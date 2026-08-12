Стальной дикобраз сдох: Запад признал, что после блокады Одессы вся стратегия победы Украины рухнула - 12.08.2026 Украина.ру
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Стальной дикобраз сдох: Запад признал, что после блокады Одессы вся стратегия победы Украины рухнула
Стальной дикобраз сдох: Запад признал, что после блокады Одессы вся стратегия победы Украины рухнула - 12.08.2026 Украина.ру
Стальной дикобраз сдох: Запад признал, что после блокады Одессы вся стратегия победы Украины рухнула
Последние действия по "санитарной изоляции" российскими войсками Украины от Чёрного моря многими были восприняты как удачный "ответ на" — то есть удары возмездия. Но на самом деле ситуация представляет собой не эпизод в скандинавской саге по перетягиванию каната: это предвестник необратимого перелома в конфликте в целом
2026-08-12T04:47
2026-08-12T04:47
мнения
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ес
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Большинство комментаторов с обеих сторон фокусируются на обстановке здесь и сейчас: морское грузовое судоходство Украины по факту остановлено; экономика несёт огромные убытки (две трети валютных поступлений Украины – экспорт агропродукции, руды и металлов, из которых 90% шло через черноморские порты); альтернативные маршруты физически не могут «переварить» выпавший объём.Итог: у Украины меньше денег, одновременно застопорилась военная логистика, и дела на фронте пошли заметно хуже.Но есть и более широкая картина, которая говорит, что дело далеко не только в экономике, логистике и Одессе.Напомним, в начале 2025 года Евросоюз обнародовал стратегию по превращению Украины в «стального дикобраза», которую изначально выдвинула глава европейской дипломатии, наша любимица Кая Каллас.Вкратце концепция заключается в следующем: до зубов вооружить Украину и одновременно профинансировать и развить украинскую военную промышленность до такой степени, чтобы «обеспечить исход конфликта в интересах Украины» и «исключить возможность последующих атак».В результате у Украины должна была появиться большая армия, вооружённая самым современным оружием (большей частью своего производства) и мощная военная экономика, благодаря которым «Путин и помыслить не сможет, чтобы опять напасть на Украину».На самом деле планировалось превратить горячую войну в&nbsp;вечный замороженный конфликт, невыгодный России, и выгодный Западу.Но что-то случилось (как всегда): натянуть стального дикобраза на украинский глобус не удалось.Интересно, что первым на этот счет подробно и прямо высказалось американское издание Responsible Statecraft, которое 10 августа вышло с объёмным материалом под названием «Блокирование одесских портов может означать мрачный поворотный момент в войне».Речь идёт о том, что всего за&nbsp;несколько недель на&nbsp;Украине сложилась новая «мрачная реальность»: Россия продемонстрировала, что ей&nbsp;не&nbsp;нужно завоёвывать и&nbsp;захватывать всё черноморское побережье Украины, чтобы фактически лишить страну выхода к&nbsp;морю — достаточно лишь перекрыть доступ к&nbsp;ключевому важному портовому комплексу Одессы, что Россия и&nbsp;сделала весьма эффективно.При этом главным триггером коренного изменения обстановки стала объявленная в&nbsp;конце июня Украиной «40-дневная операция по принуждению России к миру», когда были нанесены удары по ряду объектов торговой логистики и теплоэнергетического комплекса, а также по сугубо гражданским объектам, где были убиты обычные люди.По мнению авторов издания, это позволило нивелировать критику «гуманитарной блокады» Россией Чёрного моря, потому что обострение спровоцировала именно Украина, и развязало руки Кремлю, который принял вызов Зеленского по поводу «тотальной воздушной войны», где у России — значительно больше козырей.Теперь концепция «стального дикобраза» рушится на глазах: если Россия продолжит воздушные и&nbsp;ракетные удары, лишая Украину доступа к&nbsp;портовой инфраструктуре, это помешает дальнейшему восстановлению страны и&nbsp;укреплению её&nbsp;экономики.Удары российской армии показали, что Киев ошибся, считая, что у него есть вечный безопасный тыл в виде Европы – и теперь под ударами цели в любой точке страны, вплоть до пограничных переходов со странами Евросоюза.