"Огневая активность усилилась": Алехин о наступлении на всех участках Харьковского фронта - 12.08.2026 Украина.ру
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"Огневая активность усилилась": Алехин о наступлении на всех участках Харьковского фронта
"Огневая активность усилилась": Алехин о наступлении на всех участках Харьковского фронта - 12.08.2026 Украина.ру
"Огневая активность усилилась": Алехин о наступлении на всех участках Харьковского фронта
Российские войска наращивают давление на северном участке, ведя бои в Казачьей Лопани и вдоль трассы Белгород — Харьков. Расширяется плацдарм для наступления на Липцы, Слатино и Золочев. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-12T04:15
2026-08-12T04:15
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Комментируя общую ситуацию на фронте, Алехин сообщил, что на всех участках Харьковского направления усилилась огневая активность российских войск."На соседнем участке наши штурмовые группы ведут бои в Казачьей Лопани и соседних селах, вдоль автомобильной трассы, соединяющей Белгород и Харьков", — сообщил Алехин.Эксперт отметил, что наращивается и укрепляется плацдарм для дальнейшего наступления в сторону населенных пунктов Липцы, Слатино, Золочев. "Усилилась огневая активность наших войск на всех участках Харьковского фронта", — констатировал собеседник Украина.ру.Алехин также сообщил, что продвижение в этом районе создает угрозу для логистических цепей противника, поскольку трасса Белгород — Харьков является ключевой артерией снабжения украинских группировок на северном участке фронта.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ использовали "Эдельвейс", чтобы удержать северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
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"Огневая активность усилилась": Алехин о наступлении на всех участках Харьковского фронта

04:15 12.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВручение госнаград танкистам в зоне СВО
Вручение госнаград танкистам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российские войска наращивают давление на северном участке, ведя бои в Казачьей Лопани и вдоль трассы Белгород — Харьков. Расширяется плацдарм для наступления на Липцы, Слатино и Золочев. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя общую ситуацию на фронте, Алехин сообщил, что на всех участках Харьковского направления усилилась огневая активность российских войск.
"На соседнем участке наши штурмовые группы ведут бои в Казачьей Лопани и соседних селах, вдоль автомобильной трассы, соединяющей Белгород и Харьков", — сообщил Алехин.
Эксперт отметил, что наращивается и укрепляется плацдарм для дальнейшего наступления в сторону населенных пунктов Липцы, Слатино, Золочев. "Усилилась огневая активность наших войск на всех участках Харьковского фронта", — констатировал собеседник Украина.ру.
Алехин также сообщил, что продвижение в этом районе создает угрозу для логистических цепей противника, поскольку трасса Белгород — Харьков является ключевой артерией снабжения украинских группировок на северном участке фронта.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ использовали "Эдельвейс", чтобы удержать северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
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