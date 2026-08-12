https://ukraina.ru/20260812/stalnoy-dikobraz-sdokh-zapad-priznal-chto-posle-blokady-odessy-vsya-strategiya-pobedy-ukrainy-rukhnula-1082407496.html

Стальной дикобраз сдох: Запад признал, что после блокады Одессы вся стратегия победы Украины рухнула

Стальной дикобраз сдох: Запад признал, что после блокады Одессы вся стратегия победы Украины рухнула - 12.08.2026 Украина.ру

Стальной дикобраз сдох: Запад признал, что после блокады Одессы вся стратегия победы Украины рухнула

Последние действия по "санитарной изоляции" российскими войсками Украины от Чёрного моря многими были восприняты как удачный "ответ на" — то есть удары возмездия. Но на самом деле ситуация представляет собой не эпизод в скандинавской саге по перетягиванию каната: это предвестник необратимого перелома в конфликте в целом

2026-08-12T04:47

2026-08-12T04:47

2026-08-12T04:47

мнения

украина

россия

запад

владимир зеленский

владимир путин

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046827919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_205860f23e1dac40e6744dc35bcdf08d.jpg

Большинство комментаторов с обеих сторон фокусируются на обстановке здесь и сейчас: морское грузовое судоходство Украины по факту остановлено; экономика несёт огромные убытки (две трети валютных поступлений Украины – экспорт агропродукции, руды и металлов, из которых 90% шло через черноморские порты); альтернативные маршруты физически не могут «переварить» выпавший объём.Итог: у Украины меньше денег, одновременно застопорилась военная логистика, и дела на фронте пошли заметно хуже.Но есть и более широкая картина, которая говорит, что дело далеко не только в экономике, логистике и Одессе.Напомним, в начале 2025 года Евросоюз обнародовал стратегию по превращению Украины в «стального дикобраза», которую изначально выдвинула глава европейской дипломатии, наша любимица Кая Каллас.Вкратце концепция заключается в следующем: до зубов вооружить Украину и одновременно профинансировать и развить украинскую военную промышленность до такой степени, чтобы «обеспечить исход конфликта в интересах Украины» и «исключить возможность последующих атак».В результате у Украины должна была появиться большая армия, вооружённая самым современным оружием (большей частью своего производства) и мощная военная экономика, благодаря которым «Путин и помыслить не сможет, чтобы опять напасть на Украину».На самом деле планировалось превратить горячую войну в вечный замороженный конфликт, невыгодный России, и выгодный Западу.Но что-то случилось (как всегда): натянуть стального дикобраза на украинский глобус не удалось.Интересно, что первым на этот счет подробно и прямо высказалось американское издание Responsible Statecraft, которое 10 августа вышло с объёмным материалом под названием «Блокирование одесских портов может означать мрачный поворотный момент в войне».Речь идёт о том, что всего за несколько недель на Украине сложилась новая «мрачная реальность»: Россия продемонстрировала, что ей не нужно завоёвывать и захватывать всё черноморское побережье Украины, чтобы фактически лишить страну выхода к морю — достаточно лишь перекрыть доступ к ключевому важному портовому комплексу Одессы, что Россия и сделала весьма эффективно.При этом главным триггером коренного изменения обстановки стала объявленная в конце июня Украиной «40-дневная операция по принуждению России к миру», когда были нанесены удары по ряду объектов торговой логистики и теплоэнергетического комплекса, а также по сугубо гражданским объектам, где были убиты обычные люди.По мнению авторов издания, это позволило нивелировать критику «гуманитарной блокады» Россией Чёрного моря, потому что обострение спровоцировала именно Украина, и развязало руки Кремлю, который принял вызов Зеленского по поводу «тотальной воздушной войны», где у России — значительно больше козырей.Теперь концепция «стального дикобраза» рушится на глазах: если Россия продолжит воздушные и ракетные удары, лишая Украину доступа к портовой инфраструктуре, это помешает дальнейшему восстановлению страны и укреплению её экономики.Удары российской армии показали, что Киев ошибся, считая, что у него есть вечный безопасный тыл в виде Европы – и теперь под ударами цели в любой точке страны, вплоть до пограничных переходов со странами Евросоюза.Это означает, что теперь бессмысленно думать о новых (и старых) производствах, так как инвесторы не станут рисковать сотнями миллиардов долларов, если российские ракеты и бомбы смогут уничтожить любой объект за считанные часы. Это значит, что и без того хилая экономика Украины под ударами достаточно скоро превратится в руины.Иными словами, без выхода к морю Украина лишается экономической базы и превращается в нежизнеспособное, зависимое образование: западные вливания близки к пределу, и в долгосрочной перспективе Украина превращается в failed state – территорию без устойчивой экономики, полностью зависящую от внешнего кормления – и это вечное и токсичное бремя коллективный Запад взять на себя очевидно не готов.Как пишет издание Time, если блокада продлится, Россия окончательно перекроет критически важный источник валютных поступлений Украины и значительно усилит «переговорный рычаг».Но нужно товарищей немного разочаровать: теперь речь идёт уже не просто о принуждении Киева к мирным переговорам, потому что этот поезд ушёл. Теперь вопрос стоит так: лишив Украину моря, Россия разрушает фундаментальные условия существования государства, а никакое количество ПВО и артиллерии этого не компенсирует: продолжение военной накачки киевского режима без решения проблемы морской изоляции лишь затягивает его агонию.В свою очередь ресурс Al Jazeera подводит под ситуацией жирную черту: «Российский президент демонстрирует ту беспощадную последовательность, которая характеризовала российский подход к этому конфликту с самого его начала. Чем дольше Украина сопротивляется, тем больший ущерб она несёт. Любая попытка эскалации, которая ощутимо наносит вред России, вызывает ответ ещё большей силы. … Киев оказался перед неприемлемым выбором: продолжать войну и столкнуться с катастрофическими разрушениями, либо вести переговоры о мире — на условиях Путина».Мы вас предупреждали – и теперь пути назад нет.

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

https://ukraina.ru/20260810/dve-strategii-i-edinaya-tsel-zapada-na-ukrainskom-napravlenii--1082350937.html

https://ukraina.ru/20260811/ukraina-mozhet-poteryat-do-15-milliardov-dollarov-iz-za-blokady-odesskikh-portov-1082405725.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, украина, россия, запад, владимир зеленский, владимир путин, ес