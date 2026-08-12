https://ukraina.ru/20260812/vlast-tsifry-kto-i-zachem-zakazyvaet-ukrainskuyu-sotsiologiyu-1082397495.html

Власть цифры: кто и зачем заказывает украинскую социологию

Власть цифры: кто и зачем заказывает украинскую социологию - 12.08.2026 Украина.ру

Власть цифры: кто и зачем заказывает украинскую социологию

Не так давно две крупнейшие социологические службы Украины – Центр социальных и маркетинговых исследований "СОЦИС" и Социологическая группа "Рейтинг" – внезапно опубликовали электоральные рейтинги. Удивительная особенность: у всех кандидатов рейтинги совпадают (в рамках социологической погрешности), но только в одном случае расходятся на треть

2026-08-12T05:37

2026-08-12T05:37

2026-08-12T05:37

мнения

социология

украина

владимир зеленский

михаил федоров

администрация президента

петр порошенко*

валерий залужный

кирилл буданов*

кмис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074390964_0:104:994:663_1920x0_80_0_0_d4d17a345a9311096acfa924f0c36fb1.jpg

За экс-главкома Валерия Залужного собираются голосовать 21% (по версии "Социса") или 20% (по версии "Рейтинга") активных, то есть собирающихся участвовать в выборах и определившихся с выбором избирателей, за экс-министра Михаила Фёдорова – 13 и 15%, за главу ОП Кирилла Буданова* – 8 и 10%. И только за Владимира Зеленского – 22 и 31% (в обоих случаях это первое место). Разницу в 29% на статистическую погрешность не спишешь.Кроме того, "Социс" опубликовал так называемый голый прогноз (не рассчитанный по специальной методике, а просто результаты опроса активных избирателей) голосования во втором туре – полностью провальный для Зеленского, который проигрывает всем возможным участникам, включая главу собственной канцелярии. "Рейтинг" ничего подобного не публиковал, но мы легко выяснили, что опрос на эту тему проводился – просто данные, судя по всему, были сочтены неподходящими для публикации.Как такое могло получиться? Только одним образом – перед нами фальсификация.Тут вообще надо сказать, что вообще украинские социологи, конечно, не святые, но явными фальсификациями старались не заниматься. Не в силу высоких моральных качеств, а потому что это невыгодно – службе, замазанной в публичных скандалах, не будут давать заказы.Потому, если нужно было опубликовать не имеющие отношения к реальности данные, создавали фирму-однодневку, которая вполне могла опрос и не проводить. А если уж брали данные серьёзной службы, старались опубликовать то, что не ранит сердце заказчика – например, вместо электорального рейтинга давали рейтинг доверия (доверие не обязательно конвертируется в голосование). Или ещё что-то придумывали.Сейчас, однако, ситуация поменялась. И то сказать – на протяжении последних четырёх лет украинские социологи показывали данные, отражающие скорее цены на овёс в Египте XVII века, чем актуальное состояние общественного мнения, отлично зная о зашкаливающих погрешностях (эмоциональная реакция на войну, нарушение выборки в результате эвакуации и мобилизации, опасения ответственности за осуждаемые государством ответы). Видимо, притерпелись к вранью.Впрочем, даже в этих условиях сохраняется определённая "демократия", раз уж публикуются разные данные. Почему так? Никакого секрета – всё дело в заказчике.Социологическая группа "Рейтинг" – относительный новичок на социологическом рынке Украины (зарегистрирована в 2008 году) и имеет сложившуюся репутацию. Организация проводит много исследований и публикует сравнимые данные, что облегчает работу с ними.Как всегда, есть нюанс: организация имеет западноукраинское происхождение. Руководитель "Рейтинга" Алексей Антипович хоть и полтавчанин по месту рождения, но окончил факультет социологии Львовского университета, а его мать – поэтесса, удостоенная премии Симона Петлюры (о существовании премии я узнал из биографии Антиповича).Нет ничего неожиданного в том, что после майдана "Рейтинг" стал придворной службой Администрации президента и партии "Европейская солидарность" при Петре Порошенко**. Неожиданным было то, что группа сохранила своё положение и после выборов 2019 года, зачистки и реформирования АП. Кстати, и Порошенко, и Зеленский на выборах опирались на электорат Юго-Востока, но в услужение взяли западенцев-националистов… Хотя тут, скорее, дело не в политической ориентации, а в готовности прислуживаться."Социс" – организация заслуженная. Собственно, это вообще первая на Украине частная социологическая структура, созданная в 1992 году. Её создатель и руководитель Николай Чурилов – серьёзный академический учёный, доктор социологических наук, в 1988-91 года работал с легендарной Татьяной Заславской – одной из создателей советской социологии.