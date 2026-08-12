София Ротару прячется на Сардинии, но всем говорит, что находится в Киеве - 12.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260812/sofiya-rotaru-pryachetsya-na-sardinii-no-vsem-govorit-chto-nakhoditsya-v-kieve-1082400075.html
София Ротару прячется на Сардинии, но всем говорит, что находится в Киеве
София Ротару прячется на Сардинии, но всем говорит, что находится в Киеве - 12.08.2026 Украина.ру
София Ротару прячется на Сардинии, но всем говорит, что находится в Киеве
Звезде советской эстрады, певице Софии Ротару 7 августа исполнилось 79 лет. По этому поводу внучка София разместила фото бабушки в соцсетях и поздравила её – почему-то на английском языке
2026-08-12T06:23
2026-08-12T06:23
эксклюзив
киев
украина
европа
софия ротару
виталий евдокименко
руслана
патриот украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082401135_0:14:960:554_1920x0_80_0_0_53ad25cf280ba22de338a0b991adbf9e.jpg
Внучка делает карьеру то ли модели, то ли музыканта^ то ли в США, то ли в Европе. Её брат, второй внук Ротару, живёт в Лондоне и тоже делает карьеру. Правда, непонятно кого.А где же сама София Ротару? Она уже несколько лет не появляется на публике.Последний раз её видели на "Голубом огоньке" в Москве в 2021 году.Опубликованное внучкой в августе этого года фото – монтаж: к настоящей фотографии Ротару присоединили несколько букетов цветов. Все предыдущие снимки, в том числе сделанные якобы год назад в Киеве, – тоже монтаж. Фигуру Ротару присоединили к снимкам Михайловского собора и других известных локаций в Киеве.Скорее всего, Ротару не хочет, чтобы люди знали, где она находится. Но хочет, чтобы думали: она в Киеве.В феврале 2022 года София Ротару опубликовала пост, как ей "больно и грустно из-за российских ракет". И что Украина борется за свободу и независимость. При этом ни разу не обмолвилась Ротару, как ей больно и грустно от того, что Украина бомбит Донецк и Луганск.Украинский же патриотизм имел свою причину: огромный дом под Киевом и дорогая недвижимость за рубежом. Всё это нужно было сохранить, продемонстрировав лояльность киевской власти.Побег с УкраиныСами "патриоты Украины" поспешно бежали за рубеж всем семейством ещё в 2022 году. Единственного сына Ротару, Руслана Евдокименко, весной 2022 года поймали украинские пограничники – при попытке незаконного пересечения границы. Вместе с сыном, то есть внуком Софии Ротару, они пытались уплыть на лодках молдавских контрабандистов.Появились довольно позорные фотографии, семейство Ротару получило много ненависти от украинских патриотических сограждан. Ротару, конечно, выкупила детей. Говорили, что даже вынуждена была позвонить Зеленскому, с которым давно была хорошо знакома.С тех пор всё семейство живёт в Европе, а на любимую Украину, которая "борется за свободу", – ни ногой. А ведь прежде позировали с украинским флагом. Руслан Евдокимено выбрил себе на голове тризуб – как положено. Писал посты про любимую Украину. Но в тревожную минуту просто бежали.И главное – как глупо! Пользуясь связями мамы, могли бы легко оформить себе международную командировку. Выезжал же со всем своим коллективом Андрей Данилко (Верка Сердючка). Но нет, связались с молдавскими контрабандистами...Зато теперь они "модели", "музыканты", "продюсеры", все живут за счёт бабушки в Европе и США. Как и положено настоящим, аутентичным украинским патриотам, любят Украину издалека.Вилла "София" в Ялте"Течёт вода, минуют годы", – написала сама София Ротару, опубликовав несколько собственных снимков разных лет. София Михайловна по-прежнему молода и красива. И на снимках и, вероятно, в жизни.Живёт она теперь, по рассказам сестры Аурики, на острове Сардиния, в Италии, где у Софии Михайловны имеется вилла стоимостью 4 миллиона долларов. И яхта за миллион. Но никаких фотографий нет. Скорее всего, Ротару боится комментариев ненависти от украинских патриотов.Что с роскошным пятиэтажным домом под Киевом – неизвестно. Вот вилла "София" на набережной Ялты так и стоит без посетителей.