Части ВСУ затягиваются в "мешок" под Волчанском — Алехин о разгроме противника - 12.08.2026 Украина.ру
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Части ВСУ затягиваются в "мешок" под Волчанском — Алехин о разгроме противника
Части ВСУ затягиваются в "мешок" под Волчанском — Алехин о разгроме противника - 12.08.2026 Украина.ру
Части ВСУ затягиваются в "мешок" под Волчанском — Алехин о разгроме противника
На северо-востоке Харьковской области для 159-й бригады ВСУ и приданных резервов образуется "мешок". Противник пытается прорваться, но российские войска уничтожают его штурмовые группы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-12T05:00
2026-08-12T05:00
новости
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геннадий алехин
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Комментируя обстановку в Волчанском районе, Алехин сообщил, что северо-восточный участок Харьковской области быстро сжимается. "Северо-восточный угол Харьковской области стремительно сжимается", — заявил Алехин.По информации собеседника Украина.ру, линия населенных пунктов Волоховка — Захаровка — Ивановка стала верхней стенкой мешка. "Именно эта цепочка и стала верхней стенкой мешка, в который сейчас затягиваются подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ и приданные им резервы в северо-восточной части Волчанского района", — пояснил эксперт.Противник силами штурмовой группы 425 отдельного штурмового полка попытался прорваться из образующегося котла. Перемещение противника было своевременно вскрыто и в результате скоротечного боя были уничтожены девять украинских штурмовиков, сообщил Алехин.После этого противник попытался рассредоточиться по лесопосадке, но в бой вступили операторы FPV-дронов, уничтожив еще шестерых вражеских штурмовиков. "В результате комплексного огневого воздействия основная часть живой силы противника была уничтожена", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ использовали "Эдельвейс", чтобы удержать северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в статье Владимира Скачко "Лица хунты. Зачем Зеленский тасует колоду прислужников" на сайте Украина.ру.
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Части ВСУ затягиваются в "мешок" под Волчанском — Алехин о разгроме противника

05:00 12.08.2026
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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На северо-востоке Харьковской области для 159-й бригады ВСУ и приданных резервов образуется "мешок". Противник пытается прорваться, но российские войска уничтожают его штурмовые группы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя обстановку в Волчанском районе, Алехин сообщил, что северо-восточный участок Харьковской области быстро сжимается. "Северо-восточный угол Харьковской области стремительно сжимается", — заявил Алехин.
По информации собеседника Украина.ру, линия населенных пунктов Волоховка — Захаровка — Ивановка стала верхней стенкой мешка. "Именно эта цепочка и стала верхней стенкой мешка, в который сейчас затягиваются подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ и приданные им резервы в северо-восточной части Волчанского района", — пояснил эксперт.
Противник силами штурмовой группы 425 отдельного штурмового полка попытался прорваться из образующегося котла. Перемещение противника было своевременно вскрыто и в результате скоротечного боя были уничтожены девять украинских штурмовиков, сообщил Алехин.
После этого противник попытался рассредоточиться по лесопосадке, но в бой вступили операторы FPV-дронов, уничтожив еще шестерых вражеских штурмовиков. "В результате комплексного огневого воздействия основная часть живой силы противника была уничтожена", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ использовали "Эдельвейс", чтобы удержать северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Украине — в статье Владимира Скачко "Лица хунты. Зачем Зеленский тасует колоду прислужников" на сайте Украина.ру.
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