Но, опять же, есть нюанс^ партнёр Чурилова с давних пор (чуть ли с не основания организации) – Игорь Грынив, бывший народный депутат нескольких созывов, политтехнолог, сейчас – в команде Порошенко. Нынешнее исследование тоже осуществлялось с его участием. Порошенко же находится в оппозиции к Зеленскому. Сам победить он не может, но сделать гадость своему партнёру по дуэту на стадионе – запросто."Химичил" ли "Социс" с рейтингом Зеленского или нет, мы не знаем. В принципе, если "Рейтинг" имел мотив завысить показатели Зеленского, то "Социс" имел мотив занизить их.Кстати, с "Социсом" был связан грандиозный скандал. Организация проводила exit-poll (опрос на выходе с избирательных участков) в составе "Национального консорциума" на президентских выборах 2004 года. Два других участника показали победу Виктора Ющенко, а "Социс" – Виктора Януковича. Чурилова тогда обвинили в работе на власть, а "Соцису" не дали завершить работу. Реальные результаты выборов тогда установить не удалось, но они никакого и не интересовали.Третья крупная украинская компания – Киевский международный институт социологии. Кстати, формально он даже старше "Социса" – существует с 1990 года, но как независимая структура состоялся уже в конце 1992 года.Тоже серьёзная организация, во главе которой стоит социолог с мировым именем Владимир Паниотто. Работает КМИС в основном по грантам и прямым заказам западных фондов и структур, в результате чего в определённой степени экстерриториален по отношению к органам власти Украины и может публиковать данные, неугодные Банковой.Нюанс: создан он с опорой на факультет социологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", а это учебное заведение известно своими националистическими настроениями – и среди преподавателей, и среди студентов. "Могилянцы" входили в актив всех майданов, сколько их было с момента создания учебного заведения (и как шутят они сами – ещё и нескольких не бывших).В 2000 году украинский социолог Александр Вишняк опубликовал монографию "Электоральная социология", в которой доказал, в частности, что КМИС в своих исследованиях даёт систематическую ошибку в пользу националистических сил. Правда, с тех пор политический спектр поменялся, так что куда сейчас КМИС сбоит, не особенно понятно.Сейчас КМИС электоральные рейтинги не публиковал – только рейтинг доверия, в котором Зеленский уступает и Залужному, и Буданову, и Фёдорову. Впрочем, именно электоральный рейтинги они сейчас, кажется, и не замеряли вовсе…К этой тройке крупных организаций примыкает социологическая служба Украинского центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова (это такой деятель времён раннего Кучмы – отец нынешнего оппозиционного политика Дмитрия Разумкова).Если кратко: организация серьёзная, работает на гранты, в социологии тоже даёт устойчивое смещение в пользу националистов.Прозападные и пронационалистические симпатии украинских социологов – не случайность, а отражение объективной ситуации в среде украинской гуманитарной интеллигенции, которая в принципе гораздо правее общества.Во всей этой истории самое интересное то, что "Рейтинг" в принципе опубликовал данные предвыборного исследования. Они этого не делали с 2022 года, руководствуясь руководящим нарративом – во время войны выборы не проводятся.Правда, насколько мы знаем, опросы они всё же проводили. Но данные не публиковали – чтобы не вводить во искушение малых сих. А то вдруг украинцы подумают, что выборы будут?Нынешняя мотивация "Рейтинга" и его заказчиков неочевидна. Есть несколько не противоречащих друг другу версий:– в ОП узнали, что "Социс" проводит исследование и получит разгромные для Зеленского данные и решили перебить тему (максимально тупо, но уж как умеют);– Зеленскому надо показать Трампу, что он действительно настроен на переговоры и выборы – вот даже социологию проводит;– Зеленский действительно верит, что осенью ему удастся принудить Россию к миру, а потом, уже в 2027 году, будут выборы (в пользу этой гипотезы говорит то, что полевая фаза заранее запланированного опроса была проведена 5-6 августа – сразу по завершении 4 августа разрекламированного 40-дневной операции по принуждению).Такие вот цифры.* Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.** Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20260725/sotsiologiya-odna-peremoga-i-mnogo-zrad-vladimira-zelenskogo--1081824511.html

https://ukraina.ru/20260810/vyshel-iz-doveriya-novaya-no-ne-strashnaya-problema-zelenskogo--1082356762.html

https://ukraina.ru/20260309/sotsiologicheskoe-bezumie-ukrainy-1076539411.html

https://ukraina.ru/20260811/ukrainskaya-sotsiologiya-zelenskiy-proigryvaet-litsam-partii-voyny-1082398977.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, социология, украина, владимир зеленский, михаил федоров, администрация президента, петр порошенко*, валерий залужный, кирилл буданов*, кмис, рейтинг, выборы