Это означает, что теперь бессмысленно думать о новых (и старых) производствах, так как инвесторы не&nbsp;станут рисковать сотнями миллиардов долларов, если российские ракеты и&nbsp;бомбы смогут уничтожить любой объект за&nbsp;считанные часы. Это значит, что и без того хилая экономика Украины под ударами достаточно скоро превратится в руины.Иными словами, без выхода к морю Украина лишается экономической базы и превращается в нежизнеспособное, зависимое образование: западные вливания близки к пределу, и в долгосрочной перспективе Украина превращается в failed state – территорию без устойчивой экономики, полностью зависящую от внешнего кормления – и это вечное и токсичное бремя коллективный Запад взять на себя очевидно не готов.Как пишет издание Time, если блокада продлится, Россия окончательно перекроет критически важный источник валютных поступлений Украины и значительно усилит «переговорный рычаг».Но нужно товарищей немного разочаровать: теперь речь идёт уже не просто о принуждении Киева к мирным переговорам, потому что этот поезд ушёл. Теперь вопрос стоит так: лишив Украину моря, Россия разрушает фундаментальные условия существования государства, а никакое количество ПВО и артиллерии этого не компенсирует: продолжение военной накачки киевского режима без решения проблемы морской изоляции лишь затягивает его агонию.В свою очередь ресурс Al Jazeera подводит под ситуацией жирную черту: «Российский президент демонстрирует ту беспощадную последовательность, которая характеризовала российский подход к этому конфликту с самого его начала. Чем дольше Украина сопротивляется, тем больший ущерб она несёт. Любая попытка эскалации, которая ощутимо наносит вред России, вызывает ответ ещё большей силы. … Киев оказался перед неприемлемым выбором: продолжать войну и столкнуться с катастрофическими разрушениями, либо вести переговоры о мире — на условиях Путина».Мы вас предупреждали – и теперь пути назад нет.
https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html
https://ukraina.ru/20260810/dve-strategii-i-edinaya-tsel-zapada-na-ukrainskom-napravlenii--1082350937.html
https://ukraina.ru/20260811/ukraina-mozhet-poteryat-do-15-milliardov-dollarov-iz-za-blokady-odesskikh-portov-1082405725.html
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Кирилл Стрельников
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, россия, запад, владимир зеленский, владимир путин, ес
Мнения, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС

Стальной дикобраз сдох: Запад признал, что после блокады Одессы вся стратегия победы Украины рухнула

04:47 12.08.2026
 
© ФотоУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
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Кирилл Стрельников авторы
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
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Последние действия по "санитарной изоляции" российскими войсками Украины от Чёрного моря многими были восприняты как удачный "ответ на" — то есть удары возмездия. Но на самом деле ситуация представляет собой не эпизод в скандинавской саге по перетягиванию каната: это предвестник необратимого перелома в конфликте в целом
Большинство комментаторов с обеих сторон фокусируются на обстановке здесь и сейчас: морское грузовое судоходство Украины по факту остановлено; экономика несёт огромные убытки (две трети валютных поступлений Украины – экспорт агропродукции, руды и металлов, из которых 90% шло через черноморские порты); альтернативные маршруты физически не могут «переварить» выпавший объём.
Итог: у Украины меньше денег, одновременно застопорилась военная логистика, и дела на фронте пошли заметно хуже.
Но есть и более широкая картина, которая говорит, что дело далеко не только в экономике, логистике и Одессе.
Напомним, в начале 2025 года Евросоюз обнародовал стратегию по превращению Украины в «стального дикобраза», которую изначально выдвинула глава европейской дипломатии, наша любимица Кая Каллас.
Вкратце концепция заключается в следующем: до зубов вооружить Украину и одновременно профинансировать и развить украинскую военную промышленность до такой степени, чтобы «обеспечить исход конфликта в интересах Украины» и «исключить возможность последующих атак».
В результате у Украины должна была появиться большая армия, вооружённая самым современным оружием (большей частью своего производства) и мощная военная экономика, благодаря которым «Путин и помыслить не сможет, чтобы опять напасть на Украину».
Кирилл Стрельников - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
12 января, 15:59
Кирилл Стрельников: кто онПолитический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.
На самом деле планировалось превратить горячую войну в вечный замороженный конфликт, невыгодный России, и выгодный Западу.
Но что-то случилось (как всегда): натянуть стального дикобраза на украинский глобус не удалось.
Интересно, что первым на этот счет подробно и прямо высказалось американское издание Responsible Statecraft, которое 10 августа вышло с объёмным материалом под названием «Блокирование одесских портов может означать мрачный поворотный момент в войне».
Речь идёт о том, что всего за несколько недель на Украине сложилась новая «мрачная реальность»: Россия продемонстрировала, что ей не нужно завоёвывать и захватывать всё черноморское побережье Украины, чтобы фактически лишить страну выхода к морю — достаточно лишь перекрыть доступ к ключевому важному портовому комплексу Одессы, что Россия и сделала весьма эффективно.
При этом главным триггером коренного изменения обстановки стала объявленная в конце июня Украиной «40-дневная операция по принуждению России к миру», когда были нанесены удары по ряду объектов торговой логистики и теплоэнергетического комплекса, а также по сугубо гражданским объектам, где были убиты обычные люди.
По мнению авторов издания, это позволило нивелировать критику «гуманитарной блокады» Россией Чёрного моря, потому что обострение спровоцировала именно Украина, и развязало руки Кремлю, который принял вызов Зеленского по поводу «тотальной воздушной войны», где у России — значительно больше козырей.
Теперь концепция «стального дикобраза» рушится на глазах: если Россия продолжит воздушные и ракетные удары, лишая Украину доступа к портовой инфраструктуре, это помешает дальнейшему восстановлению страны и укреплению её экономики.
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
10 августа, 12:39
Две стратегии и единая цель Запада на украинском направлении Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции, поставил под сомнение план истощения России, заявив агентству "Анадолу", что в критической ситуации Москва может применить ядерное оружие. Турецкий демарш весьма серьёзен
Удары российской армии показали, что Киев ошибся, считая, что у него есть вечный безопасный тыл в виде Европы – и теперь под ударами цели в любой точке страны, вплоть до пограничных переходов со странами Евросоюза.
Это означает, что теперь бессмысленно думать о новых (и старых) производствах, так как инвесторы не станут рисковать сотнями миллиардов долларов, если российские ракеты и бомбы смогут уничтожить любой объект за считанные часы. Это значит, что и без того хилая экономика Украины под ударами достаточно скоро превратится в руины.
Иными словами, без выхода к морю Украина лишается экономической базы и превращается в нежизнеспособное, зависимое образование: западные вливания близки к пределу, и в долгосрочной перспективе Украина превращается в failed state – территорию без устойчивой экономики, полностью зависящую от внешнего кормления – и это вечное и токсичное бремя коллективный Запад взять на себя очевидно не готов.
Как пишет издание Time, если блокада продлится, Россия окончательно перекроет критически важный источник валютных поступлений Украины и значительно усилит «переговорный рычаг».
Но нужно товарищей немного разочаровать: теперь речь идёт уже не просто о принуждении Киева к мирным переговорам, потому что этот поезд ушёл. Теперь вопрос стоит так: лишив Украину моря, Россия разрушает фундаментальные условия существования государства, а никакое количество ПВО и артиллерии этого не компенсирует: продолжение военной накачки киевского режима без решения проблемы морской изоляции лишь затягивает его агонию.
Ракетный эсминец США Дональд Кук вошел в порт Одессы - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
Вчера, 20:28
Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов — экономистИз-за блокады одесских портов Украина может потерять до 15 миллиардов долларов экспортной выручки. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру
В свою очередь ресурс Al Jazeera подводит под ситуацией жирную черту: «Российский президент демонстрирует ту беспощадную последовательность, которая характеризовала российский подход к этому конфликту с самого его начала. Чем дольше Украина сопротивляется, тем больший ущерб она несёт. Любая попытка эскалации, которая ощутимо наносит вред России, вызывает ответ ещё большей силы. … Киев оказался перед неприемлемым выбором: продолжать войну и столкнуться с катастрофическими разрушениями, либо вести переговоры о мире — на условиях Путина».
Мы вас предупреждали – и теперь пути назад нет.
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