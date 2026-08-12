https://ukraina.ru/20260812/ekonomika-ukrainy-i-voyna-eksport-usykhaet-sklady-goryat-tseny-rastut-1082402748.html

Экономика Украины и война: экспорт усыхает, склады горят, цены растут

Экономика Украины и война: экспорт усыхает, склады горят, цены растут - 12.08.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: экспорт усыхает, склады горят, цены растут

Темой номер один начала августа стал логистический кризис. Сначала он затронул морской экспорт, затем, поскольку киевская власть не унималась, перекинулся и на склады. Как следствие, полки в магазинах стали пустеть, а украинские чиновники обратились за помощью к Евросоюзу, предлагая ему оплатить украинские деяния

2026-08-12T06:11

2026-08-12T06:11

2026-08-12T06:11

эксклюзив

украина

россия

румыния

ольга василевская-смаглюк

мид

ес

международный уголовный суд (мус)

toyota prius

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044197221_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_15325745cd59805c0d668a71ff0ba20a.jpg

Европа, заплати!Развивается ситуация с блокадой украинских черноморских портов, а также затруднением судоходства в Азовском море. Военные продолжают взаимные обстрелы судов, на что уже отреагировали другие страны.Во-первых, Турция не несколько дней прекратила выдачу разрешений на транзит через Босфор и Дарданеллы, МИД страны призвал Россию и Украину к деэскалации, а турецкая компания-судовладелец сухогруза Reyhan Sarı готовит иск в МУС против Украины за гибель членов экипажа и повреждение судна.Во-вторых, Bloomberg сообщает о согласии Украины в ответ на требование из Вашингтона прекратить атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и перевозящие казахстанскую нефть танкеры. Перечь последних, по-видимому, будет определяться посредством обмена информации в специализированных контактных группах – Украина согласилась создать их.Из всех возможных мер поддержки аграриям киевская власть предложила лишь льготное кредитование по программе "5–7–9%" (государство компенсирует банкам часть процентной ставки, чтобы предприниматели могли получать кредиты под фиксированные 5%, 7% или 9% годовых), которым они и так могли пользоваться.При этом программу планировали закрыть уже с сентября, освободив средства для финансирования военных потребностей. Поэтому Минагропрод Украины обратилось за помощью к Евросоюзу. От последнего просят грант в 220 миллионов долларов для субсидирования процентной ставки для кредитного портфеля общим объёмом около 4 миллиардов евро.Проще говоря, желая "добить" Россию, которую на Украине и в Евросоюзе видят как колосс на глиняных ногах, Украина создала проблему, преодоление которой теперь предлагают оплатить средствами европейских налогоплательщиков.Гомеопатический экспортПо итогам июля агрохолдинг "Нибулон" экспортировал лишь 60 тысяч тонн зерна из законтрактованных 250 тысяч. И это при том, что в 2022-2023 годах компания вложила в дунайские порты 25 млн долларов, но затем перестала пользоваться перевалкой через Измаил, Килию и Рени — "Большая Одесса" обходилась дешевле.А теперь и при желании возить через Дунай прежние объёмы грузов не получится – река обмелела. Плюс Россия ударила по мосту через Днестр в селе Маяки, заблокировав (правда, менее чем на сутки) движение по трассе Одесса-Рени.Поэтому везут зерновые по железной дороге: в августе среднесуточный объём передачи зерновых через погранпереходы на границе Украины и Румынии вырос до 31 вагона в сутки. Для понимания: в стандартный вагон-хопер помещается около 60 тонн зерна – получается около 56 тысяч тонн в месяц. В вагоны увеличенной ёмкости влезут 90 тонн (около 84 тысяч тонн в месяц).Украино-польскую границу в сутки проходят 27 вагона с зерном, через Венгрию – до 23 вагонов, а через Словакию – до 15 вагонов.Проще говоря, на фоне общего объёма грузов, исчисляемого десятками миллионов тонн, железнодорожный канал экспорта через Румынию позволяет провозить в прямом смысле гомеопатические объёмы продукции. Таким темпами к ноябрю, когда начнётся уборка кукурузы, зерно на Украине хранить придётся в полях, запаковывая его в полимерные рукава.Как следствие, зарубежная пресса пишет о реакции компаний из стран-покупателей продовольствия из России и Украины. Поставки из Черноморского региона обеспечивают порядка четверти мирового потребления пшеницы.Индия, столкнувшись с задержками поставок из России и Украины на срок до 60 дней и ростом цен, ищет альтернативных поставщиков из Южной Америки и пытается заменить подсолнечное масло пальмовым и соевым.Египет, закупающий пшеницу с тендеров, готовится заменить украинские поставки грузами из России, Румынии, Болгарии и других стран. Турция, страна с развитой мукомольной промышленностью, наверняка нарастит закупки российской пшеницы, а украинскую кукурузу заменит зерном из США, Бразилии или Аргентины.