https://ukraina.ru/20260812/aleksandr-polischuk-vsu-pytayutsya-vbit-klin-mezhdu-gruppirovkami-vostok-i-tsentr-chtoby-uderzhat-donbass-1082401823.html

Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс

Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс - 12.08.2026 Украина.ру

Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс

Новый главком ВСУ Драпатый опасен своей непредсказуемостью. Он не классик, как Залужный, и способен организовать любой контрудар или наступление по наитию, потому что чувствует, что здесь и сейчас может что-то получиться. Если мы в своих боевых порядках все сделаем четко, и разведка вовремя вскроет фокусы Драпатого, ничего у него не получится.

2026-08-12T06:30

2026-08-12T06:30

2026-08-12T11:57

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор научных работ о малоизвестных операциях Второй мировой войны Александр Полищук.На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что командовать группировкой войск "Центр" будет генерал-полковник Андрей Иванаев. По его словам, группировка "Центр" - одно из подразделений, решает наиболее важные и ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. - Александр, почему именно группировка "Центр" потребовала замены командующего? Доброполье, в окрестностях которого ведет бои "Центр", теперь можно назвать краеугольным камнем обороны ВСУ?- Давайте сначала рассмотрим персоналии – бывший командующий группировки "Восток" генерал-полковник Иванаев Андрей СергеевичЧто касается его боевого опыта, то на СВО он вечный командующий 20-й гвардейской армией с самого начала боев до конца 2022 года. В ноябре 2024 года назначен командующим группировкой "Восток". Группировка ведет боевые действия на территории ДНР и Запорожской области. Для интересующихся есть одна неразгаданная загадка - чем занимался генерал Иванаев с января 2023 до своего назначения командующим группировки "Восток" в ноябре 2024 года, особенно учитывая события у села Долгенькое в ноябре 2022 года, после которых он и был видимо пропал с должности.Добавим сразу, что как командующий группировки "Восток" генерал Иванаев очень крут, и даже если все соседи стоят, такие как Теплинский и его "Днепр", то Иванаев все равно идет вперед. Если уходить в ассоциации, то для меня генерал Иванаев – это наш маршал Конев. Такой же тяжелый начальный период войны и потом рост таланта и полководческого мастерства с соответствующим карьерным ростом и наградами. 5 августа он стал командующим группировки "Центр".Причина назначения в том, что ВСУ планомерно пытается вбить клин между "Востоком" и "Центром" - наши проблемы в районе Поддубное и Зеленый Гай тому подтверждение. По уму проблемы в районе Зеленого Гая и Поддубное должен был взять на себя Солодчук, так как в виду "остановившегося" Теплинского, у Иванаева немало проблем на Ореховском направлении, видимо, этого не произошло.Поэтому в данной ситуации вариантов может быть два: либо выделить оперативную группу ответственную за стык "Востока" и "Центра", либо назначить командующих на обе группировки, которые будут понимать друг друга лучше. Возможно, вскоре последует перенос усилий с Ореховского направления на кризисный участок, а Теплинскому предложат "отличиться" на Запорожском направлении либо оставить пост.- Обращает на себя внимание то, что Денис Лямин, который до этого служил начальником штаба группировки "Центр", назначен командующим силами беспилотных систем. Пётр Болгарев, который теперь будет командовать "Востоком" служил начальником штаба у Иванаева. Насколько эффективна практика назначения начальников штабов на командные должности?- Лямин Денис Игоревич — это очень интересное кадровое решение. На СВО он лично успел покомандовать 58-й армией (июль – октябрь 2023) перед тем, как стать начальником штаба группировки "Центр".С 5 августа 2026 года генерал-полковник Денис Лямин является командующим Войсками беспилотных систем (начальником управления ВБС ВС РФ).Владимир Путин, объявляя о назначении, назвал Лямина "одним из наиболее квалифицированных специалистов" в этой сфере. Лямин сменил подполковника Ваганова, который не имел академического военного образования. Лямин в 47 лет - в звании генерал-полковник. Молод, перспективен, "мозги свежие" – будем надеяться, что это наш качественный ответ "Мадяру".