В своё время историческое здание купален "Роффе" Ротару получила от города в качестве репетиционной базы для своего коллектива. В этом доме в начале XIX века находились купальни с морской водой, построенные купцом по фамилии Роффе. Тогда не было принято купаться просто в море – строили купальни. В ваннах с морской водой можно было возлежать и вести беседы, как римские патриции.Купальни посещали Антон Чехов и Лев Толстой, другие знаменитости. Роффе поступил очень предприимчиво: для знаменитых писателей вход сделал значительно дешевле. А остальная публика валила в купальни, привлечённая громкими именами.Это историческое здание было отдано для репетиций Софии Ротару. А уже после распада СССР семейство Ротару – Евдокименко забрало здание на набережной за сущие копейки. Отремонтировали его, сделали гостиницу "Вилла "София".Но бизнесменами Руслан Евдокименко и София Ротару оказались никудышними: желающих отдохнуть там оказалось немного. Во-первых, посетителей отпугнули завышенные цены. Во-вторых, у отеля не было ни своего пляжа, ни парка.Поэтому, когда встал вопрос, что делать в 2014 году, когда Крым стал российским, София Ротару выбрала свой дом под Киевом. Дом в Крыму тогда продали, виллу – не смогли. Опять же, по слухам, из-за жадности Руслана Евдокименко, запросившего дикие миллионы.Практически та же история, что и с замком Аллы Пугачёвой.Виллу после начала СВО хотели конфисковать, было предложение сделать там дом творчества для детей Ялты. Но пока здание просто стоит закрытым.Ротару выступает?Говорят, София Ротару продолжает работать и изредка выступает на корпоративах за рубежом. Верится в это с трудом.Спеть ей труда не составит – ещё Иосиф Кобзон восхищался тем, как Ротару попадает в фонограмму и называл "великой фонограмщицей СССР". Под "плюс" Ротару и выступала последние лет 30 своей карьеры, а то и больше.Но двигаться на сцене бабушке советской эстрады уже, конечно, сложно. На одном из видео её выступления в Германии, несколько лет тому назад, было видно, как у неё дрожат руки. С тех пор фото и видео на выступлениях Ротару категорически запрещены. Но и самих выступлений, скорее всего, нет.Это же не Клавдия Шульженко или Людмила Зыкина – это же "хуто-хуторянка"! Танцевать нужно, заводить зал. Вряд ли это может себе сейчас позволить София Ротару.В последние годы Ротару выкладывала "молчаливые" фото. Там не было подписей: певица то сидела на крыльце в жёлто-голубом платье, то держала в руках букет жёлтых и голубых цветов, платочек... Всё – в цветах украинского флага.Но и это не помогло: на Украине Ротару не считают своей. Пела же на русском, выступала в Москве – всё, приговор. Предательница.А в России жёлто-голубые платья и позирование с флагом Украины тоже не оценили. Так вот растеряла свой творческий капитал Ротару, которая когда-то пела: "Я, ты, он, она – вместе целая страна!"
https://ukraina.ru/20240725/1056471616.html
https://ukraina.ru/20260727/a-raymond-pauls-protiv-layma-vaykule-makarevich-britaya-pugacheva-i-prochie-na-festivale-v-yurmale-1081896477.html
https://ukraina.ru/20260704/vaykule-i-pugacheva-dve-kormilitsy-snova-sobirayut-druzey-potap-nastya-i-dva-inoagenta-iz-izrailya-1081039339.html
киев
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082401135_121:0:960:629_1920x0_80_0_0_44b7579744cd5f966fea1f19adb81cf4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, киев, украина, европа, софия ротару, виталий евдокименко, руслана, патриот украины
Эксклюзив, Киев, Украина, Европа, София Ротару, Виталий Евдокименко, Руслана, Патриот Украины

София Ротару прячется на Сардинии, но всем говорит, что находится в Киеве

06:23 12.08.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Звезде советской эстрады, певице Софии Ротару 7 августа исполнилось 79 лет. По этому поводу внучка София разместила фото бабушки в соцсетях и поздравила её – почему-то на английском языке
Внучка делает карьеру то ли модели, то ли музыканта^ то ли в США, то ли в Европе. Её брат, второй внук Ротару, живёт в Лондоне и тоже делает карьеру. Правда, непонятно кого.
А где же сама София Ротару? Она уже несколько лет не появляется на публике.
Последний раз её видели на "Голубом огоньке" в Москве в 2021 году.