Евросоюз свой рынок для украинских поставок открывать не будет, потому что в нём нет согласия по этому вопросу, а Украина стала фактором внутренней политики в Польше.Впрочем, от блокады портов страдает не только экспорт зерна, но и железорудного сырья. С 5 августа простаивают горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) Ferrexpo – имеющихся доступных средств компании хватит примерно до середины сентября.Логистический кризисПолки украинских супермаркетов опустели после ударов ВКС России по складам и терминалам. Впрочем, пустовать полки долго не будут – ретейлеры перестроят снабжение и начнут возить товары в магазины с "колёс", как примерно с 2024 года снабжаются АЗС. По этому пути уже пошли сеть супермаркетов "Новус" и оператор экспресс-перевозок "Новая почта".При этом со снабжением топливом ситуация была сложнее, чем с ударами по складам. Количество нефтебаз ограничено, новые взамен выгоревшим не строят, тогда как склады возводятся достаточно быстро. В небольшой склад можно превратить любое более-менее пригодное для хранения помещение, а промзон на Украине благодаря советской власти хватает.К слову, о продаже топлива. Депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщает о разработке законопроекта о продаже топлива розничным покупателям с мобильных АЗС в прифронтовых районах, где уничтожены стационарные автозаправочные станции. При этом никакой конкретики по контурам правового регулирования нет.Но уничтожение складов не пройдёт бесследно.Во-первых, компенсировать стоимость уничтоженного имущества некому –сгоревшие товары перейдут в разряд убытков. Например, за последние месяцы книгоиздатели потеряли 10 миллионов книг. А просьба соучредителя "Новой почты" Владимира Поперешнюка о налоговых каникулах для предпринимателей, чьё имущество было уничтожено российскими ударами, пока остаётся без ответа.Во-вторых, снабжение с "колёс" обойдётся дороже поставок из распределительных центров, а торговым представителям будет сложнее обрабатывать такие заказы из-за неритмичности поставок. На этом фоне продолжит увеличиваться доля европейского продовольствия на украинском рынке – там целые склады и предсказуемые объёмы производства. К слову, в январе-июне 2026 года Украина импортировала продовольствия на 4,7 миллиардов долларов, что на 8% больше, чем годом ранее, а свыше половины поставок обеспечил Евросоюз.В-третьих, товарный ассортимент сократится, потому что из цепочки поставок выпадут распредцентры, где хранились тысячи наименований продукции. К примеру, Intertop лишился продукции на 450 миллионов гривен, включая как текущие коллекции, так и поступления для грядущего осенне-зимнего сезона.Заодно могут уйти и транснациональные бренды: для некоторых из них удары по складам могут стать последней каплей, переполняющей чашу терпения от украинского рынка. В частности, удар по складу Pumaуничтожил вещей не 12 миллионов евро, склады Toyota и Bosh полностью выгорели.Как следствие, бизнес зафиксирует убытки и переложит их на потребителя, а олигополизованный FMCG-рынок не позволит воспользоваться шансом нарастить свою долю мелким ретейлерам.И ещё немного о ценах. В июле топливо подорожало на 28%, транспортные услуги – на 18,6%, связь стала дороже на 16,5%, образование – на 14,7%, а алкоголь и табачные изделия прибавили 16,2%,. Очевидно, теперь в рост пойдут уже продукты питания.Другие новостиКаждый четвёртый пенсионер на Украине получает пенсию в размере 78 долларов.Азербайджан готов начать поставки природного газа в Украину и использовать украинские ПХГ для хранения топлива.Украина и Армения договорились увеличить на 30% (до 600) квоту универсальных разрешений для международных автомобильных перевозок. Параллельно страны начнут готовить новое соглашение, предусматривающее постепенную либерализацию перевозок.Из-за войны разрушены или повреждены около 15–20% украинских хлебопекарных предприятийМинистерство цифровой трансформации пытается убедить операторов связи обеспечить работу базовых станций в условиях отключения э/э на протяжении нескольких суток. Как видно, при смене министров передачи дел от предшественников сменщикам не происходит, и они пытаются реализовать всё то же, что не удалось сделать ранее, забывая о физических, инфраструктурных и экономических ограничениях.Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Теперь ТЦК будет легче работать и выявлять уклонистов для последующей мобилизации.

https://ukraina.ru/20260804/ukrainskoe-zerno--oruzhie-vashingtona-evropa-proigryvaet-tsenovuyu-voynu-na-svom-pole-1082121772.html

https://ukraina.ru/20260724/bez-eksporta-i-importa-chto-govoryat-na-ukraine-o-posledstviyakh-morskoy-blokady-1081800062.html

https://ukraina.ru/20260810/sgorit-vs-ukraina-vvyazalas-v-voynu-kotoroy-ne-vyderzhit-1082353280.html

https://ukraina.ru/20260807/my-na-krayu-ukrainskiy-biznes--v-panike-posle-rossiyskikh-obstrelov-1082297698.html

украина

россия

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, румыния, ольга василевская-смаглюк, мид, ес, международный уголовный суд (мус), toyota prius