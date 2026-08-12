"ВСУ будут воевать, пока есть топливо": Ищенко объяснил, грозит ли Украине зимний коллапс - 12.08.2026 Украина.ру
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"ВСУ будут воевать, пока есть топливо": Ищенко объяснил, грозит ли Украине зимний коллапс
"ВСУ будут воевать, пока есть топливо": Ищенко объяснил, грозит ли Украине зимний коллапс - 12.08.2026 Украина.ру
"ВСУ будут воевать, пока есть топливо": Ищенко объяснил, грозит ли Украине зимний коллапс
Суровая зима не остановит Украину — ВСУ будут воевать, пока есть топливо и солдаты. Блокировка портов и удары по АЗС облегчают работу российской армии, но решающее слово — за действиями на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2026-08-12T05:45
2026-08-12T05:45
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Отвечая на вопрос о том, как зимние трудности повлияют на устойчивость Украины и боеспособность ВСУ, эксперт заявил, что коммунальные проблемы не останавливают армии.Ищенко напомнил, что люди выживали и в более суровых условиях. "Даже если все выключится, люди и не такое переживали. В 90-е годы в Тбилиси вырубили все деревья, из окон торчали трубы буржуек. Но Грузия до сих пор жива", — отметил он.По словам Ищенко, для Украины ключевой вопрос заключается не в том, будут ли её граждане сжигать книги или паркет для обогрева жилья, а в том, смогут ли они найти топливо для заправки танков, и он полагает, что они его, скорее всего, найдут.Политолог также пояснил, что ВСУ прекратят боевые действия только в том случае, если у них не останется солдат для удержания фронта. Он отметил, что отключение электричества, хотя и снижает моральный дух населения, не выводит армию из борьбы, и подчеркнул, что в истории ещё ни одну страну не удалось победить с помощью коммунальных проблем.По мнению Ищенко, удары по портам и АЗС помогают России, но не заменяют главного. "Да, блокировка портов, уничтожение АЗС облегчает действия вооружённых сил. Но первично здесь не проблемы мирного населения, а действия Вооруженных сил России", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
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"ВСУ будут воевать, пока есть топливо": Ищенко объяснил, грозит ли Украине зимний коллапс

05:45 12.08.2026
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Суровая зима не остановит Украину — ВСУ будут воевать, пока есть топливо и солдаты. Блокировка портов и удары по АЗС облегчают работу российской армии, но решающее слово — за действиями на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, как зимние трудности повлияют на устойчивость Украины и боеспособность ВСУ, эксперт заявил, что коммунальные проблемы не останавливают армии.
Ищенко напомнил, что люди выживали и в более суровых условиях. "Даже если все выключится, люди и не такое переживали. В 90-е годы в Тбилиси вырубили все деревья, из окон торчали трубы буржуек. Но Грузия до сих пор жива", — отметил он.
По словам Ищенко, для Украины ключевой вопрос заключается не в том, будут ли её граждане сжигать книги или паркет для обогрева жилья, а в том, смогут ли они найти топливо для заправки танков, и он полагает, что они его, скорее всего, найдут.
Политолог также пояснил, что ВСУ прекратят боевые действия только в том случае, если у них не останется солдат для удержания фронта. Он отметил, что отключение электричества, хотя и снижает моральный дух населения, не выводит армию из борьбы, и подчеркнул, что в истории ещё ни одну страну не удалось победить с помощью коммунальных проблем.
По мнению Ищенко, удары по портам и АЗС помогают России, но не заменяют главного. "Да, блокировка портов, уничтожение АЗС облегчает действия вооружённых сил. Но первично здесь не проблемы мирного населения, а действия Вооруженных сил России", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
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