Опубликованное внучкой в августе этого года фото – монтаж: к настоящей фотографии Ротару присоединили несколько букетов цветов. Все предыдущие снимки, в том числе сделанные якобы год назад в Киеве, – тоже монтаж. Фигуру Ротару присоединили к снимкам Михайловского собора и других известных локаций в Киеве.
Скорее всего, Ротару не хочет, чтобы люди знали, где она находится. Но хочет, чтобы думали: она в Киеве.
В феврале 2022 года София Ротару опубликовала пост, как ей "больно и грустно из-за российских ракет". И что Украина борется за свободу и независимость. При этом ни разу не обмолвилась Ротару, как ей больно и грустно от того, что Украина бомбит Донецк и Луганск.
Украинский же патриотизм имел свою причину: огромный дом под Киевом и дорогая недвижимость за рубежом. Всё это нужно было сохранить, продемонстрировав лояльность киевской власти.
Побег с Украины
Сами "патриоты Украины" поспешно бежали за рубеж всем семейством ещё в 2022 году. Единственного сына Ротару, Руслана Евдокименко, весной 2022 года поймали украинские пограничники – при попытке незаконного пересечения границы. Вместе с сыном, то есть внуком Софии Ротару, они пытались уплыть на лодках молдавских контрабандистов.
- РИА Новости, 1920, 25.07.2024
25 июля 2024, 15:01
Итальянский дом Ротару и "свадьба миллионеров" Галкина*. Бедные украинцы никак не могут полюбить богатыхКак проводит лето София Ротару, народная артистка СССР, Герой Украины, "национальная легенда Украины" (это звание)?
Появились довольно позорные фотографии, семейство Ротару получило много ненависти от украинских патриотических сограждан.
Ротару, конечно, выкупила детей. Говорили, что даже вынуждена была позвонить Зеленскому, с которым давно была хорошо знакома.
С тех пор всё семейство живёт в Европе, а на любимую Украину, которая "борется за свободу", – ни ногой. А ведь прежде позировали с украинским флагом. Руслан Евдокимено выбрил себе на голове тризуб – как положено. Писал посты про любимую Украину. Но в тревожную минуту просто бежали.
И главное – как глупо! Пользуясь связями мамы, могли бы легко оформить себе международную командировку. Выезжал же со всем своим коллективом Андрей Данилко (Верка Сердючка). Но нет, связались с молдавскими контрабандистами...
Зато теперь они "модели", "музыканты", "продюсеры", все живут за счёт бабушки в Европе и США. Как и положено настоящим, аутентичным украинским патриотам, любят Украину издалека.
Вилла "София" в Ялте
"Течёт вода, минуют годы", – написала сама София Ротару, опубликовав несколько собственных снимков разных лет. София Михайловна по-прежнему молода и красива. И на снимках и, вероятно, в жизни.
Живёт она теперь, по рассказам сестры Аурики, на острове Сардиния, в Италии, где у Софии Михайловны имеется вилла стоимостью 4 миллиона долларов. И яхта за миллион. Но никаких фотографий нет. Скорее всего, Ротару боится комментариев ненависти от украинских патриотов.
Что с роскошным пятиэтажным домом под Киевом – неизвестно. Вот вилла "София" на набережной Ялты так и стоит без посетителей.
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
27 июля, 19:06
А Раймонд Паулс против. Лайма Вайкуле, Макаревич*, бритая Пугачева и прочие на фестивале в ЮрмалеПрошел "фестиваль иноагентов", который ежегодно в июле проводит в Юрмале Лайма Вайкуле.
В своё время историческое здание купален "Роффе" Ротару получила от города в качестве репетиционной базы для своего коллектива. В этом доме в начале XIX века находились купальни с морской водой, построенные купцом по фамилии Роффе. Тогда не было принято купаться просто в море – строили купальни. В ваннах с морской водой можно было возлежать и вести беседы, как римские патриции.
Купальни посещали Антон Чехов и Лев Толстой, другие знаменитости. Роффе поступил очень предприимчиво: для знаменитых писателей вход сделал значительно дешевле. А остальная публика валила в купальни, привлечённая громкими именами.
Это историческое здание было отдано для репетиций Софии Ротару. А уже после распада СССР семейство Ротару – Евдокименко забрало здание на набережной за сущие копейки. Отремонтировали его, сделали гостиницу "Вилла "София".
