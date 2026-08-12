https://ukraina.ru/20260812/poterpite-poka-armiya-voyuet-ischenko-obyasnil-dolomaet-li-ukrainu-surovaya-zima-1082409454.html

"Потерпите, пока армия воюет": Ищенко объяснил, доломает ли Украину суровая зима

"Потерпите, пока армия воюет": Ищенко объяснил, доломает ли Украину суровая зима - 12.08.2026 Украина.ру

"Потерпите, пока армия воюет": Ищенко объяснил, доломает ли Украину суровая зима

Даже если на Украине всё выключится, люди переживут и не такое — Грузия в 90-е выживала без отопления, а немецкая армия воевала до мая 1945-го без нефти. Надеяться, что холод выключит Украину из борьбы, не стоит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

2026-08-12T04:30

2026-08-12T04:30

2026-08-12T04:30

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Рассуждая о том, насколько суровая зима может подорвать устойчивость Украины, эксперт привел исторические примеры, доказывающие, что армии продолжают воевать даже в критических условиях."В 90-е в Тбилиси вырубили все деревья, из окон торчали трубы буржуек. Но Грузия выжила. Немецкая армия воевала до 9 мая 1945 года, даже после того, как Красная армия заняла нефтепромыслы в Плоешти", — отметил он.Политолог подчеркнул, что для армии важнее топливо для техники, чем отопление в домах. ВСУ, по его мнению, скорее всего, найдут способ заправлять танки, а значит, продолжат сопротивляться.Эксперт заявил, что ни одну страну не смогли выключить коммунальными проблемами. "Отсутствие электричества в домах снижает моральный дух населения, но не обязательно выключает из борьбы армию. Власти скажут людям: потерпите, пока армия воюет на фронте", — пояснил Ищенко.Политолог напомнил, что враг будет сопротивляться до тех пор, пока сохраняет контроль над территориями. "До тех пор, пока армия не взяла территорию под свой контроль, враг будет с нами бороться", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.

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