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