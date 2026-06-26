Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии - 26.06.2026 Украина.ру
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Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии
Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии - 26.06.2026 Украина.ру
Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии
Нам нужно увеличить активность в небе. Надо наносить мощные ежесуточные удары после тщательной разведки по местам запуска украинских ракет и БПЛА, включая вертолетные площадки подскока и аэродромную инфраструктуру. Такие удары должны быть кратно усилены. Соответствующие средства у нас есть
2026-06-26T13:49
2026-06-26T15:03
интервью
сво
крым
украина
владимир зеленский
геннадий алехин
владимир путин
вооруженные силы украины
сбу
пво
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлехинКиевский режим переходит к новому этапу давления и террора. Владимир Зеленский утвердил план "40-дневной операции по принуждению России к прекращению боевых действий", которую должны провести ВСУ и СБУ. В свою очередь Владимир Путин провел заседание Совбеза сразу по двум темам — внутренней безопасности и развитию отношений с ближайшими соседями.- Геннадий Тимофеевич, киевский режим уже беспилотники вглубь страны запускает, по Крыму бьет, Белоруссии угрожает, и небывалую информационную кампанию в духе "Украина добилась переломе в войне" проводит. Есть ли что-то такое, чего противник еще не сделал?- Начнем с Белоруссии. Информационную кампанию Зеленского я комментировать не буду. Разберем чисто военный фактор.Зеленский самостоятельно ничего не предпримет. Наверняка на него давят англосаксы. Если его додавят, он может учинить какую-то вооруженные провокации даже с проникновением ДРГ на белорусскую территорию. Что представляет из себя белорусская армия? Этого не знает никто. Информация в плане численности и вооружений очень скудная. Но самое главное, что она боеспособная.Командный состав подготовлен. Вы же помните, что после известных событий 2023 года командиры "Вагнера", которые прошли горнила многих вооруженных конфликтов, пошли обучать белорусских товарищей. Это уже говорить о том, что Белоруссия давно готовится к различным провокациям и даже началу боевых действий.Более того, во время чеченских кампаний я часто пересекался с выходцами из Белоруссии. Я не могу назвать ни одного из них, который не был бы мотивирован и подготовлен. И вот эта традиция преемственности в подготовке и обучении у них сохранилась. У нас, к сожалению, в некоторых аспектах эта традиция была только на словах.Как именно может выглядеть эта вооруженная провокация против Белоруссии мы не знаем. Но понятно, что Россия не будет стоять в стороне. Сколько у нас проводили совместных учений? Более того, на этих маневрах в первую очередь учитывался фактор современных войны, когда в условиях господства БПЛА боевые действия фактически ведутся малыми группами спецназа.Поэтому я не думаю, что такие вооруженные провокации Украины могут совсем уж застать нас врасплох.- А удары по Крымскому мосту возможны, когда Украина запустит 40 ракет и 1000 дронов, и что-то там повредят?- Вполне возможны. К сожалению, количество ракетно-дроновых ударов по наших территорий увеличиваются. Крымский мост для них – это кость в горле. Угроза высадки на Кинбурнскую косу тоже вполне реальна. ВСУ тут попытаются решить две задачи. Одновременно наносить удары по Крыму и Севастополю и действовать на земле. Конечно, в Крыму сейчас проблемы со светом и топливом. Не скажу, что эта тактика слишком уж эффективна, но противник работает комплексно. Плюс, нагнетается информационная истерия.- Что нам с этим делать, помимо того, чтобы просто беречь голову на фоне информационной истерии?- Нам нужно увеличить активность в небе. Надо наносить мощные ежесуточные удары после тщательной разведки по местам запуска украинских ракет и БПЛА, включая вертолетные площадки подскока и аэродромную инфраструктуру. Такие удары должны быть кратно усилены. Соответствующие средства у нас есть. Что-то появляется новое. Что-то дорабатывается. Правда, к сожалению, еще не придумана антидроновая ПВО. Ее ни у кого нет: ни у нас, ни на Украине. Если мы придумаем ее, дела у нас пойдут гораздо лучше.- Если непосредственно на фронте у нас будут ощутимые успехи, сможет ли это перебить информационный эффект Зеленского от дроновых налетов?- Сможет. Я уже говорил, что наше командование в ближайшее время предпримет нестандартные тактические ходы именно на Харьковском направлении. У нас этот участок недооценивают, считая второстепенным. На самом деле Харьковская область и сам Харьков – это ключевой момент. Он не менее важен, чем Славянско-Краматорская агломерация.- Про Харьков говорят, что это балкон, который угрожает нам фланговым ударом при движении к Днепру как раз со стороны Донбасса.- В том числе. Поэтому наши официальные заявления про буферную зону – это фактически подготовка к операции по ликвидации этого балкона. Задача максимум – блокировать Харьков со всех сторон, оставив ВСУ одну дорогу для выхода в сторону Днепра.- Имеет ли значение цифра Зеленского в 40 дней? Означает ли это, что именно такой срок нам надо продержаться?— Это все информационная лабуда. А почему не 35 дней или 28? Боевые действия продолжатся. Об этом четко сказал Верховный на встрече с выпускниками военных училищ и штурмовиками. И между строк читалось, что мы дойдем туда, куда надо. А во все эти переговоры я не верю. Это дипломатия. На земле все будет продолжаться.Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Подробнее - в материале Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сво, крым, украина, владимир зеленский, геннадий алехин, владимир путин, вооруженные силы украины, сбу, пво, дроны, крымский мост, белоруссия, терроризм, провокация, харьков, украина.ру
Интервью, СВО, Крым, Украина, Владимир Зеленский, Геннадий Алехин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СБУ, ПВО, дроны, Крымский мост, Белоруссия, терроризм, провокация, Харьков, Украина.ру

Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии

13:49 26.06.2026 (обновлено: 15:03 26.06.2026)
 
© Фото : ok.ru/gennady.alekhin / Перейти в фотобанкГеннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин интервью - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : ok.ru/gennady.alekhin
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Нам нужно увеличить активность в небе. Надо наносить мощные ежесуточные удары после тщательной разведки по местам запуска украинских ракет и БПЛА, включая вертолетные площадки подскока и аэродромную инфраструктуру. Такие удары должны быть кратно усилены. Соответствующие средства у нас есть
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Киевский режим переходит к новому этапу давления и террора. Владимир Зеленский утвердил план "40-дневной операции по принуждению России к прекращению боевых действий", которую должны провести ВСУ и СБУ. В свою очередь Владимир Путин провел заседание Совбеза сразу по двум темам — внутренней безопасности и развитию отношений с ближайшими соседями.
- Геннадий Тимофеевич, киевский режим уже беспилотники вглубь страны запускает, по Крыму бьет, Белоруссии угрожает, и небывалую информационную кампанию в духе "Украина добилась переломе в войне" проводит. Есть ли что-то такое, чего противник еще не сделал?
- Начнем с Белоруссии. Информационную кампанию Зеленского я комментировать не буду. Разберем чисто военный фактор.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Зеленский самостоятельно ничего не предпримет. Наверняка на него давят англосаксы. Если его додавят, он может учинить какую-то вооруженные провокации даже с проникновением ДРГ на белорусскую территорию. Что представляет из себя белорусская армия? Этого не знает никто. Информация в плане численности и вооружений очень скудная. Но самое главное, что она боеспособная.
Командный состав подготовлен. Вы же помните, что после известных событий 2023 года командиры "Вагнера", которые прошли горнила многих вооруженных конфликтов, пошли обучать белорусских товарищей. Это уже говорить о том, что Белоруссия давно готовится к различным провокациям и даже началу боевых действий.
Более того, во время чеченских кампаний я часто пересекался с выходцами из Белоруссии. Я не могу назвать ни одного из них, который не был бы мотивирован и подготовлен. И вот эта традиция преемственности в подготовке и обучении у них сохранилась. У нас, к сожалению, в некоторых аспектах эта традиция была только на словах.
Как именно может выглядеть эта вооруженная провокация против Белоруссии мы не знаем. Но понятно, что Россия не будет стоять в стороне. Сколько у нас проводили совместных учений? Более того, на этих маневрах в первую очередь учитывался фактор современных войны, когда в условиях господства БПЛА боевые действия фактически ведутся малыми группами спецназа.
Поэтому я не думаю, что такие вооруженные провокации Украины могут совсем уж застать нас врасплох.
- А удары по Крымскому мосту возможны, когда Украина запустит 40 ракет и 1000 дронов, и что-то там повредят?
- Вполне возможны. К сожалению, количество ракетно-дроновых ударов по наших территорий увеличиваются. Крымский мост для них – это кость в горле. Угроза высадки на Кинбурнскую косу тоже вполне реальна. ВСУ тут попытаются решить две задачи. Одновременно наносить удары по Крыму и Севастополю и действовать на земле. Конечно, в Крыму сейчас проблемы со светом и топливом. Не скажу, что эта тактика слишком уж эффективна, но противник работает комплексно. Плюс, нагнетается информационная истерия.
- Что нам с этим делать, помимо того, чтобы просто беречь голову на фоне информационной истерии?
- Нам нужно увеличить активность в небе. Надо наносить мощные ежесуточные удары после тщательной разведки по местам запуска украинских ракет и БПЛА, включая вертолетные площадки подскока и аэродромную инфраструктуру. Такие удары должны быть кратно усилены. Соответствующие средства у нас есть. Что-то появляется новое. Что-то дорабатывается. Правда, к сожалению, еще не придумана антидроновая ПВО. Ее ни у кого нет: ни у нас, ни на Украине. Если мы придумаем ее, дела у нас пойдут гораздо лучше.
- Если непосредственно на фронте у нас будут ощутимые успехи, сможет ли это перебить информационный эффект Зеленского от дроновых налетов?
- Сможет. Я уже говорил, что наше командование в ближайшее время предпримет нестандартные тактические ходы именно на Харьковском направлении. У нас этот участок недооценивают, считая второстепенным. На самом деле Харьковская область и сам Харьков – это ключевой момент. Он не менее важен, чем Славянско-Краматорская агломерация.
- Про Харьков говорят, что это балкон, который угрожает нам фланговым ударом при движении к Днепру как раз со стороны Донбасса.
- В том числе. Поэтому наши официальные заявления про буферную зону – это фактически подготовка к операции по ликвидации этого балкона. Задача максимум – блокировать Харьков со всех сторон, оставив ВСУ одну дорогу для выхода в сторону Днепра.
- Имеет ли значение цифра Зеленского в 40 дней? Означает ли это, что именно такой срок нам надо продержаться?
— Это все информационная лабуда. А почему не 35 дней или 28? Боевые действия продолжатся. Об этом четко сказал Верховный на встрече с выпускниками военных училищ и штурмовиками. И между строк читалось, что мы дойдем туда, куда надо. А во все эти переговоры я не верю. Это дипломатия. На земле все будет продолжаться.
Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Подробнее - в материале Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России
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ИнтервьюСВОКрымУкраинаВладимир ЗеленскийГеннадий АлехинВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСБУПВОдроныКрымский мостБелоруссиятерроризмпровокацияХарьковУкраина.ру
 
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