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Тихая война Вашингтона: США пытаются задушить Китай

Тихая война Вашингтона: США пытаются задушить Китай - 12.08.2026 Украина.ру

Тихая война Вашингтона: США пытаются задушить Китай

На фоне громких новостей о войне США с Ираном как-то потерялись сводки с фронтов другой "войны" — торговой, которую Вашингтон ведёт против Китая

2026-08-12T05:04

2026-08-12T05:04

2026-08-12T05:04

эксклюзив

китай

сша

пентагон

экономика

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Противостояние с Ираном прочно связано с попытками США осадить Пекин. Это, если угодно, дальний рубеж всё той же кампании: задача — надавить на китайскую экономику, отрезав её от жизненно важных энергоресурсов и рынков сбыта.Одновременно новый виток обострения раскручивается и в лобовом торгово-тарифном столкновении двух держав. И дело давно не ограничивается спором из-за микросхем и искусственного интеллекта — на кону оказались торговля, промышленные технологии высшего уровня и ключевые производственные цепочки.С конца июля США выкатили целую серию внешнеторговых ограничений, задевших самые разные отрасли — от хлопка до авиабеспилотников и роботов. Предлоги привычные: борьба с "принудительным трудом", забота о национальной безопасности и тому подобное.Так, Пентагон обновил свой "Список 1286", объявив, что тот призван "противодействовать несанкционированной передаче технологий в страны, вызывающие обеспокоенность". В перечень попали 130 научных и исследовательских учреждений Китая, России и Ирана, которые якобы угрожают нацбезопасности США.Федеральная комиссия по связи, надзирающая за телекоммуникациями, запретила ввозить человекоподобных роботов — камень явно в огород Китая, главного поставщика такой техники на мировой рынок.Та же комиссия готовит запрет и на новые китайские оптические приёмопередатчики — устройства, что гоняют данные внутри дата-центров по оптоволокну буквально со скоростью света.Министерство внутренней безопасности внесло 43 китайские компании в "Список юридических лиц" — в рамках закона о борьбе с принудительным трудом в цепочках поставок. Это самое масштабное разовое пополнение перечня за всю его историю. Среди новичков — производители алюминия, меди, одежды и хлопка, а заодно томатов и продуктов их переработки.Есть и признаки того, что администрация Трампа замахнётся на запрет передовых китайских нейросетей — в частности, модели "Кими K3" с открытым исходным кодом.Из совсем свежего: на прошлой неделе США ввели 15-процентную пошлину на поликремний — то самое сырьё, без которого не собрать ни солнечную панель, ни полупроводник. Объяснение стандартное — надо защитить американские заводы от все более амбициозных китайских планов по поставкам микросхем.Вообще, обвинения Китая в непомерных амбициях и тревога за "безопасность" превратились в дежурный повод, под который Вашингтон берет под контроль всё новые критически важные технологии и цепочки поставок.Второй излюбленный предлог — упрёки Пекина в "использовании принудительного труда". Особенно охотно им прикрывались при Байдене, которому важно было придать антикитайским мерам "идейно-нравственный" оттенок. Теперь эстафету подхватила и команда Трампа.Главный вдохновитель и доноситель здесь — организация Human Rights in China ("Права человека в Китае"), изначально настроенная к КНР враждебно.Она и подобные ей структуры собирают рассказы сбежавших из Китая диссидентов об "угнетении" синьцзянских уйгуров, а после "творческой" обработки разносят по Западу истории о "принудительном труде" на хлопковых полях и фабриках КНР.Под этим самым предлогом США недавно ударили санкциями по ряду китайских предприятий — либо расположенных в Синьцзяне, либо связанных с тамошними компаниями цепочками поставок.Показательно, что обвинениями в "принудительном труде" орудуют не только власти, но и сами американские фирмы — конкуренты китайских. Подобные утверждения идут в ход, чтобы очернить соперников и выпихнуть их с рынка — как американского, так и мирового.Компания Applied DNA Sciences, например, опираясь на американский закон "о защите прав человека в Китае", продвигала собственную технологию отслеживания поставок хлопка — мол, она поможет соблюсти требования, выросшие из вашингтонских тезисов о "принудительном труде".Другая фирма — Atlant Technologies — через свою сетевую платформу разгоняла в США утверждения о "рисках принудительного труда" в Синьцзяне, уверяя, что тамошние товары подпадают под соответствующий закон.Сама она специализируется на отслеживании товарных потоков с помощью искусственного интеллекта — "ради прозрачности, безопасности и эффективности мировых цепочек поставок" — и делится этими данными с госорганами, грузовыми перевозчиками и предпринимателями. Логика проста и бездоказательна: раз товар из Синьцзяна — значит, "принудительный труд", и точка.Китайские эксперты оценивают всю эту эксплуатацию тем "принудительного труда" и "прав человека" как политически заряженный инструмент экономического и технологического удушения — то, что разрушает принципы честной конкуренции и ставит палки в колёса мировой торговле.Пекин же на американские санкции отвечает исправно и без промедления. В ход идёт ужесточение экспортного контроля над товарами двойного назначения, связанными с авиабеспилотниками, — вместе с их ключевыми узлами и технологиями, что уходят в США.Начато и расследование угроз национальной безопасности КНР от импорта офисной техники с функциями печати и копирования, если та напичкана иностранным софтом.А Национальное управление КНР по сертификации и аккредитации объявило, что замораживает проверки на производствах по обязательной сертификации китайской продукции — те самые, что были доверены американским сертификаторам.Китайским компаниям и организациям вообще запретили иметь дело с шестью американскими структурами, которые помогали вводить и поддерживать санкции против Синьцзяна. Среди этой шестёрки — и две упомянутые выше фирмы.Что дальше?Судя по всему, США будут и впредь накладывать торговые ограничения на новые группы товаров и перекраивать их для старых — до тех пор, пока в Вашингтоне не сочтут достигнутую независимость от китайской экономики достаточной. В идеале это должно произойти, когда внешнеторговый дефицит с Китаем полностью уйдет в прошлое, — но в реальной жизни такое едва ли осуществимо.Вероятнее, власти США наметят себе некий оптимальный уровень автономии от китайских поставок — и мерить его будут по тому, насколько экономика страны независима в отраслях, критичных для обороны и роста: редкоземельные металлы, кремниевая продукция, информационно-коммуникационное оборудование, вычислительная техника и жизненно важный софт, тот же ИИ, и так далее.Разумеется, за этот разрыв обе стороны заплатят свою цену. Но уже ясно: КНР сдерживаться не будет и ответит на каждый враждебный выпад, — ведь она доросла до такого уровня и заняла в мировом разделении труда такое место, что может себе это позволить, не рискуя собственным экономическим ростом.Китайские эксперты сходятся в одном: ответные меры — это доказательство решимости Китая дать отпор любому диктату, а заодно и знак его готовности защищать интересы своего бизнеса и промышленности от нечестной конкуренции и попыток США притормозить развитие страны.

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

эксклюзив, китай, сша, пентагон, экономика