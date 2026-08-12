https://ukraina.ru/20260812/chasti-vsu-zatyagivayutsya-v-meshok-pod-volchanskom--alekhin-o-razgrome-protivnika-1082408405.html

Части ВСУ затягиваются в "мешок" под Волчанском — Алехин о разгроме противника

Части ВСУ затягиваются в "мешок" под Волчанском — Алехин о разгроме противника - 12.08.2026 Украина.ру

Части ВСУ затягиваются в "мешок" под Волчанском — Алехин о разгроме противника

На северо-востоке Харьковской области для 159-й бригады ВСУ и приданных резервов образуется "мешок". Противник пытается прорваться, но российские войска уничтожают его штурмовые группы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-12T05:00

2026-08-12T05:00

2026-08-12T05:00

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Комментируя обстановку в Волчанском районе, Алехин сообщил, что северо-восточный участок Харьковской области быстро сжимается. "Северо-восточный угол Харьковской области стремительно сжимается", — заявил Алехин.По информации собеседника Украина.ру, линия населенных пунктов Волоховка — Захаровка — Ивановка стала верхней стенкой мешка. "Именно эта цепочка и стала верхней стенкой мешка, в который сейчас затягиваются подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ и приданные им резервы в северо-восточной части Волчанского района", — пояснил эксперт.Противник силами штурмовой группы 425 отдельного штурмового полка попытался прорваться из образующегося котла. Перемещение противника было своевременно вскрыто и в результате скоротечного боя были уничтожены девять украинских штурмовиков, сообщил Алехин.После этого противник попытался рассредоточиться по лесопосадке, но в бой вступили операторы FPV-дронов, уничтожив еще шестерых вражеских штурмовиков. "В результате комплексного огневого воздействия основная часть живой силы противника была уничтожена", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ использовали "Эдельвейс", чтобы удержать северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в статье Владимира Скачко "Лица хунты. Зачем Зеленский тасует колоду прислужников" на сайте Украина.ру.

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