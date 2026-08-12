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В Словакии выросло число украинцев, бежавших от киевского режима

В Словакии выросло число украинцев, бежавших от киевского режима - 12.08.2026 Украина.ру

В Словакии выросло число украинцев, бежавших от киевского режима

В Словакию за первое полугодие 2026 года бежали почти десять тысяч украинцев, большая их часть получила в республике убежище. Об этом в ночь на 12 августа пишет РИА Новости

2026-08-12T04:24

2026-08-12T04:24

2026-08-12T04:24

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Согласно открытым данным МВД Словакии, которые изучило агентство, по итогам первого полугодия в республике было зарегистрировано 221 920 украинцев, что превышает прошлогодний показатель почти на 5%.Отмечается, что рост в Словакии числа украинцев главным образом произошёл за счёт получивших убежище. Если на конец 2025 года их было в республике 138 826 человек, то по итогу первого полугодия 2026 года статус беженца имеют 146 459 украинцев.Временными видами на жительство в Словакии на данный момент обладают 56 299 граждан Украины, а 19 162 украинца уже получили в стране право постоянного проживания.Совет Евросоюза решением, опубликованном в официальном журнале 4 августа, обязал достигших призывного возраста новых украинских просителей временной защиты в странах сообщества, въехавших в ЕС с 31 июля, документально подтверждать выполнение воинских обязанностей. Без этого защита такой категории граждан Украины более не предоставляется.Давно не секрет, что ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава. О способах, которыми в Киеве хотят решать эту проблему - в материале Геннадия Алёхина Колумбийские наркоманы и отечественные душегубы: две надежды украинской армии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, словакия, украина, киев, ес, мвд, украинские беженцы, всу, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, мир без границ, политическое убежище