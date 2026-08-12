"Угроза прямого вовлечения": Носович про дроны в Прибалтике и страхи лимитрофов - 12.08.2026 Украина.ру
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"Угроза прямого вовлечения": Носович про дроны в Прибалтике и страхи лимитрофов
"Угроза прямого вовлечения": Носович про дроны в Прибалтике и страхи лимитрофов - 12.08.2026 Украина.ру
"Угроза прямого вовлечения": Носович про дроны в Прибалтике и страхи лимитрофов
Действия Прибалтики объясняются тем, что она почувствовала угрозу прямого вовлечения в конфликт. Им стало очевидно, что война может расшириться на их территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович
2026-08-12T05:15
2026-08-12T05:15
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Отвечая на вопрос о причинах смены риторики, Носович пояснил, что действия Прибалтики продиктованы не внешним давлением, а внутренним страхом перед расширением конфликта. По словам политолога, действия прибалтов, а также других стран Восточной и Центральной Европы, которые граничат с Россией или примыкают к зоне украинского конфликта, объясняются тем, что они почувствовали угрозу прямого вовлечения в этот конфликт и угрозу расширения его географии на свои территории.Эксперт напомнил, что с начала СВО ракеты и дроны ВСУ падали в Польше и Румынии, а беспилотники, атакующие российские объекты, летели через страны Балтики. "Прибалты всячески доказывали, что они не открывали Зеленскому свое небо и эти дроны случайно попадают в Прибалтику, что звучит несколько абсурдно, если знать географию Европы", – подчеркнул он. По словам Носовича, к 2025 году для лимитрофов все стало очевидно. "К 2025 году угроза расширения конфликта для лимитрофных государств стала очевидной. И стало очевидным их явное нежелание воевать самим на собственной территории. Теперь я вижу попытки, не меняя собственной риторики, от мобилизации на сдерживание России уклониться", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.
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"Угроза прямого вовлечения": Носович про дроны в Прибалтике и страхи лимитрофов

05:15 12.08.2026
 
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion / Перейти в фотобанкВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
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Действия Прибалтики объясняются тем, что она почувствовала угрозу прямого вовлечения в конфликт. Им стало очевидно, что война может расшириться на их территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович
Отвечая на вопрос о причинах смены риторики, Носович пояснил, что действия Прибалтики продиктованы не внешним давлением, а внутренним страхом перед расширением конфликта.
По словам политолога, действия прибалтов, а также других стран Восточной и Центральной Европы, которые граничат с Россией или примыкают к зоне украинского конфликта, объясняются тем, что они почувствовали угрозу прямого вовлечения в этот конфликт и угрозу расширения его географии на свои территории.
Эксперт напомнил, что с начала СВО ракеты и дроны ВСУ падали в Польше и Румынии, а беспилотники, атакующие российские объекты, летели через страны Балтики.
"Прибалты всячески доказывали, что они не открывали Зеленскому свое небо и эти дроны случайно попадают в Прибалтику, что звучит несколько абсурдно, если знать географию Европы", – подчеркнул он.
По словам Носовича, к 2025 году для лимитрофов все стало очевидно. "К 2025 году угроза расширения конфликта для лимитрофных государств стала очевидной. И стало очевидным их явное нежелание воевать самим на собственной территории. Теперь я вижу попытки, не меняя собственной риторики, от мобилизации на сдерживание России уклониться", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.
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