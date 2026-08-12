https://ukraina.ru/20260812/ugroza-pryamogo-vovlecheniya-nosovich-pro-drony-v-pribaltike-i-strakhi-limitrofov-1082406497.html

"Угроза прямого вовлечения": Носович про дроны в Прибалтике и страхи лимитрофов

"Угроза прямого вовлечения": Носович про дроны в Прибалтике и страхи лимитрофов - 12.08.2026 Украина.ру

"Угроза прямого вовлечения": Носович про дроны в Прибалтике и страхи лимитрофов

Действия Прибалтики объясняются тем, что она почувствовала угрозу прямого вовлечения в конфликт. Им стало очевидно, что война может расшириться на их территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович

2026-08-12T05:15

2026-08-12T05:15

2026-08-12T05:15

новости

россия

прибалтика

украина

александр носович

украина.ру

владимир зеленский

война

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103410/58/1034105853_0:214:2047:1365_1920x0_80_0_0_b058b36831b213b27b42d27d944099c6.jpg

Отвечая на вопрос о причинах смены риторики, Носович пояснил, что действия Прибалтики продиктованы не внешним давлением, а внутренним страхом перед расширением конфликта. По словам политолога, действия прибалтов, а также других стран Восточной и Центральной Европы, которые граничат с Россией или примыкают к зоне украинского конфликта, объясняются тем, что они почувствовали угрозу прямого вовлечения в этот конфликт и угрозу расширения его географии на свои территории.Эксперт напомнил, что с начала СВО ракеты и дроны ВСУ падали в Польше и Румынии, а беспилотники, атакующие российские объекты, летели через страны Балтики. "Прибалты всячески доказывали, что они не открывали Зеленскому свое небо и эти дроны случайно попадают в Прибалтику, что звучит несколько абсурдно, если знать географию Европы", – подчеркнул он. По словам Носовича, к 2025 году для лимитрофов все стало очевидно. "К 2025 году угроза расширения конфликта для лимитрофных государств стала очевидной. И стало очевидным их явное нежелание воевать самим на собственной территории. Теперь я вижу попытки, не меняя собственной риторики, от мобилизации на сдерживание России уклониться", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале "Мы на краю". Украинский бизнес – в панике после российских обстрелов" на сайте Украина.ру.Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.

россия

прибалтика

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, прибалтика, украина, александр носович, украина.ру, владимир зеленский, война, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, война на украине, срочно, украина.ру дзен, дзен сво