https://ukraina.ru/20260812/sofiya-rotaru-pryachetsya-na-sardinii-no-vsem-govorit-chto-nakhoditsya-v-kieve-1082400075.html

София Ротару прячется на Сардинии, но всем говорит, что находится в Киеве

София Ротару прячется на Сардинии, но всем говорит, что находится в Киеве - 12.08.2026 Украина.ру

София Ротару прячется на Сардинии, но всем говорит, что находится в Киеве

Звезде советской эстрады, певице Софии Ротару 7 августа исполнилось 79 лет. По этому поводу внучка София разместила фото бабушки в соцсетях и поздравила её – почему-то на английском языке

2026-08-12T06:23

2026-08-12T06:23

2026-08-12T06:23

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руслана

патриот украины

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Внучка делает карьеру то ли модели, то ли музыканта^ то ли в США, то ли в Европе. Её брат, второй внук Ротару, живёт в Лондоне и тоже делает карьеру. Правда, непонятно кого.А где же сама София Ротару? Она уже несколько лет не появляется на публике.Последний раз её видели на "Голубом огоньке" в Москве в 2021 году.Опубликованное внучкой в августе этого года фото – монтаж: к настоящей фотографии Ротару присоединили несколько букетов цветов. Все предыдущие снимки, в том числе сделанные якобы год назад в Киеве, – тоже монтаж. Фигуру Ротару присоединили к снимкам Михайловского собора и других известных локаций в Киеве.Скорее всего, Ротару не хочет, чтобы люди знали, где она находится. Но хочет, чтобы думали: она в Киеве.В феврале 2022 года София Ротару опубликовала пост, как ей "больно и грустно из-за российских ракет". И что Украина борется за свободу и независимость. При этом ни разу не обмолвилась Ротару, как ей больно и грустно от того, что Украина бомбит Донецк и Луганск.Украинский же патриотизм имел свою причину: огромный дом под Киевом и дорогая недвижимость за рубежом. Всё это нужно было сохранить, продемонстрировав лояльность киевской власти.Побег с УкраиныСами "патриоты Украины" поспешно бежали за рубеж всем семейством ещё в 2022 году. Единственного сына Ротару, Руслана Евдокименко, весной 2022 года поймали украинские пограничники – при попытке незаконного пересечения границы. Вместе с сыном, то есть внуком Софии Ротару, они пытались уплыть на лодках молдавских контрабандистов.Появились довольно позорные фотографии, семейство Ротару получило много ненависти от украинских патриотических сограждан. Ротару, конечно, выкупила детей. Говорили, что даже вынуждена была позвонить Зеленскому, с которым давно была хорошо знакома.С тех пор всё семейство живёт в Европе, а на любимую Украину, которая "борется за свободу", – ни ногой. А ведь прежде позировали с украинским флагом. Руслан Евдокимено выбрил себе на голове тризуб – как положено. Писал посты про любимую Украину. Но в тревожную минуту просто бежали.И главное – как глупо! Пользуясь связями мамы, могли бы легко оформить себе международную командировку. Выезжал же со всем своим коллективом Андрей Данилко (Верка Сердючка). Но нет, связались с молдавскими контрабандистами...Зато теперь они "модели", "музыканты", "продюсеры", все живут за счёт бабушки в Европе и США. Как и положено настоящим, аутентичным украинским патриотам, любят Украину издалека.Вилла "София" в Ялте"Течёт вода, минуют годы", – написала сама София Ротару, опубликовав несколько собственных снимков разных лет. София Михайловна по-прежнему молода и красива. И на снимках и, вероятно, в жизни.Живёт она теперь, по рассказам сестры Аурики, на острове Сардиния, в Италии, где у Софии Михайловны имеется вилла стоимостью 4 миллиона долларов. И яхта за миллион. Но никаких фотографий нет. Скорее всего, Ротару боится комментариев ненависти от украинских патриотов.Что с роскошным пятиэтажным домом под Киевом – неизвестно. Вот вилла "София" на набережной Ялты так и стоит без посетителей.В своё время историческое здание купален "Роффе" Ротару получила от города в качестве репетиционной базы для своего коллектива. В этом доме в начале XIX века находились купальни с морской водой, построенные купцом по фамилии Роффе. Тогда не было принято купаться просто в море – строили купальни. В ваннах с морской водой можно было возлежать и вести беседы, как римские патриции.Купальни посещали Антон Чехов и Лев Толстой, другие знаменитости. Роффе поступил очень предприимчиво: для знаменитых писателей вход сделал значительно дешевле. А остальная публика валила в купальни, привлечённая громкими именами.Это историческое здание было отдано для репетиций Софии Ротару. А уже после распада СССР семейство Ротару – Евдокименко забрало здание на набережной за сущие копейки. Отремонтировали его, сделали гостиницу "Вилла "София".Но бизнесменами Руслан Евдокименко и София Ротару оказались никудышними: желающих отдохнуть там оказалось немного. Во-первых, посетителей отпугнули завышенные цены. Во-вторых, у отеля не было ни своего пляжа, ни парка.Поэтому, когда встал вопрос, что делать в 2014 году, когда Крым стал российским, София Ротару выбрала свой дом под Киевом. Дом в Крыму тогда продали, виллу – не смогли. Опять же, по слухам, из-за жадности Руслана Евдокименко, запросившего дикие миллионы.Практически та же история, что и с замком Аллы Пугачёвой.Виллу после начала СВО хотели конфисковать, было предложение сделать там дом творчества для детей Ялты. Но пока здание просто стоит закрытым.Ротару выступает?Говорят, София Ротару продолжает работать и изредка выступает на корпоративах за рубежом. Верится в это с трудом.Спеть ей труда не составит – ещё Иосиф Кобзон восхищался тем, как Ротару попадает в фонограмму и называл "великой фонограмщицей СССР". Под "плюс" Ротару и выступала последние лет 30 своей карьеры, а то и больше.Но двигаться на сцене бабушке советской эстрады уже, конечно, сложно. На одном из видео её выступления в Германии, несколько лет тому назад, было видно, как у неё дрожат руки. С тех пор фото и видео на выступлениях Ротару категорически запрещены. Но и самих выступлений, скорее всего, нет.Это же не Клавдия Шульженко или Людмила Зыкина – это же "хуто-хуторянка"! Танцевать нужно, заводить зал. Вряд ли это может себе сейчас позволить София Ротару.В последние годы Ротару выкладывала "молчаливые" фото. Там не было подписей: певица то сидела на крыльце в жёлто-голубом платье, то держала в руках букет жёлтых и голубых цветов, платочек... Всё – в цветах украинского флага.Но и это не помогло: на Украине Ротару не считают своей. Пела же на русском, выступала в Москве – всё, приговор. Предательница.А в России жёлто-голубые платья и позирование с флагом Украины тоже не оценили. Так вот растеряла свой творческий капитал Ротару, которая когда-то пела: "Я, ты, он, она – вместе целая страна!"

https://ukraina.ru/20240725/1056471616.html

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https://ukraina.ru/20260704/vaykule-i-pugacheva-dve-kormilitsy-snova-sobirayut-druzey-potap-nastya-i-dva-inoagenta-iz-izrailya-1081039339.html

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Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, киев, украина, европа, софия ротару, виталий евдокименко, руслана, патриот украины