Но бизнесменами Руслан Евдокименко и София Ротару оказались никудышними: желающих отдохнуть там оказалось немного. Во-первых, посетителей отпугнули завышенные цены. Во-вторых, у отеля не было ни своего пляжа, ни парка.
Поэтому, когда встал вопрос, что делать в 2014 году, когда Крым стал российским, София Ротару выбрала свой дом под Киевом. Дом в Крыму тогда продали, виллу – не смогли. Опять же, по слухам, из-за жадности Руслана Евдокименко, запросившего дикие миллионы.
Практически та же история, что и с замком Аллы Пугачёвой.
Виллу после начала СВО хотели конфисковать, было предложение сделать там дом творчества для детей Ялты. Но пока здание просто стоит закрытым.
Ротару выступает?
Говорят, София Ротару продолжает работать и изредка выступает на корпоративах за рубежом. Верится в это с трудом.
Вайкуле и Пугачева - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
4 июля, 14:00Культура
Вайкуле и Пугачева. Две "кормилицы" снова собирают друзей: Потап, Настя и два иноагента из ИзраиляКак поживает Лайма Вайкуле? Снова собирает своё "Рандеву"? Как предыдущие четыре года? Да, Лайма не устаёт. Хлопотливо собирает в Юрмале "друзей иноагентов".
Спеть ей труда не составит – ещё Иосиф Кобзон восхищался тем, как Ротару попадает в фонограмму и называл "великой фонограмщицей СССР". Под "плюс" Ротару и выступала последние лет 30 своей карьеры, а то и больше.
Но двигаться на сцене бабушке советской эстрады уже, конечно, сложно. На одном из видео её выступления в Германии, несколько лет тому назад, было видно, как у неё дрожат руки. С тех пор фото и видео на выступлениях Ротару категорически запрещены.
Но и самих выступлений, скорее всего, нет.
Это же не Клавдия Шульженко или Людмила Зыкина – это же "хуто-хуторянка"! Танцевать нужно, заводить зал. Вряд ли это может себе сейчас позволить София Ротару.
В последние годы Ротару выкладывала "молчаливые" фото. Там не было подписей: певица то сидела на крыльце в жёлто-голубом платье, то держала в руках букет жёлтых и голубых цветов, платочек... Всё – в цветах украинского флага.
Но и это не помогло: на Украине Ротару не считают своей. Пела же на русском, выступала в Москве – всё, приговор. Предательница.
А в России жёлто-голубые платья и позирование с флагом Украины тоже не оценили. Так вот растеряла свой творческий капитал Ротару, которая когда-то пела: "Я, ты, он, она – вместе целая страна!"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивКиевУкраинаЕвропаСофия РотаруВиталий ЕвдокименкоРусланаПатриот Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:57Губернатор Кубани рассказал о жертвах атаки ВСУ
16:52"Разобрать Украину на запчасти": Ищенко назвал единственный способ остановить удары ВСУ
16:46Киевский режим по указке Запада закрепляет на всех уровнях русофобские установки - Шойгу
16:17Эффект Бони-Поляковой: что стоит за откровениями украинской звезды про страну-концлагерь
16:01"Государство пытается найти противоядие": Ищенко про удары по тылам и вызовы для России
16:00"Русский сфинкс", открывший Европе Тибет. 195 лет Елене Блаватской
15:59В надежде на репарации: "брюссельские игроманы" положили миллиарды в украинскую могилу
15:58Болотов и Захарченко были мужественными и волевыми лидерами – горой, которую не сдвинешь
15:42"Октябрьский сюрприз" по-американски: Васильев о том, как США готовят эскалацию в Иране
15:28Россия готова выдать Украине 224 осужденных украинцев, но киевскому режиму они не нужны - Лантратова
15:23Валюшины пироги Победы. Как серебро отношений превращается в чистое золото
15:13Сигнал к смене Зеленского: пауза в поставках Киеву может стать удобным моментом для США — эксперт
15:05Актуализировался маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь
14:53Ликвидированы 94 украинских мошеннических колл-центра
14:53Власти ФРГ надеялись на быстрый разгром Украины - Джонсон
14:38Владимир Васильев: Вашингтон ищет новый повод для продолжения войны против Ирана
14:36ВС РФ после Водяного продвигаются к логистическому центру ВСУ в Ольховатке
14:20Украинские банкиры ожидают рост спроса на валюту
14:20Украина попросила помощи у НАТО
14:17Новая стратегия: Украина сделала последнюю антироссийскую ставку
Лента новостейМолния