Васильев о тайных целях Вашингтона: США готовят наземную операцию на Ближнем Востоке - 12.08.2026 Украина.ру
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Васильев о тайных целях Вашингтона: США готовят наземную операцию на Ближнем Востоке
Васильев о тайных целях Вашингтона: США готовят наземную операцию на Ближнем Востоке - 12.08.2026 Украина.ру
Васильев о тайных целях Вашингтона: США готовят наземную операцию на Ближнем Востоке
США всерьез рассматривают наземную операцию на Ближнем Востоке. Обсуждаются варианты от масштабного вторжения до рейда за ядерными материалами Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2026-08-12T04:45
2026-08-12T04:45
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Отвечая на вопрос о том, какие именно варианты военной операции рассматриваются, эксперт сообщил, что военные считают наземную операцию неизбежной."Военные говорят: если всерьез рассчитывать на продолжение боевых действий, без наземной операции не обойтись. Вопрос только в ее форме. Это может быть масштабное вторжение либо установление контроля над ключевыми объектами, городами и транспортными узлами", — заявил публицист.Среди обсуждаемых вариантов — рейд за ядерными материалами Тегерана. Обсуждался и специальный рейд с целью захвата ядерных материалов, в частности — запасов обогащенного урана, находящихся у Ирана, отметил эксперт.Также, по его словам, рассматривается использование арабских союзников для провокации внутреннего конфликта. "Есть и другие идеи: например, использовать вооруженные силы или контингенты стран Персидского залива, задействовать арабские подразделения, попытаться столкнуть суннитов и шиитов и тем самым продлить конфликт", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года" на сайте Украина.ру.Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США, в которой особое внимание уделяется возможному применению тактического оружия пониженной дальности в случае региональной войны с Россией или Китаем. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
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Васильев о тайных целях Вашингтона: США готовят наземную операцию на Ближнем Востоке

04:45 12.08.2026
 
© X / U.S. Central Command
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© X / U.S. Central Command
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США всерьез рассматривают наземную операцию на Ближнем Востоке. Обсуждаются варианты от масштабного вторжения до рейда за ядерными материалами Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
Отвечая на вопрос о том, какие именно варианты военной операции рассматриваются, эксперт сообщил, что военные считают наземную операцию неизбежной.
"Военные говорят: если всерьез рассчитывать на продолжение боевых действий, без наземной операции не обойтись. Вопрос только в ее форме. Это может быть масштабное вторжение либо установление контроля над ключевыми объектами, городами и транспортными узлами", — заявил публицист.
Среди обсуждаемых вариантов — рейд за ядерными материалами Тегерана. Обсуждался и специальный рейд с целью захвата ядерных материалов, в частности — запасов обогащенного урана, находящихся у Ирана, отметил эксперт.
Также, по его словам, рассматривается использование арабских союзников для провокации внутреннего конфликта. "Есть и другие идеи: например, использовать вооруженные силы или контингенты стран Персидского залива, задействовать арабские подразделения, попытаться столкнуть суннитов и шиитов и тем самым продлить конфликт", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года" на сайте Украина.ру.
Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США, в которой особое внимание уделяется возможному применению тактического оружия пониженной дальности в случае региональной войны с Россией или Китаем. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
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