Кстати, у Лямина не простая судьба - именно он принимал 58-ю армию в период украинского "контрнаступа", так что с нервами у Дениса Игоревича все в порядке.И он же передавал 58-ю армию генералу Сергею Медведеву, который вскоре стал командующим группировки "Юг". Также выходцами из 58-й армии являются генералы Кузовлев ("Запад") и Никифоров ("Север"). Да и с "Центром" и с "Востоком" у Лямина все должно быть хорошо с учетом того, что его меняли не как ни справившегося, а повысили и доверили большое дело.Так что взаимодействие между ВБС и группировками на СВО будет наилучшее, тем более мужики-то молодые - на войне выросшие. Что касается генерал-лейтенанта Болгарева Петра Николаевича, то на СВО он лично успел покомандовать 29-й и 5-й общевойсковыми армиями перед тем, как стать начальником штаба группировки "Восток". Сейчас он командующий группировки "Восток" и является ио командующего Восточным военным округом.Напомню, что наши два крупнейших полководца, такие как Ватутин и Толбухин выросли как раз из штабных и прекрасно показали себя в годы войны, так что у генерала Болгарева, есть отличный шанс проявить себя не только у карты, но и на поле боя, выйдя из тени генерала Иванаева.- Недавнее назначение Драпатого на должность главкома ВСУ это политическое решение, то есть Зеленский ставит лояльных командиров на главные посты? Как вы оцениваете Драпатого как военачальника?- Драпатый опасен своей неожиданностью в том плане, что он не классик, как Залужный и способен организовать любой контрудар или наступление по наитию, потому что чувствует, что здесь и сейчас может что-то получиться.Если мы в своих боевых порядках все сделаем четко, и разведка вовремя вскроет фокусы Драпатого, ничего у него не получится. Плюс пока от него только один - он тасует командиров, что нам на руку – чем хуже командир знает свое подразделение, и чем меньше бойцы доверяют своему командиру, тем нам лучше.- Путин объявил, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках, на должность назначен Валерий Солодчук. Почему был сделан выбор в пользу единоначалия в службах тыла?- Солодчук Валерий Николаевич. На СВО он лично успел покомандовать 36-й общевойсковой армией, затем ушел в академию и вернулся сначала в Ленинградский, а потом в Центральный округа. В 2024 году возглавил группировку "Курск", которая занималась освобождением Курской области. В феврале 2025 года Солодчук стал генерал-полковником. В мае того же года он был назначен командующим Центральным военным округом и группировкой войск "Центр" в зоне СВО.Как сообщили в Минобороны РФ, Солодчук по решению Белоусова будет отвечать за "организацию тылового обеспечения войск". Замминистра обороны Александр Санчик, управлявший материально-техническим обеспечением вооруженных сил, станет ответственным за "организацию заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск".Заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение вооруженных сил, будет курировать "вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники". В ведомстве подчеркнули, что эти изменения направлены на "совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск". Система усложняется, ибо круг задач перед военными, в ходе СВО все шире и шире.- Гендиректор "Уралдронзавода", который производит дроны "Упырь", Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва машины. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Почему нельзя обеспечить надежную госохрану руководству предприятий ВПК? Нехватка кадров в таких службах?- Генерала Ватутина толпа народу охраняли, а один случай автоматчик неудачно попал и все, генерала армии Черняховского вообще убило случайным осколком. Военкоры и журналисты обвиняют народ что не все еще прониклись духом СВО и у многих ветер в голове. Люди такого уровня, как директора оборонных предприятий, должны и сами заботиться о своей охране не жалеть денег на проверки, на сканеры, на осмотры машины.

https://ukraina.ru/20260810/1082364481.html

https://ukraina.ru/20260806/1082254350.html

https://ukraina.ru/20260811/kolumbiyskie-narkomany-i-otechestvennye-dusheguby-dve-nadezhdy-ukrainskoy-armii-1082393832.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, донецкая народная республика, владимир путин, доброполье, александр полищук, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру