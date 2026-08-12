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В ДНР от атак ВСУ пострадали мирные жители. Больше всего били по Горловке

В ДНР от атак ВСУ пострадали мирные жители. Больше всего били по Горловке - 12.08.2026 Украина.ру

В ДНР от атак ВСУ пострадали мирные жители. Больше всего били по Горловке

В ДНР за прошедшие сутки в результате атак боевиков киевского режима пострадали два мирных жителя. Об этом управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в ночь на 12 августа сообщило в своём телеграма-канале

2026-08-12T03:20

2026-08-12T03:20

2026-08-12T03:22

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Украинские военные ежедневно подвергают приграничные территории России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, атакам БПЛА, ракетным ударам и артиллерийским обстрелам."С 00:00 11.08.2026 по 00:00 12.08.2026 года 27 фактов вооруженных атак ВФУ [вооруженные формирования Украины]. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц", – говорится в сообщении управления.Отмечается, что самым опасным оставалось Горловское направление, на котором было зафиксировано 19 атак. По две атаки произошли на Волновахском и Новосёлковском направлениях. По одной – на Донецком, Макеевском, Мариупольском и Енакиевском направлениях.В ведомстве уточнили, что за сутки были повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, пять жилых домостроений, грузовые автомобили и спецтехника МЧС.Кроме того, стали известны дополнительные сведения о ранении гражданского лица 10 августа в Макеевке.Ранее сообщалось, что 10 августа в Донецке при атаке украинского беспилотника на АЗС погиб водитель грузовика.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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