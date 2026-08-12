В Словакии выросло число украинцев, бежавших от киевского режима - 12.08.2026 Украина.ру
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В Словакии выросло число украинцев, бежавших от киевского режима
В Словакии выросло число украинцев, бежавших от киевского режима - 12.08.2026 Украина.ру
В Словакии выросло число украинцев, бежавших от киевского режима
В Словакию за первое полугодие 2026 года бежали почти десять тысяч украинцев, большая их часть получила в республике убежище. Об этом в ночь на 12 августа пишет РИА Новости
2026-08-12T04:24
2026-08-12T04:24
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Согласно открытым данным МВД Словакии, которые изучило агентство, по итогам первого полугодия в республике было зарегистрировано 221 920 украинцев, что превышает прошлогодний показатель почти на 5%.Отмечается, что рост в Словакии числа украинцев главным образом произошёл за счёт получивших убежище. Если на конец 2025 года их было в республике 138 826 человек, то по итогу первого полугодия 2026 года статус беженца имеют 146 459 украинцев.Временными видами на жительство в Словакии на данный момент обладают 56 299 граждан Украины, а 19 162 украинца уже получили в стране право постоянного проживания.Совет Евросоюза решением, опубликованном в официальном журнале 4 августа, обязал достигших призывного возраста новых украинских просителей временной защиты в странах сообщества, въехавших в ЕС с 31 июля, документально подтверждать выполнение воинских обязанностей. Без этого защита такой категории граждан Украины более не предоставляется.Давно не секрет, что ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава. О способах, которыми в Киеве хотят решать эту проблему - в материале Геннадия Алёхина Колумбийские наркоманы и отечественные душегубы: две надежды украинской армии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, словакия, украина, киев, ес, мвд, украинские беженцы, всу, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, мир без границ, политическое убежище
Украина.ру, Новости, Словакия, Украина, Киев, ЕС, МВД, украинские беженцы, ВСУ, Вооруженные силы Украины, мобилизация на Украине, Мир без границ, политическое убежище

В Словакии выросло число украинцев, бежавших от киевского режима

04:24 12.08.2026
 
© AP / Petr David JoseФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© AP / Petr David Jose
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В Словакию за первое полугодие 2026 года бежали почти десять тысяч украинцев, большая их часть получила в республике убежище. Об этом в ночь на 12 августа пишет РИА Новости
Согласно открытым данным МВД Словакии, которые изучило агентство, по итогам первого полугодия в республике было зарегистрировано 221 920 украинцев, что превышает прошлогодний показатель почти на 5%.
Отмечается, что рост в Словакии числа украинцев главным образом произошёл за счёт получивших убежище. Если на конец 2025 года их было в республике 138 826 человек, то по итогу первого полугодия 2026 года статус беженца имеют 146 459 украинцев.
Временными видами на жительство в Словакии на данный момент обладают 56 299 граждан Украины, а 19 162 украинца уже получили в стране право постоянного проживания.
Совет Евросоюза решением, опубликованном в официальном журнале 4 августа, обязал достигших призывного возраста новых украинских просителей временной защиты в странах сообщества, въехавших в ЕС с 31 июля, документально подтверждать выполнение воинских обязанностей. Без этого защита такой категории граждан Украины более не предоставляется.
Давно не секрет, что ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава. О способах, которыми в Киеве хотят решать эту проблему - в материале Геннадия Алёхина Колумбийские наркоманы и отечественные душегубы: две надежды украинской армии.
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