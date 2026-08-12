https://ukraina.ru/20260812/naemnikov-vykashivayut-brigada-edelveys-ne-pomogla-vsu-uderzhat-pozitsii--alekhin-1082408054.html

"Наемников выкашивают": бригада "Эдельвейс" не помогла ВСУ удержать позиции — Алехин

"Наемников выкашивают": бригада "Эдельвейс" не помогла ВСУ удержать позиции — Алехин - 12.08.2026 Украина.ру

"Наемников выкашивают": бригада "Эдельвейс" не помогла ВСУ удержать позиции — Алехин

Чтобы остановить наступление, Киев перебросил под Харьков резервы — медийную 10-ю горно-штурмовую бригаду "Эдельвейс" и иностранных наемников. Однако эти маневры не приносят успеха. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-12T06:00

2026-08-12T06:00

2026-08-12T06:00

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Говоря о ситуации на севере Харьковской области, Алехин сообщил, что на фоне продвижения российских войск противник перебросил на участок резервы из Славянска."На фоне продвижения наших войск на севере Харьковской области противник перебросил на участок из Славянска резервные подразделения медийной 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", — сообщил обозреватель. По его информации, украинское командование бросает под Харьков иностранных наемников и бросает их на самые сложные участки, где требуется прорвать оборону или занять опорные пункты.Алехин подчеркнул, что эти резервы неэффективны. "Наемников в буквальном смысле выкашивают российские штурмовики и операторы FPV-дронов. В лесных массивах наши разведчики постоянно обнаруживают тела уничтоженных наёмников, среди них — выходцы из Колумбии, Мексики и Бразилии", — отметил он. На Харьковское направление пригнали тыловые части 47-й отдельной механизированной бригады и подразделения 42-й отдельной механизированной бригады из Днепропетровской области, однако маневры врага успеха не имеют, констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ использовали "Эдельвейс", чтобы удержать северо-восток Харьковской области" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в статье Владимира Скачко "Лица хунты. Зачем Зеленский тасует колоду прислужников" на сайте Украина.ру.

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