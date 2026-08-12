https://ukraina.ru/20260812/ognevaya-aktivnost-usililas-alekhin-o-nastuplenii-na-vsekh-uchastkakh-kharkovskogo-fronta-1082408580.html

"Огневая активность усилилась": Алехин о наступлении на всех участках Харьковского фронта

"Огневая активность усилилась": Алехин о наступлении на всех участках Харьковского фронта - 12.08.2026 Украина.ру

"Огневая активность усилилась": Алехин о наступлении на всех участках Харьковского фронта

Российские войска наращивают давление на северном участке, ведя бои в Казачьей Лопани и вдоль трассы Белгород — Харьков. Расширяется плацдарм для наступления на Липцы, Слатино и Золочев. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-12T04:15

2026-08-12T04:15

2026-08-12T04:15

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Комментируя общую ситуацию на фронте, Алехин сообщил, что на всех участках Харьковского направления усилилась огневая активность российских войск."На соседнем участке наши штурмовые группы ведут бои в Казачьей Лопани и соседних селах, вдоль автомобильной трассы, соединяющей Белгород и Харьков", — сообщил Алехин.Эксперт отметил, что наращивается и укрепляется плацдарм для дальнейшего наступления в сторону населенных пунктов Липцы, Слатино, Золочев. "Усилилась огневая активность наших войск на всех участках Харьковского фронта", — констатировал собеседник Украина.ру.Алехин также сообщил, что продвижение в этом районе создает угрозу для логистических цепей противника, поскольку трасса Белгород — Харьков является ключевой артерией снабжения украинских группировок на северном участке фронта.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ использовали "Эдельвейс", чтобы удержать северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.

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